„Release Candidate“ veröffentlicht: iOS 26.1 auf der Zielgeraden

Apple hat iOS 26.1 auf die Zielgerade gebracht. Eine Woche nach der Freigabe der vierten Beta-Version steht mit dem sogenannten „Release Candidate“ nun die voraussichtlich finale Version des Updates für Entwickler und Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm zur Installation bereit.

Dem bisherigen Verlauf der Beta-Phase entsprechend ist anzunehmen, dass Apple die Freigabe von iOS 26.1 für alle Nutzer innerhalb der nächsten beiden Wochen plant. Die erste Testversion für das Update wurde vor gut einem Monat Ende September an Entwickler ausgegeben.

Neuer Schalter für weniger Transparenz

Die wohl bemerkenswerteste Neuerung im Zusammenhang mit iOS 26.1 ist die Einführung eines neuen Schalters, mit dem sich das transparente Design von Apples neuer „Liquid Glass“-Benutzeroberfläche abschwächen lässt.

Apple hat bereits seit der ersten Präsentation von „Liquid Glass“ im Sommer mehrfach Korrekturen an seiner neuen Benutzeroberfläche vorgenommen, die für eine bessere Lesbarkeit sorgen sollten. Der neue Schalter bietet nun bereits auf der Hauptebene der iOS-Einstellungen die Möglichkeit, für zusätzlichen Kontrast in den transparenten Anzeigeelementen zu sorgen. Zuvor musste man hierfür auf in den sogenannten Bedienungshilfen versteckte Funktionen zurückgreifen.

Wecker wird erneut überarbeitet

Darüber hinaus hat Apple das Wecker-Design von iOS einmal mehr überarbeitet. Ein neuer Schieberegler soll verhindern, dass Stopp- und Schlummer-Taste verwechselt werden. Diese Korrektur wurde nötig, weil Apples Designer die beiden Tasten mit iOS 26 auf gleiche Größe gebracht haben und dabei die hinter der ursprünglichen Anordnung stehenden Überlegungen ignoriert haben.

Kleinere Korrekturen gibt es zudem im Bereich der Einstellungen für die Anrufannahme und Kamera sowie beim Design verschiedener Bedienelemente.

Updates für alle Apple-Plattformen

Begleitend zu iOS 26.1 hat Apple auch iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 und visionOS 26.1 für ihre finale Freigabe vorbereitet. Zuvor soll laut Gerüchten jedoch noch iOS 26.0.2 erscheinen, das kleinere Fehler in der aktuellen Version behebt.