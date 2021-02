LBB stellt klar: Apple Pay mit Amazon-VISA noch nicht möglich

Die Landesbank Berlin LBB hat uns jetzt mit einem offiziellen Statement zur Bereitstellung von Apple Pay für die Amazon-Kreditkarte versorgt. Wie ein Sprecher der Bank mitteilt, kann die Amazon.de VISA Karte aktuell nicht in Verbindung mit Apple Pay eingesetzt werden. Konkrete Aussagen mit Blick auf die Zukunft vermeidet das Institut, man werde die Karteninhaber informieren, sofern künftig weitere Zahlverfahren unterstützt werden.

Für Verwirrung hatte in diesem Zusammenhang die gestrige Ankündigung der LBB gesorgt, dass man mit den LBB-Kreditkarten über Apple Pay bezahlen könne. Hier muss man nämlich berücksichtigen, dass die LBB zwischen „LBB-Kreditkarten“ und „CoBranding-Kreditkarten“ unterscheidet, die Amazon-Karte fällt in die zuletzt genannte Kategorie und bleibt zunächst außen vor.

Vermutlich um diesen Sachverhalt besser zu erklären, wurde zwischenzeitlich auch die von der Bank veröffentlichte Informationsseite „Apple Pay mit Ihren LBB-Kreditkarten“ vom Netz genommen, die ursprüngliche Version lässt sich noch über den Google-Cache einsehen. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass eine Anbindung der Amazon-Kreditkarte an Apple Pay in absehbarer Zeit erfolgt. Amazon-Kunden können das Zahlungsmittel seit Dezember schon in Verbindung mit Google Pay verwenden.