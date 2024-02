Terminology Dictionary: Empfehlenswerte Wörterbuch-App

Die einfachste Art und Weise, ein beliebiges Fremdwort auf dem iPhone nachzuschlagen, ist die Nutzung der systemeigenen Lexikonfunktion. Diese kann über das Kontextmenü des iPhones aufgerufen werden. Sobald ein Wort markiert ist, lässt sich hier die Option „Nachschlagen“ auswählen. Diese zeigt dann eine Auswahl aller Wörterbuch-Treffer an, die auf dem iPhone aktiviert sind.

Schade ist jedoch, dass Apples Standardwörterbücher keine eigene App-Oberfläche mitbringen, sondern lediglich über den Umweg des Kontextmenüs oder über die Suche des iPhone-Betriebssystems zu erreichen sind. Etwas umfangreicher fällt hier das kostenfrei erhältliche Terminology Dictionary aus.

Terminology Dictionary

Das englischsprachige Wörterbuch, das auf dem so genannten Wordnet-Korpus der Princeton University basiert, bietet sich zum Nachschlagen beliebiger, englischsprachiger Begriffe an, die mit kurzer Definition, Beispielen, verwandten Wörtern, Synonymen, Antonymen und ergänzenden Informationen aufgeführt werden. Die Wörter können von der Anwendung vorgelesen werden, lassen sich als Favorit markieren, sowie in der Wikipedia oder über Google nachschlagen.

Zudem verlinkt das Wörterbuch alle Einträge untereinander und macht so das Stöbern in ähnlichen Wörtern zu einem Kinderspiel. Streifzüge durch das Wörterbuch lassen sich jederzeit in der History einsehen, interessante oder brauchbare Wörter können mit einem einfachen Druck auf das angezeigte Herzsymbol in die eigenen Favoriten aufgenommen werden.

Das Terminology Dictionary lässt sich auf iPhone und iPad einsetzen und sichert sein komplettes Wörterbuch lokal auf dem Gerät, was den Offline-Zugriff auf das Nachschlagewerk ermöglicht. Favoriten werden über iCloud abgeglichen, der Dunkelmodus des iPhones wird von der Anwendung unterstützt.

Terminology Dictionary kommt vom gleichen Entwicklerstudio wie die beliebte Schreib-Applikation Drafts und kann gänzlich kostenfrei aus dem App Store geladen werden.