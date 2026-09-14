Samsung wirbt mit „Tim Cook“ gegen Apples neue iPhones

Dass sich Samsungs Werbeabteilung an Apple abarbeitet, hat Tradition. Auch nach der Vorstellung der aktuellen iPhone-Modelle versuchen die Koreaner wieder, etwas vom Rampenlicht des Konkurrenten abzubekommen. Diesmal fährt Samsung gleich zweigleisig und nimmt sowohl Apples Firmenchef als auch das neue neues Klapptelefon aufs Korn.

Vor dem Apple Store in München hat Samsung ein Lastenrad mit großem Werbeplakat platziert. Darauf bewirbt das Unternehmen sein eigenes Galaxy Z Fold 8 und spielt mit der Behauptung, Apple habe sich bei Samsung inspirieren lassen. Die Botschaft passt zu einer alten Erzählung der Koreaner: Funktionen, die Apple neu einführt, habe Samsung längst im Programm.

Samsung findet seinen eigenen Tim Cook

Noch deutlicher fällt eine begleitende Videokampagne aus. Samsung hat drei kurze Clips veröffentlicht, in denen ein Mann namens Tim Cook auftritt. Mit Apples langjährigem Firmenchef hat der Australier außer seinem Namen, grauen Haaren und einer ähnlich gewählten Garderobe allerdings wenig gemeinsam.

In den Videos packt Cook ein Galaxy Z Fold 8 aus, wechselt mit Samsungs Smart-Switch-Funktion auf das Gerät und hält schließlich eine kleine Produktpräsentation. Dabei werden vor allem die beiden Displaygrößen des faltbaren Smartphones, die geringe Dicke und KI-Funktionen für die Bildbearbeitung herausgestellt. Der Witz funktioniert jeweils über den Namen des Protagonisten. Im letzten Clip lässt Samsung seinen Tim Cook sogar erklären, dies sei das beste Smartphone, das er je gehabt habe. Samsung hat insgesamt drei Videos unter den Titeln „Unboxing“, „Switching“ und „Keynote“ veröffentlicht.

Apple als Dauerziel der Samsung-Werbung

Neu ist die Methode nicht. Samsung greift Apple seit Jahren regelmäßig in Werbekampagnen auf. Schon 2014 machte sich das Unternehmen über Apples Einstieg in größere Smartphone-Displays lustig. Später folgten Kampagnen gegen Apple Pay, den fehlenden Kopfhöreranschluss, die Displayaussparung des iPhone X und weitere Entscheidungen aus Cupertino.

Auch faltbare Smartphones dienen Samsung schon länger als Vorlage. Ende 2022 stellte die Kampagne „On the Fence“ Apple-Nutzer als Zaungäste dar, die auf Samsungs Klapptelefone schielen. Mit dem aktuellen Foldable von Apple hat dieser alte Seitenhieb nun natürlich deutlich mehr Material bekommen.