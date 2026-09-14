Sticheleien nach dem Apple-Event
Samsung wirbt mit „Tim Cook“ gegen Apples neue iPhones
Dass sich Samsungs Werbeabteilung an Apple abarbeitet, hat Tradition. Auch nach der Vorstellung der aktuellen iPhone-Modelle versuchen die Koreaner wieder, etwas vom Rampenlicht des Konkurrenten abzubekommen. Diesmal fährt Samsung gleich zweigleisig und nimmt sowohl Apples Firmenchef als auch das neue neues Klapptelefon aufs Korn.
Vor dem Apple Store in München hat Samsung ein Lastenrad mit großem Werbeplakat platziert. Darauf bewirbt das Unternehmen sein eigenes Galaxy Z Fold 8 und spielt mit der Behauptung, Apple habe sich bei Samsung inspirieren lassen. Die Botschaft passt zu einer alten Erzählung der Koreaner: Funktionen, die Apple neu einführt, habe Samsung längst im Programm.
Samsung findet seinen eigenen Tim Cook
Noch deutlicher fällt eine begleitende Videokampagne aus. Samsung hat drei kurze Clips veröffentlicht, in denen ein Mann namens Tim Cook auftritt. Mit Apples langjährigem Firmenchef hat der Australier außer seinem Namen, grauen Haaren und einer ähnlich gewählten Garderobe allerdings wenig gemeinsam.
In den Videos packt Cook ein Galaxy Z Fold 8 aus, wechselt mit Samsungs Smart-Switch-Funktion auf das Gerät und hält schließlich eine kleine Produktpräsentation. Dabei werden vor allem die beiden Displaygrößen des faltbaren Smartphones, die geringe Dicke und KI-Funktionen für die Bildbearbeitung herausgestellt. Der Witz funktioniert jeweils über den Namen des Protagonisten. Im letzten Clip lässt Samsung seinen Tim Cook sogar erklären, dies sei das beste Smartphone, das er je gehabt habe. Samsung hat insgesamt drei Videos unter den Titeln „Unboxing“, „Switching“ und „Keynote“ veröffentlicht.
Apple als Dauerziel der Samsung-Werbung
Neu ist die Methode nicht. Samsung greift Apple seit Jahren regelmäßig in Werbekampagnen auf. Schon 2014 machte sich das Unternehmen über Apples Einstieg in größere Smartphone-Displays lustig. Später folgten Kampagnen gegen Apple Pay, den fehlenden Kopfhöreranschluss, die Displayaussparung des iPhone X und weitere Entscheidungen aus Cupertino.
Auch faltbare Smartphones dienen Samsung schon länger als Vorlage. Ende 2022 stellte die Kampagne „On the Fence“ Apple-Nutzer als Zaungäste dar, die auf Samsungs Klapptelefone schielen. Mit dem aktuellen Foldable von Apple hat dieser alte Seitenhieb nun natürlich deutlich mehr Material bekommen.
Das ist einfach nur peinlich…
Apple vs Samsung hin oder her, aber so etwas finde ich fast schon unseriös.
Naja, Apple hat seinerzeit auch den „doofen“ Windows Nutzer gegen den „smarten“ Mac Nutzer antreten lassen.
Entspannt bleiben !
Ja nicht nur das, hast du die ganzen anderen Werbung in Facebook Instagram und co gesehen. Fast jeder Firma macht mit sogar die Deutsche Bahn :O aber warum kamen diese ganze Witze dann nicht bei Samsung an vor sechs Jahren?
Ich glaube es ist einfach Neid egal was man sagt… so oder so freue ich mich sehr auf das Duo in weiß :D
Hat Apple früher auch gemacht und da haben es alle gefeiert Mac vs PC.
Naja, zwischen ich mal ne lustige Kampagne und dauerhafter Abarbeitung ist schon ein Unterschied. Das Problem ist halt auch das Produkt. Der Mac war ja schon immer benutzerfreundlicher und besser als die Windows Krücken. Die Samsung Foldables sind auf den ersten Blick schon deutlicher schlechter als das Duo. Auch die Samsung Büchsen taugen ja nicht so viel. Hier wirkt’s dann eben eher edgy, was Samsung macht.
Was haben die denn gedacht? Dass sie für imme rdie Einzigen mit dieser Klapptechnik bleiben? Früher gabe es auch irgendwann lauter Klapphandys. Macht halt jede große Firma irgendwann.
Komischer Formfaktor im zugeklappten Zustand, oder täuscht das?
Wenn man seine gekauften Lizenzen / Apps mit zu android nehmen könnte..
Erbärmlich wenn den Koreaner nichts anderes einfällt als sowas. Mit Gerätefunktionen können sie anscheinend gegen das iPhone Duo nicht überzeugen.
Das mit dem Rad ist noch witzig. Die Videos wirken eher peinlich.
+1
Was man dabei nicht vergessen darf: Amerikaner und Europäer sehen den Unterschied sofort, aber Menschen die bspw. in Asien aufgewachsen sind fällt es schwerer zu erkennen, dass es nicht DER Tim Cook von Apple ist.
Rassismus!
Nein. Tatsache. Für den Europäer sehen sich Asiaten auch alle sehr ähnlich.
Wäre besser wenn die nachziehen als die jährlichen jämmerlichen Spots zu machen. Auch bei den Specs sieht es bei Samsung ärmlich aus. Auch wenn man es nur auf die Akkulaufzeit runterbricht.
Und warten damit bis Tim Cook quasi weg ist?
Wieso weg, der ist halt jetzt bei Samsung.
Das erste Smartphone mit faltbaren Display war übrigens das Royole FlexPai, nicht das Samsung Fold. Das nur proaktiv bevor jemand hier so tut, als könne Samsung die Position als erster Hersteller mit einem Faltphone auf dem Markt verteidigen. Das sind sie nämlich nicht.
Wollte ich gerade auch schreiben…
Samsung macht hier genau das gleiche, was sie Apple vorwerfen…
Man muss eines Samsung lassen: Die Idee mit dem Protagonisten ist genial.
Also bei allem Respekt für deine Meinung, ich finde, das ist nur noch peinlich. Wenn mir als Verantwortlicher so was von meinem Marketing-Team vorgelegt würde, würde ich mir ernsthaft Gedanken um die Einstellung meiner Mitarbeiter*innen machen.
Mitarbeiter
Das hat BMW aber auch schon eleganter mit Dieter Zetsche gemacht: https://youtu.be/9rx7-ec0p0A
Jap, das ist mit ehre dem gegenüber statt cringe^10
Das Video mit dem Dieter Zetsche Imitator hatte einen ganz anderen Hintergrund. Es war sozusagen ein Abschiedsgeschenk von BMW an Zetsche, als dieser seinen Abschied bei Daimler nahm. Dieses Video war getragen von dem Respekt für Herrn Zetsche, er oder Daimler sollten alles andere als bloßgestellt werden.
Ich war an dem Tag zufällig in München im FIZ, als dort die Innenaufnahmen gedreht wurden.
Geil, so sympathisch war Tim Cook noch nie
Shamesung :)))
Er erinnert mich an unsere Politiker irgendwie.
Wenn man ständig gegen jemandem schießt, nennt sich das Neid! Neid ist die größte Anerkennung, gleichzeitig macht man sich damit in der Öffentlichkeit zum Affen.
Also danke Samsung xDxDxD
fasst lustig!
Ich find die Fahrradgeschichte lustig und musste sofort an Sixt denken, denn die sind auch kreativ mit diversen Werbebotschaften :D
Samsung halt, wenn man anders nicht mehr überzeugen kann, greift man eben zu solchen Mitteln.
Mit den besten ist man halt am strengsten…
Ich finde es cool von Samsung. Apple hat wegen jedem furz Samsung verklagt. Samsung macht sich nur lustig über Apple.
Keiner redet gerade soviel über Apple, wie Samsung.
Nur Samsung heult rum, aber wenn Samsung was rausbringt, sind die Apple Leute nicht so nervig wie umgekehrt.
Tim Cook bei Temu bestellt :)
Finde es irgendwie lustig das Samsung Apple so angeht obwohl Apple von denen Teile bezieht… wenn Apple da nichts mehr kaufen würde, würden sie auch blöd aus der Wäsche gucken…
Was eine schwachsinnige Werbung…wie ein Hund, dem man auf den Schwanz getreten hat
Traurig, wie manche gleich wieder einen Heulkrampf bekommen, weil die Konkurrenz mehr oder weniger witzige Anspielungen in ihren Spots verwenden. Und es ist schon eine feine Ironie, dass der „fake“ zurechtgemachte Tim Cook so viel natürlicher und sympathischer wirkt, als all die Mutanten, die in Apple’s Filmchen herumgeistern.
Wenn es witzig wäre. Hätte ich nichts dagegen. Aber die Werbung ist einfach nur merkwürdig.