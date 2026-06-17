Low-Pro: Apple verkauft den bislang flachsten PopSocket exklusiv

Viele iPhone-Nutzer haben die ausziehbaren Haltegriffe von PopSockets lange Zeit eher als modisches Zubehör betrachtet. Inzwischen haben sich die kleinen Helfer jedoch etabliert. Sie erleichtern die Bedienung großer Smartphones mit einer Hand, dienen als Aufsteller und finden auch abseits des iPhones Verwendung.

Bei uns etwa kommen die PopSockets inzwischen etwa auf Amazons Kindle-Geräten zum Einsatz, wo sie längeres Halten und das Lesen „über Kopf“ deutlich angenehmer machen. Nun bringt PopSockets mit dem neuen Low-Pro Grip & Stand eine besonders flache Variante auf den Markt. Das Zubehör startet zunächst exklusiv im Apple Store und kostet dort 34,95 Euro.

Dünner als bisherige Modelle

Der neue Low-Pro verfolgt ein klares Ziel: Er soll möglichst wenig auftragen. Zusammengeklappt misst der Griff lediglich rund 2,5 Millimeter. Damit ist er deutlich flacher als frühere PopSockets-Modelle, die häufig mehrere Millimeter stärker aus dem Gehäuse ragten und in engen Hosentaschen gelegentlich hängen blieben.

Um dies zu erreichen, setzt PopSockets auf einen neuen Mechanismus. Statt der bekannten faltbaren Kunststoffkonstruktion kommt eine flexible Polymerstruktur zum Einsatz, die sich beim Einklappen nahezu bündig zusammenlegt.

Davon abgesehen bietet der Low-Pro bewährte Kost: Der Griff lässt sich ausziehen und bietet zusätzlichen Halt beim Lesen, Fotografieren oder beim Scrollen durch längere Inhalte.

Integrierter Ständer und MagSafe-Anbindung

Neben der Haltefunktion dient der Low-Pro auch als Ständer. Ein ausklappbarer Metallring auf der Rückseite ermöglicht das Aufstellen des iPhones sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Das kann etwa beim Ansehen von Videos, bei Videoanrufen oder als Schreibtischhalterung praktisch sein.

Die Verbindung erfolgt magnetisch über MagSafe. Dadurch lässt sich das Zubehör jederzeit abnehmen oder wieder befestigen. Laut Hersteller eignet sich der Low-Pro zudem für die Nutzung an Metalloberflächen und ist mit bestehenden PopSockets-Halterungen kompatibel.

Interessant ist dabei vor allem die Zusammenarbeit mit Apple. Während PopSockets seine Produkte bislang überwiegend über den eigenen Handel vertrieb, erfolgt die Markteinführung des Low-Pro zunächst exklusiv über die Apple Stores. Erst Ende Juli soll das Zubehör auch bei weiteren Händlern erhältlich sein.

Zum Vergleich: Das reguläre MagSafe-Modell mit austauschbaren Griffen gibt es bereits für den halben Preis.