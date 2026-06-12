iPhone-Nutzer können WhatsApp-Konten jetzt wechseln

WhatsApp rollt eine der lange erwarteten iPhone-Funktionen jetzt breiter aus. Nutzer können künftig mehrere WhatsApp-Konten in derselben App verwalten und zwischen ihnen wechseln, ohne sich jedes Mal ab- und wieder anmelden zu müssen.

Unter „Konto“ lässt sich nun ein weiteres hinzufügen.

Laut WABetaInfo wird die Funktion mit WhatsApp für iOS 26.22.76 verteilt. Der Rollout läuft wie bei WhatsApp üblich gestaffelt, die App sollte daher zunächst über den App Store aktualisiert werden.

Die Multi-Account-Funktion dürfte vor allem für Nutzer interessant sein, die private und berufliche Kommunikation besser trennen möchten, bislang aber mit Umwegen arbeiten mussten. Viele haben dafür WhatsApp Business zusätzlich zur normalen App installiert oder ein zweites Smartphone verwendet. Künftig lässt sich ein zweites Konto direkt in WhatsApp hinzufügen.

Zwei Konten in einer App

Die neue Option findet sich in den Einstellungen unter „Konto“. Dort sollte bei freigeschalteter Funktion der Eintrag „Konto hinzufügen“ erscheinen. Anschließend kann ein zweites Konto mit einer weiteren Telefonnummer eingerichtet werden. Alternativ lässt sich ein vorhandenes Konto per QR-Code als verknüpftes Gerät einbinden.

Nach der Einrichtung bleiben die Konten getrennt. WhatsApp führt eigene Chats, Anruflisten, Benachrichtigungen, Datenschutzoptionen und weitere Einstellungen pro Konto. Wer also für ein Arbeitskonto andere Benachrichtigungstöne oder Sichtbarkeitseinstellungen nutzt, verändert damit nicht automatisch das private Konto.

Neben dem Multi-Account-Feature kommt auch WhatsApp Plus bei mehreren Nutzern an.

Wechsel über den „Du“-Bereich

Der Wechsel zwischen den Konten erfolgt über den Account-Bereich. Zusätzlich soll sich durch langes Drücken auf den „Du“-Tab schnell zwischen den hinterlegten Konten wechseln lassen. Wird ein Konto gerade nicht aktiv genutzt, sollen eingehende Nachrichten und Anrufe trotzdem als Push-Mitteilung erscheinen.

Zum Start unterstützt WhatsApp maximal zwei Konten gleichzeitig. Wer ein Konto wieder entfernt, löscht es damit nicht automatisch komplett, sondern trennt es zunächst vom jeweiligen Gerät. WhatsApp empfiehlt vor dem Entfernen dennoch ein Backup, damit keine nicht gesicherten Nachrichten verloren gehen.

Die Änderung passt zu einer Phase, in der Meta WhatsApp spürbar ausbaut. Neben neuen Abo-Plänen wie WhatsApp Plus, erweiterten KI-Funktionen und neuen Business-Werkzeugen wird der Messenger Stück für Stück mehr zur Plattform. Der Multi-Account-Wechsel ist dabei weniger spektakulär, dürfte im Alltag aber für viele Menschen zu den besten Neuerungen seit Jahren gehören.