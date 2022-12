Samsung „On the Fence“: Galaxy-Werbung zielt auf Apple

Als kleine Zugabe hängen wir hier auch noch das bereits vor drei Monaten veröffentliche Samsung-Video „The Flip Side“ an, in dem Samsung erstmals die Tatsache zum Thema gemacht hat, dass Apple noch keine faltbaren Smartphones im Programm hat.

Mit „On the Fence: Attention“ hat Samsung mittlerweile seinen dritten Werbespot in der Video-Reihe „On the Fence“ am Start. Die jeweils 30 Sekunden langen Spots implizieren, dass Apple seine Kunden auf Funktionen warten lässt, die Samsung längst anbietet.

Insert

You are going to send email to