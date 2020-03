Powerbeats 4 stehen bereits im Supermarkt-Regal

Apples Powerbeats 4 wurden zwar noch nicht vorgestellt, kaufen kann man sie allerdings bereits. Ein Supermarkt in New York bietet die Ohrhörer in den Farben Schwarz, Weiß und Rot zum Preis von 149 Dollar an.

Der genannte Preis irritiert allerdings, denn die neue Generation der Ohrhörer wäre damit 25 Prozent günstiger als der Vorgänger Powerbeats 3. Diese werden von Apple (noch) zum Preis von 199,95 Dollar bzw. Euro angeboten.

Mit den auf der Packung genannten 15 Stunden Akkulaufzeit halten die Powerbeats 4 drei Stunden länger als das bisherige Modell durch. Die Angabe deckt sich mit den bereits vergangene Woche durchgesickerten technischen Daten. Alles in allem haben wir in den letzten Wochen ohnehin schon so viele Details zu den neuen Ohrhörern vorab erfahren, dass uns Apple hier nicht mehr sonderlich überraschen kann. Die Ohrhörer kommen mit leicht verändertem Design und werden dank Apples H1-Prozessor auch die „Hey Siri“-Funktion auch das mit iOS 13.2 eingeführte „Nachrichten ankündigen“ unterstützen.

Lediglich der Termin der Markteinführung ist noch offen. Mit Blick auf die Tatsache, dass die Hörer bereits an den Handel geliefert werden scheint der Verkaufsstart allerdings direkt bevorzustehen. Ein Start in der kommenden Woche scheint wahrscheinlich, ohnehin blicken wir in den nächsten Tagen interessiert auf den Apple Store. Aktuellen Hinweisen zufolge steht ja auch die Vorstellung neuer Apple-Notebooks kurz bevor.