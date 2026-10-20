iPhone-Tipp: So wird die Erinnerungen-App zum Aufgabenboard

Apples Erinnerungen-App wird von vielen iPhone-Besitzern vor allem für Einkaufslisten, kleine Aufgaben und zum Verwalten der üblichen To-Do-Listen genutzt. Dabei kann die Anwendung auch bei größeren Vorhaben helfen, bei denen es nicht damit getan ist, einzelne Einträge einfach abzuhaken. Weniger bekannt ist die Möglichkeit, Erinnerungen in mehreren Spalten nebeneinander anzuordnen und zwischen diesen hin und her zu verschieben.

Erinnerungen als Spalten anzeigen

Das Prinzip kennt man aus der Projektverwaltung unter dem Namen „Kanban“. Statt alle Aufgaben in einer langen Liste zu sammeln, verteilt man sie auf Spalten wie „Noch zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Warten auf Rückmeldung“. So lässt sich auf einen Blick erkennen, welche Arbeiten noch anstehen und wo es gerade hakt. Was so fast nach einer eigenständigen Projektmanagement-App klingt, gehört jedoch bereits zum Funktionsumfang von Apples Erinnerungen.

Aus Listen werden verschiebbare Spalten

Um die Ansicht einzurichten, öffnet man zunächst eine selbst angelegte Liste in der Erinnerungen-App. Über die drei Punkte oben rechts lässt sich mit „Abschnitte verwalten“ > „Neuer Abschnitt“ eine Unterteilung hinzufügen. Auf diese Weise können beispielsweise die Bereiche „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Warten auf Rückmeldung“ und „Fertig“ entstehen.

Anschließend öffnet man das Menü mit den drei Punkten erneut und wählt „Als Spalten anzeigen“. Die zuvor erstellten Abschnitte stehen nun nebeneinander. Einzelne Erinnerungen lassen sich mit dem Finger aufnehmen und in eine andere Spalte verschieben. Aus einer einfachen Aufgabenliste wird so eine Projektübersicht, in der sich der aktuelle Arbeitsstand erkennen lässt.

Links die Listen- rechts die Spalten-Ansicht

Das ist insbesondere dann praktisch, wenn Aufgaben nicht einfach nur erledigt oder unerledigt sind, sondern zwischendurch auf eine Rückmeldung warten oder bereits bearbeitet werden. Die gewohnte Möglichkeit, Erinnerungen abzuhaken, bleibt dabei erhalten.

Auch auf dem Mac verfügbar

Wer mit der Darstellung nicht warm wird, kann jederzeit über dasselbe Menü zur klassischen Listenansicht zurückkehren. Die angelegten Abschnitte bleiben dabei erhalten. Es handelt sich lediglich um zwei unterschiedliche Darstellungen derselben Aufgaben.

Auf dem Mac lässt sich die alternative Ansicht ebenfalls aktivieren

Auch auf dem Mac steht die Spaltenansicht zur Verfügung. Hier wählt man eine Liste aus und wechselt über das Menü „Darstellung“ zwischen Listen- und Spaltenansicht. Listen ohne eigene Abschnitte erscheinen zunächst nur mit einer Spalte namens „Andere“.