Praktisch und robust
Torras Q3 Air: iPhone-Case mit Airbag und ausklappbarem Standfuß
Der Hersteller Torras bewirbt seine iPhone-Hülle Ostand Q3 Air mit besonderem Fokus auf den integrierten Airbag-Schutz. Dazu kommen wir später. Wir haben die Hülle nämlich ausprobiert und sind vor allem von dem ausklappbaren Standfuß angetan, der sich auch bei anderen Case-Modellen des Herstellers findet.
Was auf der Rückseite der Hüllen von Torras zunächst wie ein MagSafe-Ring aussieht, lässt sich ausklappen und als Standfuß oder Haltegriff verwenden. Der Ring lässt sich dabei um 360 Grad drehen und über ein festes Scharnier auch im Winkel verstellen, sodass man den Blickwinkel im Hoch- und im Querformat flexibel anpassen kann.
Airbag-Schutz mit Luftpolstern
Als Hauptfunktion der von uns ausprobierten Torras-Hülle Q3 Air bewirbt der Hersteller die integrierte „Airbag-Funktion“. Luftpolster sollen das iPhone an den Ober- und Unterkanten sowie an den Ecken besonders gut schützen. Die Hülle besteht in diesen Bereichen aus zwei Kunststoffschichten mit einem stoßdämpfenden Lufteinschluss. Belastungen wie der Aufprall bei einem Sturz werden dadurch auf jeden Fall deutlich abgefedert. Torras spricht davon, dass die bei einem Aufprall wirkenden Kräfte dadurch um 92,5 Prozent reduziert werden – überprüfen lässt sich dieser Wert natürlich nicht. Die Hülle schützt zudem die Kamera und den Bildschirm, indem die umlaufenden Kanten in diesen Bereichen etwas überstehen.
Die „Airbags“ machen sich in der Praxis nicht bemerkbar. Die Hülle fühlt sich in etwa wie ein gewöhnliches Silikoncase an und liegt mit ihren strukturierten seitlichen Griffflächen gut in der Hand. Die Tasten lassen sich über die in die Hülle integrierten Tastenkappen gut bedienen. Im Lieferumfang ist ein Satz mit Ersatztasten enthalten.
In vielen Farbvarianten erhätlich
Preislich bewegen sich die iPhone-Cases von Torras im oberen Bereich. Die von uns angeschaute Variante Ostand Q3 Air wird in zahlreichen Farbkombinationen für 59,99 Euro angeboten und ist entweder über die Webseite des Herstellers oder dessen Amazon-Shop erhältlich.
Erstaunlich ansehlich für so einen „Bumper“.
Doch, lässt sich mit der App phyphox testen. Einmal mit und einmal ohne Hülle fallen lassen und dabei die Beschleunigung messen.
Zur Qualität kann ich nur bzgl. der Hülle OHNE Airbag was sagen.
Bin restlos überzeugt! Als eigentlicher Gegner einer Hülle (nutze sie nur im Geschäft) zeigt sie keinerlei Verschleiß durch die Nutzung. Zwar etwas teurer, aber dafür kauft man nur einmal…
Scharnier und Rotation des O-Rings sind robust und gerastet. Man findet IMMER stabil den passenden Winkel.
Hab auch die ältere Version und bin begeistert vom Ring.
Kann man den trotz des Rings noch Magsafe-Zubehör verwenden und kabellos laden?
Ja. Geht tadellos.
Kann ich bestätigen
Ja, geht kabellos
Hat der Ring eine Einfluss auf das Wireless-Laden? Laut Rezensionen auch zu den anderen ähnlichen Modellen von Torras würde es langsamer bis zu unbrauchbar werden.
Wie sind eure Erfahrungen dazu?
Ist mir bislang nichts negatives aufgefallen. Habe hier eine MagSafe-Station auf dem Tisch und da funktioniert alles wie immer.
Ich konnte bislang keinen Einfluss erkennen. Lädt tadellos. Hab das ältere Modell.
Funktioniert im Auto leider nicht. Der MagSafe Ladepuck und die Powerbank funktionieren hingegen einwandfrei. Da ich ansonsten wirklich sehr zufrieden bin, bleibt sie erstmal dran. Gerade gestern ist mir das Handy beim Bedienen einer Packstation aus etwa 1,5m Höhe auf den Boden gefallen. Weder Hülle noch Handy zeigen irgendwelche Gebrauchsspuren.
Ich habe auch die „alte“ Version und das drahtlose Laden im BMW funktioniert mit der Hülle leider schlecht. Der Rest ist super und der Ring hat genau die richtige Federkraft.
Torras ist preislich mittlerweile auch ganz oben angekommen…
Auch das Panzerglas ist so ziemlich das Teuerste, abgesehen von Belkin & Co.
Ich habe die 1 Woche genutzt. Finde sie zu dick und Preis Leistung zu teuer
Air im Namen aber keine Hülle für das iphone Air -.-
Für iPhone 14 gibt’s auch nichts. Schade … hätte ich gerne mal getestet.
Sucht mal bei Amazon nach Peerock. Die sehen fast identisch aus… Kosten aber weniger als die Hälfte. Habe auch so eine Hülle für mein 17 Pro und bin total zufrieden damit.
Ich habe die Hülle von Peerock, die sind ziemlich rutschig in der Haptic, darum habe ich sie gegen die TORRAS 360 Ostand O3 Fitness getauscht. Das iPhone 16 pro Max fühlt sich mit der abgerundeten Hülle viel schlanker an. Der Rand ist leicht perforiert und rutscht nicht in der Hand.
Solche Luftpolster baut Spigen doch schon seit Jahren ein.
Und ja, die funktionierten dort gut.
Leiert ruckzuck aus.
Ich habe die Variante für das 16 Pro – in Grau milchig mit orangenen Buttons. Sehr chic, sehr funktionell, qualitativ top.
2 Nachteile (für mich): Da ich mein iPhone gerne auf dem kleinen Finger abstütze, drückt die USB-C-Öffnung nach einiger Zeit schmerzhaft, so dass man den Finger immer anders lagern will. Und: das Material ist so dick, dass der USB-C-Anschluss eines Backbone-Controllers nicht herein reicht. Was aktuell nicht schlimm ist – unter iOS 26.3 funktioniert der Backbone sowieso gar nicht mehr.
Kann man als Firma denn nicht 2€ mehr ausgeben, und seine Website vernünftig übersetzen lassen?
Cases als „Fälle“ und Schutzfolien als „Bildschirmschoner“ zu übersetzen wirkt einfach nur unseriös es tut mir leid.
Für wen es interessant ist: ich nutze von der Firma ein Handyband. Ein flaches Plättchen kommt unten in die Hülle, die Öse durch die Ladeöffnung und dann dan Smartphone hinein. Hält sicher und fest. Ich muss im Haus das Telefon überäll mit hinschleppen, da ist das praktisch.
Die Hülle wäre die einzige, die ich ausprobieren würde, wenn ich auf eine Bookhülle verzichte.
Ich habe diese Hülle ohne Airbag für das iPhone 15 Pro. Nach ca. einem Jahr war der Ring ohne Widerstand beweglich und hatte keinen Halt mehr. Eine kurze Mail an Torras, dann ein kleines Video des Problems und schon hatte ich eine nagelneue Hülle im Briefkasten. Ich bin von der Hülle selbst, die sich sehr wertig anfühlt, aber besonders von dem Ring, sehr begeistert. Kabellosses Laden funktioniert einwandfrei und der Ring läßt mich das iPhone in jede Position bringen.
Mein iPhone 17 Pro wird immer über Nacht an ein und dem selben Wirelesslader geladen und mit diesem Case hat das Laden leider nicht mehr funktioniert.
Eine andere Station kommt auch nicht in Frage weil diese bei mir in der Nachttischlampe integriert ist.
Mit dem originalen Apple Techwoven Case gibt’s da keine Probleme.