Mit CarPlay an der Zapfsäule bezahlen: PACE Drive von Beginn an dabei

Von Herbst an wird es möglich sein, an Tankstellen direkt über CarPlay zu bezahlen. Die Voraussetzungen hierfür schafft Apple mit iOS 16 und mit PACE Drive liegt uns nun auch die erste Ankündigung einer deutschen App diesbezüglich vor. Nachdem man mit der PACE-App bereits vom Smartphone aus oder per Smartwatch an der Zapfsäule bezahlen kann, soll diese Option mit iOS 16 auch direkt in CarPlay zur Verfügung stehen.

PACE Drive wird es dann auf dem CarPlay-Bildschirm erlauben, eine Zapfsäule und Zahlungsmethode auszuwählen und anschließend die Rechnung bequem vom Fahrzeug aus zu begleichen. Darüber hinaus wird es mit PACE Drive unter iOS 16 auch möglich sein, die Kraftstoffpreise in der Umgebung direkt über CarPlay zu vergleichen, um die aktuell günstigste Tankstelle anzufahren.

Bereits mehr als 3.000 Tankstellen unter Vertrag

Der erweiterte Funktionsumfang von PACE Drive steht aktuell beim mehr als 3.000 Tankstellen in neun Ländern zur Verfügung. Der Karlsruher Anbieter kooperiert unter anderem mit den Marken BP, Agip, Tamoil, OMV, Avia, bft, Raiffeisen, SB Tank, Hoyer, Gulf, Classic und Argos. Alternativ zur Suche über die App findet sich auch auf der Webseite des Anbieters eine Übersicht der teilnehmenden Tankstellen.

Um die Vorteile des Bezahlens an der Zapfsäule zu nutzen, muss in der App PACE Drive eine gültige Zahlungsmethode hinterlegt sein. Aktuell werden hier neben Apple Pay auch Visa, Mastercard, Amex, giropay und PayPal unterstützt. Allerdings weist der Anbieter darauf hin, dass nicht alle Tankstellen auch all die genannten Zahlungsarten unterstützen – in der PACE App ist ersichtlich, wie man jeweils konkret bei den einzelnen Tankstellen bezahlen kann.

Mit dem Ausbau des Funktionsumfangs von CarPlay verleiht iOS 16 Apples Auto-Integration nochmal ein ganzes Stück zusätzliche Alltagstauglichkeit. Darüber hinaus hat Apple beginnend vom Jahr 2023 an eine weitaus umfassendere Auto-Integration angekündigt, CarPlay soll dann wesentlich enger mit den Fahrzeugsystemen verknüpft sein.