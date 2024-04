Hugging Face mit iPhone-App: Zugriff auf freie KI-Modelle

Wer sich in den zurückliegenden Monaten mit den Entwicklungen in der KI-Community auseinandergesetzt hat, der ist nicht an dem Online-Portal Hugging Face vorbeigekommen.

Zentrale Plattform für KI-Modelle

Hugging Face ist eine zentrale Plattform, auf der quelloffene KI-Modelle veröffentlicht und geteilt werden. Hier veröffentlichen sowohl Unternehmen wie die Facebook-Mutter Meta oder auch Apple ihre Open-Source-Modelle, als auch Studenten und Hobby-Entwickler, die an spezialisierten Variationen freier KI-Modelle arbeiten. Apple hat hier erst in dieser Woche das hauseigene OpenELM-Modell veröffentlicht.

Dabei ist Hugging Face nicht nur ein Umschlagplatz für entsprechende Modelle, sondern bietet anwendenden auch die Möglichkeit, ausgewählte KI-Modelle direkt zu nutzen. Mit der kürzlich zum Download freigegebenen iOS-Applikation HuggingChat ist dies problemlos nun auch auf dem iPhone möglich.

Llama 3, Mixtral, Phi 3

Nach kurzer Registrierung könnt ihr die Anwendung dafür nutzen, mit unterschiedlichen KI-Modellen wie Llama 3 von Meta, Mixtral des französischen Softwareunternehmens Mistral AI oder Microsofts Phi 3 zu chatten. Dabei könnt ihr nicht nur zwischen den aktiven Modellen hin und her wechseln, sondern auch selbst einen Systemprompt vorgeben.

Wer bereits über ein Hugging Face-Konto verfügt, kann dieses in der App direkt benutzen und benötigt keinen gesonderten Zugang für den HuggingChat. Der Zugriff und die Nutzung der angebotenen KI-Modelle ist kostenfrei und versorgt euch mit einer freien Alternative zu dem Platzhirschen ChatGPT von OpenAI.

Die bereits geführten Gespräche werden in der Anwendung gesichert und lassen sich jederzeit erneut aufrufen. Ein Limit, wie viele Konversationen maximal gesichert werden, kennt die noch junge Applikation nicht. Die HuggingChat-Applikation ist nur sechs Megabyte groß und lässt sich ab iOS 15 installieren.