Baseus rüstet das iPhone 18 Pro mit Kirschrot-Zubehör aus

Baseus baut sein Zubehörangebot rund um das iPhone 18 Pro weiter aus und greift dabei erneut die dunklen Rottöne auf, die Apple selbst als neuen Burgunder-Farbton anbietet. Neben Powerbanks und Ladekabeln gehören auch Netzteile zum Sortiment. Ein Teil der Komponenten wird aktuell zu reduzierten Preisen angeboten.

Ganz neu ist das Sortiment nicht. Erst vor wenigen Tagen hatten wir das PicoGo Pro mit 100 Watt vorgestellt. Das kompakte USB-C-Netzteil besitzt drei Anschlüsse, ein Farbdisplay und kann ausgewählte Apple-Geräte erkennen. Die dunkelkirschrote Variante ist inzwischen allerdings ausverkauft. Das schwarze Modell wird weiterhin für 44,99 Euro angeboten.

Kabel, Kopfhörer und Powerbanks

Wer die Farbgebung passend zum neuen iPhone 18 Pro sucht, findet bei Baseus aber noch weitere Komponenten. Ein USB-C-Kabel wird in einer zwei Meter langen Ausführung mit 100 Watt für 15,99 Euro angeboten. Die 1,2 Meter lange Variante unterstützt bis zu 60 Watt und kostet 12,99 Euro.

Hinzu kommen zwei mobile Stromspender. Die Baseus Picogo Air ist mit aktiviertem Coupon für 59,99 Euro erhältlich. Die Baseus Picogo 25 Watt kostet im Rahmen der laufenden Aktion 61,59 Euro. Damit erweitert Baseus die Auswahl an Ladezubehör, das sich optisch an den dunklen Rottönen der aktuellen Gerätegeneration orientiert.

Dass Zubehörhersteller die neuen Gerätefarben schnell aufgreifen, zeigte sich bereits bei unserer Übersicht zum iPhone-18-Pro-Zubehör. Dort finden sich neben Apples eigenen Hüllen auch Produkte von Drittanbietern in Burgunder, Mulberry und Dunkelkirsche.

Baseus gehört dabei zu den Herstellern, die das Farbthema gleich über mehrere Produktgruppen hinweg einsetzen. Selbst die neuen Open-Ear-Kopfhörer XC1 des Zubehöranbieters gibt es in entsprechend abgestimmten Varianten.