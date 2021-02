SceneShot kostenlos: 3D-Screenshots und -Videos für Entwickler

Die für Mac, iPhone und iPad erhältliche Applikation SceneShot richtet sich vor allem an Entwickler, die ihre iPhone-Anwendungen für die Präsentation im App Store in Szene setzen möchten, kann aber auch Grafikern, Gestaltern und Studenten zur Hand gehen, die App-Projekte ansprechend präsentieren oder auf der eigenen Webseite abbilden wollen.

Eigene Apps schön präsentieren

Für eben jene Anlässe bietet SceneShot euch die Möglichkeit an, App-Screenshots auf virtuellen Endgeräten zu platzieren und diese frei in drei Dimensionen zu bewegen. Seit ihr mit Geräte-Position und Ausrichtung zufrieden, kann die Grafik dann selbst als Screenshot oder als Video exportiert werden und lässt sich ihrerseits als App-Screenshot im App Store nutzen.

Vom Screenshot mit SceneShot zum App Store-Screenshot? Weil auch uns das Durcheinander schon beim Schreiben irritiert hat hier mal ein ganz einfacher aber konkreter Anwendungsfall: Stellt euch vor, ihr habt den gestern besprochenen Fasten-Timer „Simple Fastung“ entwickelt und wollt diesen nun im App Store verkaufen.

Jetzt könnt ihr von eurer App fünf Screenshots knipsen, diese in die SceneShot-App importieren, hier auf einem 3D-iPhone platzieren und dieses so lange frei im Raum bewegen bis euch das Ergebnis, farbig und optisch dem eigenen Geschmack angepasst, so zusagt, dass ihr dieses wieder als Grafik ausgeben lasst und diese dazu nutzt eure App im App Store zu bewerben.

Kurzfristig kostenlos erhältlich

Kürzlich für 6 Euro in den App Store gestartet, bietet sich SceneShot aktuell kostenlos an und kann risikofrei geladen und genutzt werden. Die App kennt keine Banner, keine Werbung, keine Abos und keine Nutzer-Accounts und lädt zum Spielen mit den zahlreichen Geräte-Modelle ein.

SceneShot ist 50 MB groß und setzt zum Einsatz mindestens macOS 11 oder iOS 13 voraus.