WhatsApp: Benutzername wird Teil der Kontaktverwaltung

WhatsApp macht den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer Kommunikation, bei der nicht mehr zwingend die Telefonnummer ausgetauscht werden muss. Beim Anlegen neuer Kontakte erscheint bei ersten Nutzern jetzt ein zusätzliches Feld für den WhatsApp-Benutzernamen.

Die neue Eingabemöglichkeit befindet sich direkt zwischen den Feldern für Vor- und Nachname sowie der Telefonnummer. Ein neuer Kontakt kann wie gewohnt über die Plus-Taste im Bereich „Chats“ angelegt werden. Zusätzlich zur Rufnummer lässt sich dort nun der individuelle WhatsApp-Name hinterlegen.

Ganz rund läuft die Funktion allerdings noch nicht. Die Erweiterung wird derzeit nur für ausgewählte Nutzer verteilt und taucht sowohl in Beta- als auch in regulären WhatsApp-Versionen auf. In ersten Tests wurden selbst existierende Benutzernamen teilweise noch als unbekannt zurückgewiesen.

Telefonnummer soll in den Hintergrund rücken

Die Neuerung gehört zur größeren Einführung von Benutzernamen, über die wir Ende Juni bereits berichtet haben. WhatsApp erlaubt seitdem die Reservierung eines persönlichen Namens. Dieser soll künftig ausreichen, um mit anderen Nutzern Kontakt aufzunehmen, ohne ihnen die eigene Telefonnummer mitteilen zu müssen.

WhatsApp will dabei bewusst kein öffentlich durchsuchbares Verzeichnis anbieten. Wer jemanden erstmals über dessen Benutzernamen anschreiben möchte, muss den exakten Namen kennen. Optional lässt sich zusätzlich ein Schlüssel einrichten, der unerwünschte Kontaktaufnahmen weiter erschweren soll.

Sobald die Benutzernamen breiter verfügbar sind, soll WhatsApp beim Speichern eines neuen Kontakts aus dessen Chat-Informationen das entsprechende Feld automatisch ausfüllen. Nutzer müssten den Namen dann nicht mehr von Hand übertragen.

Meta verteilt die Benutzernamen insgesamt schrittweise. Bei neuen Kontakten soll künftig auf Wunsch nur noch der Benutzername statt der Telefonnummer sichtbar sein. Wann sämtliche Funktionen auch für alle WhatsApp-Nutzer in Deutschland freigeschaltet werden, ist noch offen.