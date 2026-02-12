Torras Q3 Air: iPhone-Case mit Airbag und ausklappbarem Standfuß

Der Hersteller Torras bewirbt seine iPhone-Hülle Ostand Q3 Air mit besonderem Fokus auf den integrierten Airbag-Schutz. Dazu kommen wir später. Wir haben die Hülle nämlich ausprobiert und sind vor allem von dem ausklappbaren Standfuß angetan, der sich auch bei anderen Case-Modellen des Herstellers findet.

Was auf der Rückseite der Hüllen von Torras zunächst wie ein MagSafe-Ring aussieht, lässt sich ausklappen und als Standfuß oder Haltegriff verwenden. Der Ring lässt sich dabei um 360 Grad drehen und über ein festes Scharnier auch im Winkel verstellen, sodass man den Blickwinkel im Hoch- und im Querformat flexibel anpassen kann.

Airbag-Schutz mit Luftpolstern

Als Hauptfunktion der von uns ausprobierten Torras-Hülle Q3 Air bewirbt der Hersteller die integrierte „Airbag-Funktion“. Luftpolster sollen das iPhone an den Ober- und Unterkanten sowie an den Ecken besonders gut schützen. Die Hülle besteht in diesen Bereichen aus zwei Kunststoffschichten mit einem stoßdämpfenden Lufteinschluss. Belastungen wie der Aufprall bei einem Sturz werden dadurch auf jeden Fall deutlich abgefedert. Torras spricht davon, dass die bei einem Aufprall wirkenden Kräfte dadurch um 92,5 Prozent reduziert werden – überprüfen lässt sich dieser Wert natürlich nicht. Die Hülle schützt zudem die Kamera und den Bildschirm, indem die umlaufenden Kanten in diesen Bereichen etwas überstehen.

Die „Airbags“ machen sich in der Praxis nicht bemerkbar. Die Hülle fühlt sich in etwa wie ein gewöhnliches Silikoncase an und liegt mit ihren strukturierten seitlichen Griffflächen gut in der Hand. Die Tasten lassen sich über die in die Hülle integrierten Tastenkappen gut bedienen. Im Lieferumfang ist ein Satz mit Ersatztasten enthalten.

In vielen Farbvarianten erhätlich

Preislich bewegen sich die iPhone-Cases von Torras im oberen Bereich. Die von uns angeschaute Variante Ostand Q3 Air wird in zahlreichen Farbkombinationen für 59,99 Euro angeboten und ist entweder über die Webseite des Herstellers oder dessen Amazon-Shop erhältlich.