Erst ab Ende Juli im regulären Handel
Low-Pro: Apple verkauft den bislang flachsten PopSocket exklusiv
Viele iPhone-Nutzer haben die ausziehbaren Haltegriffe von PopSockets lange Zeit eher als modisches Zubehör betrachtet. Inzwischen haben sich die kleinen Helfer jedoch etabliert. Sie erleichtern die Bedienung großer Smartphones mit einer Hand, dienen als Aufsteller und finden auch abseits des iPhones Verwendung.
Bei uns etwa kommen die PopSockets inzwischen etwa auf Amazons Kindle-Geräten zum Einsatz, wo sie längeres Halten und das Lesen „über Kopf“ deutlich angenehmer machen. Nun bringt PopSockets mit dem neuen Low-Pro Grip & Stand eine besonders flache Variante auf den Markt. Das Zubehör startet zunächst exklusiv im Apple Store und kostet dort 34,95 Euro.
Dünner als bisherige Modelle
Der neue Low-Pro verfolgt ein klares Ziel: Er soll möglichst wenig auftragen. Zusammengeklappt misst der Griff lediglich rund 2,5 Millimeter. Damit ist er deutlich flacher als frühere PopSockets-Modelle, die häufig mehrere Millimeter stärker aus dem Gehäuse ragten und in engen Hosentaschen gelegentlich hängen blieben.
Um dies zu erreichen, setzt PopSockets auf einen neuen Mechanismus. Statt der bekannten faltbaren Kunststoffkonstruktion kommt eine flexible Polymerstruktur zum Einsatz, die sich beim Einklappen nahezu bündig zusammenlegt.
Davon abgesehen bietet der Low-Pro bewährte Kost: Der Griff lässt sich ausziehen und bietet zusätzlichen Halt beim Lesen, Fotografieren oder beim Scrollen durch längere Inhalte.
Integrierter Ständer und MagSafe-Anbindung
Neben der Haltefunktion dient der Low-Pro auch als Ständer. Ein ausklappbarer Metallring auf der Rückseite ermöglicht das Aufstellen des iPhones sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Das kann etwa beim Ansehen von Videos, bei Videoanrufen oder als Schreibtischhalterung praktisch sein.
Die Verbindung erfolgt magnetisch über MagSafe. Dadurch lässt sich das Zubehör jederzeit abnehmen oder wieder befestigen. Laut Hersteller eignet sich der Low-Pro zudem für die Nutzung an Metalloberflächen und ist mit bestehenden PopSockets-Halterungen kompatibel.
Interessant ist dabei vor allem die Zusammenarbeit mit Apple. Während PopSockets seine Produkte bislang überwiegend über den eigenen Handel vertrieb, erfolgt die Markteinführung des Low-Pro zunächst exklusiv über die Apple Stores. Erst Ende Juli soll das Zubehör auch bei weiteren Händlern erhältlich sein.
Zum Vergleich: Das reguläre MagSafe-Modell mit austauschbaren Griffen gibt es bereits für den halben Preis.
Danke, direkt bestellt :)
„Nur bei Apple“. Na mal sehen, wann der Chinese mitzieht. :)
Ich hab einen original PopSocket und 2-3 China Kopien. Der originale ist auf jeden Fall besser (Verarbeitung, Haptik, Magnet), aber die 20-25€ die ein original PopSocket mit Magsafe kostet ist schon arg überzogen.
Ggf. dumme Frage: Kann das iPhone mit dem Teil dran noch kabellos geladen werden?
Nein!
Funktioniert das Laden über MagSafe damit noch?
Bin ich eigentlich der einzige, der die Welt nicht mehr versteht? Leute feiern das flache Design des dünnsten iPhones ever um es dann in eine hässliche Chinesen-Hülle zu packen. Und wenn sie das nicht machen, pappt man so ein Ding hinten ans iPhone, weil die iPhones inzwischen fast die Größe eines iPad mini haben und mit einer normalgroßen Hand nicht mehr zu halten geschweige denn zu bedienen sind. Bin ich der einzige, der ein iPhone Mini oder die alte 3G Größe vermisst?
Ich habe bei mir die Notwendigkeit für PopSockets auch noch nicht identifiziert, die Stand Option meiner Moft Wallets nutze ich aber gerne und regelmäßig.
Unser kleiner nutzt das alte 13 Mini meiner Frau. Ich war lange Verfechter dieser Größe, aber mittlerweile möchte ich nicht mehr zurück. Und ja, mit der Ansicht bist du weltweit vermutlich in der Minderheit, Apple hat die Mini Geräte sicher nicht eingestellt, da sie ihnen aus den Händen gerissen wurden.
Auch ich vermisse die Mini-Serie. Leider muss ich nun das 13mini ersetzen, nachdem es immer wieder neu startet. Habe eben ein Air um 820€ bestellt wegen gutem Kompromiss aus Gewicht, Leistung und Typenalter. Ja, alles wird größer, nicht nur Autos. Und Apple bedient nicht Nischen, ist eben keine Luxus-, sondern (teure) Massenmarke.
Nein, bist du nicht. Ich hätte auch gerne mein 4S wieder. Natürlich mit aktueller Hardware, aber mit einer Kamera, welche nicht so unansehnlich wie ein Geschwür am Gerät klebt.
Kriegt man das mit einer Hand ausgeklappt? Oder brauch ich dafür dann immer zwei Hände?
Luke Skywalker braucht gar keine Hand dazu ;-)