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Privat und Arbeit getrennt

iPhone-Nutzer können WhatsApp-Konten jetzt wechseln
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WhatsApp rollt eine der lange erwarteten iPhone-Funktionen jetzt breiter aus. Nutzer können künftig mehrere WhatsApp-Konten in derselben App verwalten und zwischen ihnen wechseln, ohne sich jedes Mal ab- und wieder anmelden zu müssen.

WhatsApp Konten Hinzufuegen 1

Unter „Konto“ lässt sich nun ein weiteres hinzufügen.

Laut WABetaInfo wird die Funktion mit WhatsApp für iOS 26.22.76 verteilt. Der Rollout läuft wie bei WhatsApp üblich gestaffelt, die App sollte daher zunächst über den App Store aktualisiert werden.

Die Multi-Account-Funktion dürfte vor allem für Nutzer interessant sein, die private und berufliche Kommunikation besser trennen möchten, bislang aber mit Umwegen arbeiten mussten. Viele haben dafür WhatsApp Business zusätzlich zur normalen App installiert oder ein zweites Smartphone verwendet. Künftig lässt sich ein zweites Konto direkt in WhatsApp hinzufügen.

Zwei Konten in einer App

Die neue Option findet sich in den Einstellungen unter „Konto“. Dort sollte bei freigeschalteter Funktion der Eintrag „Konto hinzufügen“ erscheinen. Anschließend kann ein zweites Konto mit einer weiteren Telefonnummer eingerichtet werden. Alternativ lässt sich ein vorhandenes Konto per QR-Code als verknüpftes Gerät einbinden.

Nach der Einrichtung bleiben die Konten getrennt. WhatsApp führt eigene Chats, Anruflisten, Benachrichtigungen, Datenschutzoptionen und weitere Einstellungen pro Konto. Wer also für ein Arbeitskonto andere Benachrichtigungstöne oder Sichtbarkeitseinstellungen nutzt, verändert damit nicht automatisch das private Konto.

WhatsApp Plus Screenshots

Neben dem Multi-Account-Feature kommt auch WhatsApp Plus bei mehreren Nutzern an.

Wechsel über den „Du“-Bereich

Der Wechsel zwischen den Konten erfolgt über den Account-Bereich. Zusätzlich soll sich durch langes Drücken auf den „Du“-Tab schnell zwischen den hinterlegten Konten wechseln lassen. Wird ein Konto gerade nicht aktiv genutzt, sollen eingehende Nachrichten und Anrufe trotzdem als Push-Mitteilung erscheinen.

Zum Start unterstützt WhatsApp maximal zwei Konten gleichzeitig. Wer ein Konto wieder entfernt, löscht es damit nicht automatisch komplett, sondern trennt es zunächst vom jeweiligen Gerät. WhatsApp empfiehlt vor dem Entfernen dennoch ein Backup, damit keine nicht gesicherten Nachrichten verloren gehen.

Die Änderung passt zu einer Phase, in der Meta WhatsApp spürbar ausbaut. Neben neuen Abo-Plänen wie WhatsApp Plus, erweiterten KI-Funktionen und neuen Business-Werkzeugen wird der Messenger Stück für Stück mehr zur Plattform. Der Multi-Account-Wechsel ist dabei weniger spektakulär, dürfte im Alltag aber für viele Menschen zu den besten Neuerungen seit Jahren gehören.

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12. Juni 2026 um 15:16 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • WhatsApp Plus…diese Features muss ich haben für 2.49eu im Monat ;)

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  • Bei mir ist es schon verfügbar. Ich habe ein Zweitkonto über WhatsApp Business und er bietet mir an, automatisch alles auf WhatsApp umziehen zu lassen

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  • Seit einigen Tagen bei mir verfügbar… eingerichtet, funktioniert wunderbar!

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  • Braucht es eigentlich zwingend eine zweite Handy-Nummer?

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  • Das geht schon seit bestimmt 4-6 Wochen. Ist nur ziemlich gut versteckt worden ;-)

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  • Man kann aber damit den Zugriff auf die Kontakte nicht einschränken.
    Das geht nur mit beiden Apps.

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  • Habe ich schon länger.
    ABER:

    1. Leider kann man die Einstellungen nicht nach Nummer verschieden machen sondern in der App für beide Nummern gleich.

    2. Beide Nummern müssen Mobilnummer sein. Bei der Business Version nicht.

    3. Wenn die Sender beide Nummern haben senden sie mal da, mal dort. Nicht angenehm. Kann aber wegen 1. eben die zweite Nummer nicht beschränken. Problem: Lebe in zwei Länder, benutze zum telefonieren beide Nummern. In der iMessage kann man aber die Nummer laufend wechseln, bzw. beide Nummern erscheinen in einem Thread. Heißt, wenn jemand auf Nummer a oder b sendet sind beide Nachrichten im gleichen Fenster.

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  • Gott….sei……DANK !!!!! Konnte nie richtig abschalten während dem Urlaub trotz Stummschaltung weil Kollegen immer was mitteilen müssen und man es j freiwillig trotzdem sieht

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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