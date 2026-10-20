PopSockets Low-Pro: Flacher iPhone-Griff startet bei Amazon

Der besonders flache PopSockets-Haltegriff ist nicht länger allein bei Apple erhältlich. Der im Juni zunächst exklusiv über die Apple Stores angebotene Low-Pro Grip & Stand lässt sich nun auch bei Amazon bestellen, die Lieferzeiten, dürften sich in den kommenden Tagen entspannen. Damit steht das MagSafe-Zubehör nun auch außerhalb von Apples Vertrieb zur Verfügung.

Hält magnetisch, trägt minimal auf

Der Low-Pro richtet sich an Nutzer, denen klassische ausziehbare Handygriffe zu weit aus der Rückseite ragen. Zusammengelegt ist das Zubehör laut Hersteller nur 2,6 Millimeter dick. Es misst rund sechs Zentimeter im Durchmesser und wiegt 20 Gramm. Befestigt wird es magnetisch auf der Rückseite einer MagSafe-kompatiblen iPhone-Hülle.

Flacher Griff mit zusätzlichem Standfuß

Zum Halten lässt sich die Konstruktion ausziehen. Gerade bei großen iPhones kann das helfen, das Gerät einhändig sicherer zu bedienen. Wird der Griff nicht benötigt, legt er sich wieder flach an die Rückseite. Anders als bei den bekannten PopSockets mit faltbarem Kunststoffkörper kommt hier eine flexible Konstruktion zum Einsatz.

Darüber hinaus dient ein ausklappbarer Metallring als Standfuß. Das iPhone lässt sich damit sowohl hochkant als auch quer aufstellen, etwa für Videoanrufe oder die Wiedergabe von Filmen. PopSockets nennt außerdem die Möglichkeit, das Zubehör an geeigneten Metalloberflächen zu befestigen. Auch die vorhandenen PopMount-Halterungen werden unterstützt.

Nach dem Apple-Start breiter erhältlich

Als wir den Low-Pro im Juni vorgestellt haben, war das Modell zunächst dem Apple Store vorbehalten. Dort lag der Preis ebenfalls bei 34,95 Euro. Die Öffnung für weitere Händler war bereits für Ende Juli angekündigt, ließ bislang aber auf sich warten.

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Der Hersteller bewirbt außerdem stärkere Magneten als bei bisherigen Ausführungen. Wie gut diese im Alltag halten, muss der Praxiseinsatz zeigen. Praktisch bleibt die abnehmbare Befestigung: Wer das Zubehör gerade nicht braucht oder ohne Griff laden möchte, kann es vom Case lösen, statt die gesamte Hülle abzunehmen.