Soundcore Space Q45 und A40: Neue Ohr- und Kopfhörer von Anker

Mit dem Soundcore Space Q45 verspricht Anker nochmal ein deutliches Plus an Komfort und Eleganz gegenüber dem bisherigen Topmodell Q35. Dem Hersteller zufolge kann der Kopfhörer mit besonders weichem und hautfreundlichen Material punkten und wurde mithilfe von Aluminium-Akzenten auch optisch aufgewertet.

Insert

You are going to send email to