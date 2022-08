Ab September: Auto-Stecker ryd schafft Sammelpunkte ab

Die ryd App lässt sich zum Zahlen an der Zapfsäule kostenlos nutzen. Wer Wert auf die Tracking-Funktionen der Ryd-Box legt bezahlt für diese einmalig 149 Euro – allerdings gibt der Anbieter diese als „Aktuell nicht verfügbar“ an.

Während es bereits für 10.000 ryd points einen ryd pay Tankgutschein in Höhe von 10 Euro gibt, darf erst ab einem guthaben von mindestens 20.000 ryd points die Spende an die Aktion Knochenmarkspende ausgewählt werden. Diese erfolgt dann in Höhe von 20 Euro. Wer nicht aktiv wird, lässt sein angesammeltes Guthaben automatisch verfallen.

So können Bestandskunden ihre ryd points noch bis zum 5. September wahlweise gegen einen Tankgutschein oder eine Spende an die AKB-Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern eintauschen.

Zum anderen bietet ryd den Zugriff auf aktuelle Spritkosten in der unmittelbaren Umgebung an und erlaubt das Bezahlen von Tankvorgängen bei teilnehmenden Partner-Zapfsäulen.

Zum einen überwacht der Auto-Stecker die Fahrzeug-Bewegungen: Die App meldet sich per Push-Benachrichtigung wenn das Auto versetzt bzw. geparkt wurde, bietet den Zugriff auf die Live-Position und notiert sich alle Fahrten in einem interaktiven Protokoll mit Geschwindigkeitsprofil und Streckenkarte.

Der Auto-Stecker ryd, der 2015 unter dem Namen Tanktaler in den Markt startete , ist einer der wenigen OBD-Tracking-Stecker, der immer noch am Markt vertreten ist. Ausgestattet mit GPS-Modul, integrierter SIM-Karte und eigener iPhone-Applikation übernimmt ryd mehrere Funktionen, die sich im Auto-Alltag durchaus bezahlt machen können.

Insert

You are going to send email to