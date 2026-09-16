Reviews sind da: iPhone 18 Pro punktet bei Kamera und Akkulaufzeit

Am Freitag gehen das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max offiziell in den Verkauf. Zwei Tage zuvor ist das Testembargo gefallen und die ersten ausführlichen Reviews sind erschienen. Der Tenor fällt dabei ausgesprochen positiv aus – eine Revolution sehen die Tester in Apples neuen Pro-Modellen allerdings nicht. Vielmehr verbessert Apple vor allem Kamera, Leistung und Akkulaufzeit.

Allison Johnson von The Verge beschreibt das iPhone 18 Pro als hervorragendes, aber ausgesprochen iteratives Smartphone. Selbst die wichtigste Neuerung, die variable Blende der 48-Megapixel-Hauptkamera, sorgt demnach eher für kleine als dramatische Unterschiede.

Variable Blende mit überschaubarem Effekt

Ähnlich fällt das Urteil von Cherlynn Low bei Engadget aus. Zwischen ƒ/1.48 und ƒ/4 fällt die veränderte Schärfentiefe aufgrund des kleinen Smartphone-Sensors vergleichsweise dezent aus. Spürbarer sind die Vorteile bei wenig Licht: Die größere maximale Öffnung lässt mehr Licht auf den Sensor, reduziert das Bildrauschen und verkürzt teilweise die Aufnahmezeit des Nachtmodus.

Fast wichtiger als die mechanische Blende erscheinen den Testern deshalb Apples neue manuellen Kamerafunktionen. Verschlusszeit, Weißabgleich, Fokus und Blende lassen sich erstmals direkt in Apples Kamera-App beeinflussen. Chance Miller von 9to5Mac lobt zudem, dass die Automatik im Alltag selbstständig zwischen den Blendenstufen wechselt und beispielsweise Gruppenaufnahmen mit größerer Schärfentiefe aufnimmt.

Kühlung wird zur Stärke

Überraschend viel Lob bekommt auch das überarbeitete Kühlsystem. 9to5Mac misst gegenüber dem A19 Pro rund 22 bis 27 Prozent mehr CPU- und 40 bis 45 Prozent mehr GPU-Leistung. Gleichzeitig könne das iPhone diese Leistung länger halten. Engadget bemerkte innerhalb einer Testwoche nur einmal eine stärkere Erwärmung, die innerhalb kurzer Zeit wieder verschwand.

Auch die Akkulaufzeit scheint Apples Versprechen weitgehend einzulösen. Engadget kam mit dem kleineren iPhone 18 Pro je nach Nutzung auf anderthalb bis zwei Tage. Beim Pro Max berichtet 9to5Mac ebenfalls von problemlos mehr als einem Tag. Der Zugewinn hat allerdings seinen Preis: Das Pro Max bringt inzwischen 249 Gramm auf die Waage und wird von 9to5Mac als Grenze dessen bezeichnet, was noch angenehm in der Hand liegt.

iPhone 17 Pro kann bleiben

Die kleinere Dynamic Island wird durchweg positiv bewertet, verändert das Nutzungserlebnis aber nicht grundlegend. Gleiches gilt für das farblich harmonischere Gehäuse. Kritik gibt es zudem am gestiegenen Preis und bei Engadget an Siri AI, das sich weiterhin als Beta bemerkbar macht und Anfragen teilweise unzureichend versteht.

Beim Fazit sind sich die ersten Tests daher weitgehend einig: Wer bereits ein iPhone 17 Pro besitzt, muss nicht zwingend wechseln. Für Nutzer eines iPhone 16 Pro oder älter fallen die Verbesserungen bei Kamera, Akkulaufzeit, Leistung und Kühlung dagegen deutlich stärker ins Gewicht. Das iPhone 18 Pro startet in Deutschland bei 1.449 Euro, das Pro Max bei 1.599 Euro.

Produkthinweis Apple iPhone 18 Pro 256 GB - Burgunder 1.449,00 EUR