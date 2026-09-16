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Drei Nummern in einer App

Privat, Arbeit und mehr: WhatsApp bereitet drittes Konto vor
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WhatsApp will die noch vergleichsweise junge Mehrkonten-Funktion auf dem iPhone bereits erweitern. Künftig sollen Nutzer bis zu drei verschiedene WhatsApp-Konten innerhalb derselben App hinterlegen und zwischen diesen wechseln können. Bislang liegt die Grenze bei zwei Accounts.

Whatsapp Benutzernamen Reservieren

Die geplante Erweiterung wurde in der WhatsApp-Beta 26.37.10.15 für iOS entdeckt. WABetaInfo zufolge erscheint die Option „Konto hinzufügen“ künftig auch dann noch, wenn bereits zwei Profile eingerichtet sind. Der grundsätzliche Aufbau ändert sich dabei nicht.

In der Kontenübersicht werden Name, Profilbild und zugehörige Telefonnummer angezeigt. Ein grüner Haken kennzeichnet den aktuell verwendeten Account. Für jedes zusätzliche WhatsApp-Konto wird weiterhin eine eigene Telefonnummer benötigt.

Konten bleiben vollständig getrennt

Die Nutzung von zwei Konten auf einem iPhone hatte WhatsApp im Juni breiter freigeschaltet. Seitdem lassen sich beispielsweise private und geschäftliche Kommunikation innerhalb der normalen WhatsApp-App voneinander trennen, ohne zusätzlich WhatsApp Business oder ein zweites iPhone verwenden zu müssen.

Auch beim dritten Konto bleiben die Daten getrennt. Jedes Profil besitzt einen eigenen Chatverlauf sowie separate Benachrichtigungen, Backups und Einstellungen. Der Wechsel zwischen den Accounts soll wie bisher direkt innerhalb der App erfolgen.

Noch nicht für Beta-Tester verfügbar

Wann WhatsApp die neue Grenze von drei Konten für alle Nutzer freischaltet, ist noch offen. Obwohl die entsprechenden Vorbereitungen in der aktuellen TestFlight-Version entdeckt wurden, befindet sich die Erweiterung noch in Entwicklung und kann selbst von Beta-Testern derzeit nicht regulär aktiviert werden.

Ob es langfristig überhaupt bei drei Konten bleibt, ist ebenfalls nicht sicher. Die aktuelle Umsetzung würde technisch auch eine spätere Erweiterung auf zusätzliche Profile ermöglichen. WhatsApp hat sich dazu bislang allerdings nicht offiziell geäußert.

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16. Sep. 2026 um 16:29 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Leider kann man nicht zwischen Accounts umschalten wenn gerade ein Backup läuft. Saublöd, wenn man auf irgendetwas zeitnah reagieren muss, und technisch sicher besser lösbar…

    Antworten

  • Das dritte Konto für die Affären ….

    Antworten

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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