Ring Protect Basic: Das Cloud-Abo wird teurer

Ring, der zum Amazon-Konzern gehörende Anbieter von Überwachungskameras, hat angekündigt, die Preise seines so genannten Ring-Protect-Abonnements ab Mitte des kommenden Monats anzuziehen. In einem ersten Schritt sollen von der Preisanpassung ausschließlich Anwender betroffen sein, die ihre monatlichen Abokosten in US-Dollar oder britischen Pfund bezahlen, mit Blick auf die derzeitigen Euro-Preise scheint es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis auch hiesige Anwender tiefer in die Tasche greifen müssen.

Um bis zu 43 Prozent teurer

So steigen etwa die Dollar-Preise für Ring Protect Basic ab dem 11. März von 3,99 US-Dollar monatlich beziehungsweise 39,99 US-Dollar jährlich auf 4,99 US-Dollar monatlich und 49,99 US-Dollar jährlich. Ein satter Preisanstieg von 25 Prozent.

In Großbritannien klettern die Preise ab dem 11. März analog von 3,49 GBP monatlich beziehungsweise 34,99 GBP jährlich auf 4,99 GBP monatlich und 49,99 GBP jährlich. Damit beträgt die Preiserhöhung hier fast 43 Prozent.

Wer sein Ring Protect-Abonnement in Euro bezahlt, der legt für das Basic-Abo momentan noch 3,99 Euro pro Monat beziehungsweise 39,99 Euro pro Jahr auf den Tisch. Dafür erhalten Anwender 180 Tage Video-Speicher für eine Kamera, zusätzliche Benachrichtigung bei Personenerfassung und eine ergänzende Foto-Vorschau, die in den Push-Benachrichtigungen und damit noch vor dem Öffnen der Ring-Applikation angezeigt wird.

Was ohne Abo möglich ist

Auf ifun.de haben wir zuletzt im Ende November eine Übersicht der Funktionen erstellt, die sich auch ohne kostenpflichtiges Ring-Abonnement nutzen lassen:

Für den funktionalen Vollzugriff auf die vergleichsweise günstigen Kameras ist das Jahresabonnement inzwischen jedoch nahezu unumgänglich geworden. Für unbegrenzt viele Kameras an einem Ort macht Ring dafür 100 Euro jährlich geltend.

Wann die Amazon-Tochter ihre Preise auch auf dem europäischen Markt anziehen wird, ist unklar, der Sprung von 3,99 Euro pro Monat auf 4,99 Euro pro Monat scheint jedoch so gut wie unausweichlich.