Liefer-Apps: Getir löst Gorillas ab, Flink-Übernahme im Gespräch

Bei den Lebensmittel-Lieferdiensten, die klassische Supermarkt-Einkäufe binnen weniger Minuten, meist per Fahrrad, bis zur Wohnungstür liefern, konsolidiert sich der Markt weiter.

Getir finalisiert Gorillas-Übernahme

Bereits vor knapp einem halben Jahr kündigte der türkische Anbieter Getir an, die Berliner Konkurrenz übernehmen zu wollen. Die Akquisition der so genannten Gorillas soll Getir gerade mal 100 Millionen Euro gekostet haben und verschaffte dem „Quick Commerce“-Anbieter aus Istanbul eine dominierende Stellung in Deutschland.

Vor der Übernahme machten sich die Gorillas mit wochenlangen Arbeitskämpfen einen Namen unter den Express-Lieferdiensten in Deutschland – nun hat Getir auch das Tagesgeschäft der Berliner übernommen. Wie das Unternehmen in einem Anschreiben an die Bestandskunden der Gorillas mitteilt, wird die offizielle Gorillas-App ab sofort von Getir betrieben.

Zudem werden die Kundenkonten an den neuen Eigner übertragen, künftige Einkäufe werden dann von der Getir Germany GmbH abgewickelt. Kunden die mit der Weitergabe ihrer Daten an den neuen Eigentümer nicht einverstanden sind, haben noch bis zum 14. Juni 2023 die Möglichkeit dem automatischen Umzug des Kundenkontos zu widersprechen.

Flink-Übernahme im Gespräch

Und Getir soll bereits den nächsten Kandidaten für eine Übernahme ausgemacht haben. Wie die Financial Times berichtet, sollen sich Getir und der On-Demand-Lieferservice Flink bereits in Gesprächen diesbezüglich befinden. Noch sei zwar keine Einigung erziel worden, allerdings gilt es unter Branchenbeobachtern als wahrscheinlich, dass sich Getir auch den derzeit größten Konkurrenten unter den hierzulande verbleibenden Express-Lieferdiensten einverleiben wird.

Der Berliner Lieferdienst hatte angekündigt noch in diesem Jahr profitabel arbeiten zu wollen und hat sich bereits erfolgreich in Frankreich und in den Niederlanden niedergelassen.