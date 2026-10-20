Nicht mehr exklusiv bei Apple
PopSockets Low-Pro: Flacher iPhone-Griff startet bei Amazon
Der besonders flache PopSockets-Haltegriff ist nicht länger allein bei Apple erhältlich. Der im Juni zunächst exklusiv über die Apple Stores angebotene Low-Pro Grip & Stand lässt sich nun auch bei Amazon bestellen, die Lieferzeiten, dürften sich in den kommenden Tagen entspannen. Damit steht das MagSafe-Zubehör nun auch außerhalb von Apples Vertrieb zur Verfügung.
Hält magnetisch, trägt minimal auf
Der Low-Pro richtet sich an Nutzer, denen klassische ausziehbare Handygriffe zu weit aus der Rückseite ragen. Zusammengelegt ist das Zubehör laut Hersteller nur 2,6 Millimeter dick. Es misst rund sechs Zentimeter im Durchmesser und wiegt 20 Gramm. Befestigt wird es magnetisch auf der Rückseite einer MagSafe-kompatiblen iPhone-Hülle.
Flacher Griff mit zusätzlichem Standfuß
Zum Halten lässt sich die Konstruktion ausziehen. Gerade bei großen iPhones kann das helfen, das Gerät einhändig sicherer zu bedienen. Wird der Griff nicht benötigt, legt er sich wieder flach an die Rückseite. Anders als bei den bekannten PopSockets mit faltbarem Kunststoffkörper kommt hier eine flexible Konstruktion zum Einsatz.
Darüber hinaus dient ein ausklappbarer Metallring als Standfuß. Das iPhone lässt sich damit sowohl hochkant als auch quer aufstellen, etwa für Videoanrufe oder die Wiedergabe von Filmen. PopSockets nennt außerdem die Möglichkeit, das Zubehör an geeigneten Metalloberflächen zu befestigen. Auch die vorhandenen PopMount-Halterungen werden unterstützt.
Nach dem Apple-Start breiter erhältlich
Als wir den Low-Pro im Juni vorgestellt haben, war das Modell zunächst dem Apple Store vorbehalten. Dort lag der Preis ebenfalls bei 34,95 Euro. Die Öffnung für weitere Händler war bereits für Ende Juli angekündigt, ließ bislang aber auf sich warten.
- Torras Q3 Air: iPhone-Case mit Airbag und ausklappbarem Standfuß
Der Hersteller bewirbt außerdem stärkere Magneten als bei bisherigen Ausführungen. Wie gut diese im Alltag halten, muss der Praxiseinsatz zeigen. Praktisch bleibt die abnehmbare Befestigung: Wer das Zubehör gerade nicht braucht oder ohne Griff laden möchte, kann es vom Case lösen, statt die gesamte Hülle abzunehmen.
Keine schlechte Idee aber meiner Meinung nach zu teuer für das bisschen…
nutze die hülle von 1LSs/magback und bin damit mehr als zufrieden. über die hab ich hier glaube noch nie was gelesen. schade
Einen hab ich, hatte den mir damals auf einer holländischen Seite bestellt, war sogar etwa 5€ günstiger mit Versand
Ich kombiniere das Ding mit einem darauf aufgesetzten anderen Pop-Socket so, dass ich den Bügel als Standfuß nutzen kann und bei eingeklapptem Bügel das aufgesetzte Socket ausziehe. Da habe ich sogar 2 gefunden, die mir angenehmer zwischen den Fingern liegen als dieses Apple Produkt. Freilich trägt das mehr auf, ich kann aber das abgelegte dünne Air so besser vom Tisch abheben. Vor dem MagSafe-Laden ziehe ich mit dem aufgeklappten Bügel beide gemeinsam ab.
Ich bin ja ein großer Fan von den PopGrips, auch wenn sie schon sehr teuer sind.
Den Low-Pro hab ich mir damals von Apple bestellt. Gut: er ist halt wirklich so flach, dass er nicht über den Kamerabump heraussteht. Nicht so perfekt finde ich allerdings, dass er im „ausgezogenen“ Zustand dann halt wabbeliger ist, das natürlich das Material zu ausklappen dünner sein muss. Halten kann man ihn trotzdem ganz gut.
Ich persönlich kann den klassischen PopGrip aber besser und sicherer halten. Hab deswegen doch jetzt meist wieder einen normalen dran und ab und zu den Low-Grip.
@P8720 wenn ich einen normalen auf den Low-Grip setze, kann ich den Ring nicht aufklappen.
Das ist er: https://www.amazon.de/dp/B0FH41FZ59?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
und der sollte auch passen: https://www.amazon.de/dp/B0CDF5M6TW?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1
Ich hatte mir diesen nach dem Artikel damals auch zugelegt. Das ist das erste Mal dass ich seit Monaten ein iPhone ohne Hülle benutze, so wie’s gedacht ist. Und ich hatte jede iPhone Generation vom ersten bis bald zum Duo. Aktuell auch das Max. Ohne so ein Pop Socket, könnte ich das gar nicht bedienen, weil meine Finger gar nicht lang genug wären.
Den habe ich mir noch gestern im Apple Store in Berlin gekauft.
Zum Fotografieren, lange in der Hand lassen ist das sicher ein gutes Produkt.
Über den Preis muss man nicht diskutieren, der ist nicht ganz angemessen.
Da es keine Farbauswahl gibt, weder bei Apple noch bei Amazon, rechne ich mit einem Nachfolger.
Gibt’s bei AliExpress für 3€
Gibt’s bei Ali für 3€
Ich nutze ihn nun seit Juli. Er ist echt gut und trägt nicht auf. Sehr gute Magnetkraft. Kann ich empfehlen.