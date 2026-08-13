Weniger Telefonnummern
WhatsApp: Benutzername wird Teil der Kontaktverwaltung
WhatsApp macht den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer Kommunikation, bei der nicht mehr zwingend die Telefonnummer ausgetauscht werden muss. Beim Anlegen neuer Kontakte erscheint bei ersten Nutzern jetzt ein zusätzliches Feld für den WhatsApp-Benutzernamen.
Die neue Eingabemöglichkeit befindet sich direkt zwischen den Feldern für Vor- und Nachname sowie der Telefonnummer. Ein neuer Kontakt kann wie gewohnt über die Plus-Taste im Bereich „Chats“ angelegt werden. Zusätzlich zur Rufnummer lässt sich dort nun der individuelle WhatsApp-Name hinterlegen.
Ganz rund läuft die Funktion allerdings noch nicht. Die Erweiterung wird derzeit nur für ausgewählte Nutzer verteilt und taucht sowohl in Beta- als auch in regulären WhatsApp-Versionen auf. In ersten Tests wurden selbst existierende Benutzernamen teilweise noch als unbekannt zurückgewiesen.
Telefonnummer soll in den Hintergrund rücken
Die Neuerung gehört zur größeren Einführung von Benutzernamen, über die wir Ende Juni bereits berichtet haben. WhatsApp erlaubt seitdem die Reservierung eines persönlichen Namens. Dieser soll künftig ausreichen, um mit anderen Nutzern Kontakt aufzunehmen, ohne ihnen die eigene Telefonnummer mitteilen zu müssen.
WhatsApp will dabei bewusst kein öffentlich durchsuchbares Verzeichnis anbieten. Wer jemanden erstmals über dessen Benutzernamen anschreiben möchte, muss den exakten Namen kennen. Optional lässt sich zusätzlich ein Schlüssel einrichten, der unerwünschte Kontaktaufnahmen weiter erschweren soll.
Sobald die Benutzernamen breiter verfügbar sind, soll WhatsApp beim Speichern eines neuen Kontakts aus dessen Chat-Informationen das entsprechende Feld automatisch ausfüllen. Nutzer müssten den Namen dann nicht mehr von Hand übertragen.
Meta verteilt die Benutzernamen insgesamt schrittweise. Bei neuen Kontakten soll künftig auf Wunsch nur noch der Benutzername statt der Telefonnummer sichtbar sein. Wann sämtliche Funktionen auch für alle WhatsApp-Nutzer in Deutschland freigeschaltet werden, ist noch offen.
Entwickler: WhatsApp Inc.
Laden
Leider muss man zwingend WhatsApp Kontakte aktiviert haben (also das Adressbuch innerhalb von WhatsApp) um Nutzer speichern zu können. Diese werden dann auch nicht mit dem Adressbuch von iOS synchronisiert. Find ich uncool.
Deswegen … nutze ich nur noch iMessage. Dank RCS funktioniert es problemlos.
Bei WhatsApp Business muss man das nicht. Einfach das private Konto auf ein Business-Konto umstellen.
DAS finde ich auch krass. Man MUSS in den WA-Einstellungen nun zwingend unter Datenschutz, Kontakte, WhatsApp Kontakte einschalten. Finde das sehr bedenklich.
Damit ist das ganze Konstrukt doch schlüssig. Durchweg bedenklich. Passt also
Sobald die neuen Nutzernamen breiter verfügbar sind, wird es ne Idee zur Monetarisierung geben. Bestimmt ;-)
Arbeitest Du umsonst?
Meta trainiert seine KI ungefragt mit Deinen WA-Daten. Das sollte doch Bezahlung genug sein, oder?
Mal ehrlich was bringts einem heute noch die Telefonnummer geheim zu halten? Genervt wird man ja eh am meisten bei Whatsapp. Dann muss man in Zukunft halt nen Nickname rausgeben, wo is der Unterschied?!
Kurze eine andere Frage: Gehen bei euch schon die Kinderkonten? Da wurde doch schon im März drüber berichtet. Ich kann das leider nicht einrichten…
Jep, würde mich auch interessieren: gibts jemand bei dem das funktioniert, oder ist das aktuell schon flächendeckend ausgerollt?
Ich mache die WhatsApp-Kontakte sicher nicht an. Dann liegen die Adressdaten nicht mehr als reine Hash-Werte bei Meta auf dem Server und sind nicht mal Ende-zu-Ende-Verschlüsselt. Tz!