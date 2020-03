Maus-App: „Sendung mit der Maus“ jetzt täglich

Der Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) hat vor dem Hintergrund geschlossener Schulen und Kitas den Ausbau seiner Programmangebote für Kinder und Jugendliche angekündigt.

So wird das WDR-Fernsehen „Die Sendung mit der Maus“ ab Mittwoch, den 18. März täglich ausstrahlen. Zusätzlich zur Ausstrahlung am Vormittag werden die Sendungen wie gewohnt zum zeitunabhängigen Konsum per App und in der Mediathek zur Verfügung stehen

Mit Planet Schule bieten WDR und SWR außerdem umfassende Hintergrundinformationen im Netz zu lehrplanrelevanten Themen, wie beispielsweise Klimawandel, Mittelalter, Ludwig van Beethoven oder das Grundgesetz.

Unter schuledigital.wdr.de finden Lehrkräfte innovative Digitalangebote mit passgenauem Unterrichtsmaterial – etwa das Augmented Reality-Projekt „Meine Freundin Anne Frank“ oder einen Programmierkurs mit der Maus.