Aus für Foodpanda: Delivery Hero verlässt Deutschland

Der Delivery-Hero-Chef lässt im Zusammenhang mit dem Ausstieg durchblicken, dass sich der erneute Einstieg hierzulande als nicht lukrativ genug erwiesen hat. Man habe fantastische Teams aufgebaut, doch sei es immer schwieriger geworden, einen „echten Mehrwert“ zu schaffen. Foodpanda werde seine Tätigkeit in Deutschland einstellen, die Standordte Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart werden aufgelöst, lediglich in Berlin soll noch eine Entwicklungseinheit aktiv bleiben und dort teils auch neue Produkte und Technologien testen.

Der Lieferdienst Delivery Hero verabschiedet sich wieder vom deutschen Markt. Die Meldung überrascht, hatte sich das Unternehmen doch bereits vor drei Jahren aus Deutschland zurückgezogen, nur um in diesem Sommer hierzulande wieder aktiv zu werden. Nun kommt der erneute Rückzieher. Sein Angebot Foodpanda will Delivery Hero Anfang kommenden Jahres nach Japan veräußern, die geplante weitere Ausweitung hierzulande ist damit gestrichen.

Insert

You are going to send email to