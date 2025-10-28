iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 632 Artikel

Taste für Spotify Tap an Bord

IKEA BLOMPRAKT: Neue Lampe mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher
IKEA hat mit dem Modell BLOMPRAKT eine neue Kombination aus Tischlampe und Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt, die sich durch ein ungewöhnliches, aber funktionales Design auszeichnet.

Das Einrichtungshaus ist mittlerweile bekannt für seine experimentellen Ansätze beim Lautsprecherdesign. Nach dem eigenwilligen „Darth-Vader-Speaker“ VAPPEBY und dem erst kürzlich vorgestellten Modell NATTBAD folgt mit BLOMPRAKT nun ein Gerät, das optisch klar als Tischlampe erkennbar ist, aber zusätzlich als Bluetooth-Lautsprecher dient.

Ikea Blomprakt

Für eine flexible Aufstellung hat IKEA das Stromkabel so gestaltet, dass es über zwei Schlitze an der Unterseite in verschiedene Richtungen geführt werden kann. Im oberen Teil der Lampe befindet sich eine nach unten gerichtete LED, während der Lautsprecher den Klang nach oben abstrahlt. Die Helligkeit des Lichts lässt sich über eine integrierte Taste stufenlos anpassen, etwa für gemütliche Abendbeleuchtung oder dezentes Arbeitslicht.

Laut IKEA soll der integrierte Lautsprecher einen klaren und kraftvollen Klang liefern. Wer mehrere Bluetooth-Lautsprecher von IKEA besitzt, kann diese mithilfe der Multilautsprecher-Funktion der Geräte koppeln und Musik oder sonstige Inhalte auf mehreren Geräten gleichzeitig abspielen, um die Wiedergabe zu optimieren. IKEA betont, dass hierfür alle hauseigenen Bluetooth-Lautsprecher miteinander verbunden werden können, es muss sich nicht um den gleichen Lautsprechertyp handeln

Ikea Blomprakt Farben

Spotify Tap ingegriert

Wie andere aktuelle Modelle unterstützt auch BLOMPRAKT die Funktion Spotify Tap. Mithilfe einer eigens für diese Funktion integrierten Taste kann man die Wiedergabe seiner Lieblingstitel automatisch und ohne Interaktion mit der Spotify-App starten.

Die neue Leuchte mit integriertem Lautsprecher ist laut IKEA sowohl online als auch in den Einrichtungshäusern erhältlich. Der Preis liegt bei 49,99 Euro, wählbar sind die Farben Schwarz, Hellblau und Beige.
28. Okt. 2025 um 19:58 Uhr von chris


