Powerbeats 4: Erste Fotos und Eckdaten der neuen Apple-Ohrhörer

Eine überarbeitete Version von Apples kabelgebundenen Powerbeats-Ohrhörern haben wir ja schon längere Zeit auf der Liste. Bereits im Dezember hielt iOS Hinweise auf ein baldiges Erscheinen der „Powerbeats 4“ bereit und nannte den Ohrhörer erstmals beim Namen.

These are the new #Apple #Powerbeats4 with their new cable routing, upgrade to Apple H1, up to 15 hours of listening time. More info and a ton of official pics: https://t.co/xF7Uxmp3fO

— Roland Quandt (@rquandt) March 9, 2020