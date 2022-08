Ryd: Bezahlen an der Zapfsäule jetzt auch mit Apple Pay

Vor zwei Monaten haben wir bereits darüber berichtet, dass sich Ryd Pay künftig auch mit Apple Pay verwenden lässt. Jetzt wurde die Funktion in der Ryd-App aktiviert. Nutzer können als Zahlungsart für ihre Tankrechnung alternativ zu den bisherigen Optionen Kreditkarte und PayPal nun auch Apple Pay auswählen.

Die Einstellung diesbezüglich findet sich im Profilbereich der Ryd-App. Unter dem Menüpunkt Ryd Pay kann man hier die entsprechenden Zahlungsinformationen hinterlegen.

Ryd Pay ermöglicht es, an Tankstellen direkt an der Zapfsäule und per App zu bezahlen. Der Gang zur Tankstellenkasse wird damit überflüssig. Allerdings funktioniert das Ganze nur bei mit dem Dienst kooperierenden Partnern. Ryd zufolge sind dies international aktuell mehr als 2.400 Tankstellen, 1.600 davon befinden sich in Deutschland. Eine Übersichtskarte mit allen Tankstellen, an denen man mit der Ryd-App bezahlen kann, findet sich auf der Webseite zum Angebot.

Ryd hat erst vor wenigen Tagen mit der Ankündigung Schlagzeilen gemacht, die Ryd-Sammelpunkte abzuschaffen. In Verbindung mit dem einst als „Tanktaler“ gestarteten OBD-Stecker des Anbieters konnte man durch registrierte Fahrten Punkte anhäufen, und diese beispielsweise gegen Tankgutscheine eintauschen. Diese Funktion wird im kommenden Monat gestrichen, der Fokus bei Ryd liegt künftig auf der Tankfunktion Ryd Pay.

Mit iOS 16 per CarPlay bezahlen

Das Bezahlen direkt an der Zapfsäule könnte mit iOS 16 einen kräftigen Schub bekommen. Apple erweitert hier die Möglichkeiten rund um die CarPlay-Integration von zusätzlichen Funktionen, eine davon ist die Möglichkeit zum Bezahlen per App. Der Ryd-Konkurrent Pace hat bereits angekündigt, die Funktion von Beginn an über CarPlay zu unterstützen. Es würde uns wundern, wenn andere Anbieter wie Ryd hier nicht zeitnah nachziehen würden. Das Handy könnte dann in der Tasche oder der Mittelkonsole bleiben und der CarPlay-Bildschirm stellt alle nötigen Funktionen bereit.