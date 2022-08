iPhone 14 Pro: Violett und Marineblau sollen Alpin und Sierra ersetzen

Apple hat die Vorstellung der neuen iPhone-14-Modelle inzwischen auch offiziell angekündigt. Das Apple-Event mit dem Titel „ Far out “ wird am Mittwoch, den 7. September ab 19 Uhr unserer Zeit live im Videostream zu sehen sein.

