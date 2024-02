Digitaler Euro: Öffentliche Anhörung am kommenden Montag

In den Vereinigten Staaten experimentiert Apple aktuell mit einer neuen Funktion für die Nutzer von Apple Cash. Anwender der Zahlfunktion sollen mit iOS 17.4 die Möglichkeit erhalten, diese auch dort einzusetzen, wo Apple Pay nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird.

Apple Cash mit virtueller Kartennummer

Dafür erhalten Anwender zukünftig eine virtuelle Kartennummer, mit der sich Bestellvorgänge in Onlineshops abschließen lassen, die ausschließlich reguläre Kreditkarten akzeptieren.

Sowohl die Apple Card als auch die Apple Cash Funktion, die in den Vereinigten Staaten zum schnellen Bargeldtransfer unter Freunden und Familienmitgliedern genutzt wird, sind hierzulande (noch) nicht verfügbar. Dafür arbeiten die Mitgliedstaaten der Europäischen Union jedoch an der Einführung des digitalen Euro. ifun.de berichtete:

Der „digitale Euro“ kommt: Europa will eigenes Apple Pay

Geplant ist eine digitale Währung, die das Bargeld innerhalb der europäischen Union ergänzt und Transaktionen möglich macht, ohne dass dafür Gebühren anfallen. Damit soll der digitale Euro direkt mit Apple Pay und PayPal konkurrieren, für hiesige Händler und Käufer wegen der wegfallenden Gebühren aber deutlich attraktiver sein.

Geplant ist auch die Einführung von direkten Überweisungen zwischen mobilen Endgeräten (online und offline) sowie eine generelle Verpflichtung, dass Unternehmen den digitalen Euro auch akzeptieren müssen.

Live-Debatte am 19. Februar

Grundsätzlich also eine spannende Entwicklung, über die der Bundestag am kommenden Montag debattieren wird. Am 19. Februar wird sich der Finanzausschuss ab 13:00 Uhr mit dem digitalen Euro befassen. Die Debatte wird live auf der Webseite des Bundestages übertragen.

Unter anderem soll hier auch über Anträge aus der Opposition gesprochen werden, die die Einführung des digitalen Euros hierzulande von einer Parlamentsmehrheit abhängig machen wollen (PDF-Download) oder auch fordern, dass die Zentralbanken des Eurosystems keine digitalen Zentralbankwährungen ausgeben sollen dürfen (PDF-Download).