WhatsApp: Noch mehr Liquid Glass für Fotos und Videos

WhatsApp setzt die optische Anpassung seiner iPhone-App an Apples Liquid-Glass-Design fort. Nachdem wir bereits im Mai über neue Reaktionsleisten und Kontextmenüs berichtet haben, stehen jetzt zwei weitere bislang weitgehend unveränderte Bereiche auf der Liste.

Nicht jedem gefällt Apples Liquid Glass.

Wie die auf WhatsApp-Vorabversionen spezialisierte Webseite WABetaInfo in der aktuellen Testversion entdeckt hat, arbeitet Meta an einem neuen Erscheinungsbild für den integrierten Zeicheneditor und den Videoplayer.

Zeichenwerkzeuge bekommen Glasoptik

Der Zeicheneditor erscheint immer dann, wenn Fotos, Videos oder GIFs vor dem Versand bearbeitet werden. Die am oberen Bildschirmrand platzierten Schaltflächen zum Hinzufügen von Text, Zeichnungen oder Stickern sollen künftig die transparenten und leicht durchscheinenden Flächen von Liquid Glass verwenden.

Auch die Fortschrittsanzeige bei der Videowiedergabe wird überarbeitet. Die am oberen Rand eingeblendete Leiste soll sich optisch stärker an die übrigen Bedienelemente der App anpassen. Große funktionale Änderungen sind damit nicht verbunden – WhatsApp schließt damit vielmehr weitere Lücken innerhalb des neuen Designs.

Videoplayer wird ebenfalls angepasst

Die aktuelle Chatansicht unterstützt Liquid Glass inzwischen bereits deutlich umfassender. Die Eingabeleiste schwebt über dem Gespräch und verwendet einen transparenten Hintergrund, auch die Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand lässt den Chat-Hintergrund teilweise durchscheinen. Diese Änderungen werden seit Juni schrittweise verteilt.

Ganz einheitlich sieht WhatsApp dennoch nicht auf jedem iPhone aus. Meta aktiviert die einzelnen Anpassungen serverseitig und nur nach und nach. Selbst mit einer aktuellen Version aus dem App Store können einzelne Liquid-Glass-Elemente deshalb noch fehlen.

Beim Zeicheneditor und Videoplayer ist noch mehr Geduld nötig. Die Neuerungen wurden in der WhatsApp-Beta 26.33.10.18 entdeckt, sind aber selbst dort noch nicht für Tester freigeschaltet. Einen Veröffentlichungstermin nennt WhatsApp bislang nicht.

Die Arbeiten dürften auch mit Blick auf iOS 27 relevant sein. Apples neue Designsprache bleibt dort Grundlage der Benutzeroberfläche. WhatsApp scheint deshalb bemüht, die noch verbliebenen älteren Bedienelemente vollständig an Liquid Glass anzupassen.