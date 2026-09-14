Kabel, Powerbanks und Ladegeräte
Baseus rüstet das iPhone 18 Pro mit Kirschrot-Zubehör aus
Baseus baut sein Zubehörangebot rund um das iPhone 18 Pro weiter aus und greift dabei erneut die dunklen Rottöne auf, die Apple selbst als neuen Burgunder-Farbton anbietet. Neben Powerbanks und Ladekabeln gehören auch Netzteile zum Sortiment. Ein Teil der Komponenten wird aktuell zu reduzierten Preisen angeboten.
Ganz neu ist das Sortiment nicht. Erst vor wenigen Tagen hatten wir das PicoGo Pro mit 100 Watt vorgestellt. Das kompakte USB-C-Netzteil besitzt drei Anschlüsse, ein Farbdisplay und kann ausgewählte Apple-Geräte erkennen. Die dunkelkirschrote Variante ist inzwischen allerdings ausverkauft. Das schwarze Modell wird weiterhin für 44,99 Euro angeboten.
Kabel, Kopfhörer und Powerbanks
Wer die Farbgebung passend zum neuen iPhone 18 Pro sucht, findet bei Baseus aber noch weitere Komponenten. Ein USB-C-Kabel wird in einer zwei Meter langen Ausführung mit 100 Watt für 15,99 Euro angeboten. Die 1,2 Meter lange Variante unterstützt bis zu 60 Watt und kostet 12,99 Euro.
Hinzu kommen zwei mobile Stromspender. Die Baseus Picogo Air ist mit aktiviertem Coupon für 59,99 Euro erhältlich. Die Baseus Picogo 25 Watt kostet im Rahmen der laufenden Aktion 61,59 Euro. Damit erweitert Baseus die Auswahl an Ladezubehör, das sich optisch an den dunklen Rottönen der aktuellen Gerätegeneration orientiert.
Dass Zubehörhersteller die neuen Gerätefarben schnell aufgreifen, zeigte sich bereits bei unserer Übersicht zum iPhone-18-Pro-Zubehör. Dort finden sich neben Apples eigenen Hüllen auch Produkte von Drittanbietern in Burgunder, Mulberry und Dunkelkirsche.
Baseus gehört dabei zu den Herstellern, die das Farbthema gleich über mehrere Produktgruppen hinweg einsetzen. Selbst die neuen Open-Ear-Kopfhörer XC1 des Zubehöranbieters gibt es in entsprechend abgestimmten Varianten.
Keine Ahnung, aber für mich ist das die unfassbarste Farbe, die Apple jemals rausgebracht hat. Unglaublich.
Positiv oder negativ??
POSITIV!
Sagen wir mal so, es sieht aus wie ein Kissen welches Harald Glööckler entworfen hat.
Negativ!
felix089, sagen wir so, bei dieser Farbe des IPhones, wäre es das erste Mal, dass ich eine Hülle um das IPhone machen würde. Und nicht, um es zu schützen.
Sieht echt schön aus.
Das Orange meines 17 Pro gefällt mir von Tag zu Tag besser…
+1
Wieso sind dann all die Fotos hier lila und nicht kirschrot ?
Ja mal ehrlich. Das iPhone in diesem rot sieht anhand der Produktfotos schon geil aus. Aber das hier gezeigte??? Was zur Hölle soll das für ne Farbe sein? Die ist aber nicht im gleichen Ton wie beim iPhone…
Also ich weiß ja nicht. Das Apple Burgunder finde ich ja nicht mal schlecht aber wenn das Zubehör schon in die Richtung gehen soll dann doch bitte richtig. Das lila passt doch mal gar nicht dazu bzw sieht aus wie gewollt und doch nicht gekonnt.
Das ist doch Lila.