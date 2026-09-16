Mehr Pro als Revolution
Reviews sind da: iPhone 18 Pro punktet bei Kamera und Akkulaufzeit
Am Freitag gehen das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max offiziell in den Verkauf. Zwei Tage zuvor ist das Testembargo gefallen und die ersten ausführlichen Reviews sind erschienen. Der Tenor fällt dabei ausgesprochen positiv aus – eine Revolution sehen die Tester in Apples neuen Pro-Modellen allerdings nicht. Vielmehr verbessert Apple vor allem Kamera, Leistung und Akkulaufzeit.
Allison Johnson von The Verge beschreibt das iPhone 18 Pro als hervorragendes, aber ausgesprochen iteratives Smartphone. Selbst die wichtigste Neuerung, die variable Blende der 48-Megapixel-Hauptkamera, sorgt demnach eher für kleine als dramatische Unterschiede.
Variable Blende mit überschaubarem Effekt
Ähnlich fällt das Urteil von Cherlynn Low bei Engadget aus. Zwischen ƒ/1.48 und ƒ/4 fällt die veränderte Schärfentiefe aufgrund des kleinen Smartphone-Sensors vergleichsweise dezent aus. Spürbarer sind die Vorteile bei wenig Licht: Die größere maximale Öffnung lässt mehr Licht auf den Sensor, reduziert das Bildrauschen und verkürzt teilweise die Aufnahmezeit des Nachtmodus.
Fast wichtiger als die mechanische Blende erscheinen den Testern deshalb Apples neue manuellen Kamerafunktionen. Verschlusszeit, Weißabgleich, Fokus und Blende lassen sich erstmals direkt in Apples Kamera-App beeinflussen. Chance Miller von 9to5Mac lobt zudem, dass die Automatik im Alltag selbstständig zwischen den Blendenstufen wechselt und beispielsweise Gruppenaufnahmen mit größerer Schärfentiefe aufnimmt.
Kühlung wird zur Stärke
Überraschend viel Lob bekommt auch das überarbeitete Kühlsystem. 9to5Mac misst gegenüber dem A19 Pro rund 22 bis 27 Prozent mehr CPU- und 40 bis 45 Prozent mehr GPU-Leistung. Gleichzeitig könne das iPhone diese Leistung länger halten. Engadget bemerkte innerhalb einer Testwoche nur einmal eine stärkere Erwärmung, die innerhalb kurzer Zeit wieder verschwand.
Auch die Akkulaufzeit scheint Apples Versprechen weitgehend einzulösen. Engadget kam mit dem kleineren iPhone 18 Pro je nach Nutzung auf anderthalb bis zwei Tage. Beim Pro Max berichtet 9to5Mac ebenfalls von problemlos mehr als einem Tag. Der Zugewinn hat allerdings seinen Preis: Das Pro Max bringt inzwischen 249 Gramm auf die Waage und wird von 9to5Mac als Grenze dessen bezeichnet, was noch angenehm in der Hand liegt.
iPhone 17 Pro kann bleiben
Die kleinere Dynamic Island wird durchweg positiv bewertet, verändert das Nutzungserlebnis aber nicht grundlegend. Gleiches gilt für das farblich harmonischere Gehäuse. Kritik gibt es zudem am gestiegenen Preis und bei Engadget an Siri AI, das sich weiterhin als Beta bemerkbar macht und Anfragen teilweise unzureichend versteht.
Beim Fazit sind sich die ersten Tests daher weitgehend einig: Wer bereits ein iPhone 17 Pro besitzt, muss nicht zwingend wechseln. Für Nutzer eines iPhone 16 Pro oder älter fallen die Verbesserungen bei Kamera, Akkulaufzeit, Leistung und Kühlung dagegen deutlich stärker ins Gewicht. Das iPhone 18 Pro startet in Deutschland bei 1.449 Euro, das Pro Max bei 1.599 Euro.
Sehr ehrenwert, dass hier der liebe Rafael Zeier verlinkt wird =)
Marquess Brownlee ist aber viel besser und detaillierter. Der Zeier hat so viel Wert wie das Technikfaultier „Das rennt“.
Deswegen schaue ich mir die lieber an die auch mal rausgehen und aufwendige Tests machen. Solche Zimmergespräche sind lausig.
Hätte es nicht besser ausdrücken können. :-)
+1
Netter Typ aber fanboy durch und durch. Gute Sachen werden bis zum maximalen gelobt, schlechte Dinge sind für ihn irgendwie immer nicht der Rede wert.
Ich habe mich tatsächlich voreilig mit Gutscheinen von Apple eingedeckt. In fester Absicht das Pro zu kaufen. Das habe ich jetzt auch vorbestellt, würde aber wahrscheinlich nach den ersten Reviews eher ein 17er holen. Das kann ich jetzt nicht mehr. Egal.
Das war selbst meine Erkenntnis letztes Jahr, dass ich das iPhone 17 Pro bestellt habe und so unbeeindruckt davon war, dass es zurück ging und ich am Ende ein 17er gekauft habe.
Und ich wechsle vom 17er auf das 18 Pro weil mir der Akku zu schwach ist und das Gerät zu warm wird. Hoffe beim C2 Modem, dem Akku und der Vapor Chamber auf nen deutlichen Sprung!
Durch die Vaper Chamber wird aber gerade die Wärme verteilt. Was eigentlich positiv ist.
Die Regel, dass man nicht das nächste iPhone unbedingt braucht gibt es schon seit immer. Und bei jedem Produkt.
Da bringt Apple das Duo raus und die Presse moniert trotzdem, dass das 18 Pro keine Revolution ist. *facepalm* Es soll auch keine sein.
Also ich hab ein 18 pro bestellt welches mein 16 pro ablösen wird. Ich freue mich auf die Kamera und die bessere Akkulaufzeit, jedoch fällt mir der Abschied von einem Titangehäuse schwer. Alpinist für mich kein „Pro“-Material. Wärmeleitung hin oder her.
Mir ist es auch so gegangen. Schade dass es kein Titan mehr gibt. Hat wesentlich wertiger ausgesehen…
Da bin ich bei Dir. Bei mir ist der Sprung noch etwas weiter: komme vom 15 Pro in Titan nun zum silbernen 18 Pro. Schade um das Titan…
Das 15 Pro ist mir im Sommer bei wichtigen Aufnahmen ausgefallen, weil es zu warm geworden ist. Daher bin ich froh, dass Titan nun weg ist. Das Duo hat ja noch einen Titanrahmen.
Und ich bleibe beim 15pm, freue mich über das leichte Gerät und fahre mit dem gesparten Geld eine Weile auf die griechischen Inseln. Dort ist die Kamera bei gutem Licht voll ausreichend und AI fehlt sowieso.
Punktet bei Fotos? Was ich bisher bei YouTube gesehen habe: da sehe ich keinen Unterschied zum 16 Pro oder 17 Pro?
physikalisch lässt es nun viel mehr Licht rein. Von daher logisch, dass mit mehr Licht die Fotos oder Videos davon profitieren. Man muss das aber auch ausnutzen können. Gibt ein paar Profis die auch ein YouTube Kanal haben die das maximum rausholen.
Wird nächstes Jahr besser.
Die sparen sich das für das Jubiläums iPhone auf:
– Neues Design
– größerer Kamera Sensor
– Silizium-Karbon-Akkus
Ich sehe keine nennenswerten Verbesserungen zum 16 Pro. Und bei den Preisen werde ich meins hoffentlich noch lange nutzen.
Ich freue mich auf mein 18 pro!
Ich hoffe dass nächstes Jahr die physische SIM entfällt und beim normalen pro es wirklich einen Akku Schub gibt.
Den gibt es auch jetzt.
Stimmt es, dass durch den SIM-Slot in Deutschland ein kleinerer Akku als bei den US-Modellen verbaut ist?
Ja aber schon seit dem 17ner. Der Sprung bleibt daher trotzdem. Und Akkulaufzeit hat nichts mit der Kapazität zu tun. Das beweist auch gerade das 18ner.
Ich habe immer alles zwei Jahre ein neues iPhone gehabt, eigentlich würde ich ja jetzt vom 16 ProMax auf das 18 ProMax wechseln, mit dem Klappmopped kann ich nix anfangen. Ich warte aber auch lieber auf das Jubiläums iPhone.
Wenn es so kommt. Sind ja nur Gerüchte bisher.
Dämliche Telekom, VIP Ticket und trotzdem heute die Mail bekommen, dass das 18er nicht kommt…Ich warte bis Montag, dann Storno. Und abwarten, bis der Preis sinkt.