Mehr als nur Aufgaben abhaken
iPhone-Tipp: So wird die Erinnerungen-App zum Aufgabenboard
Apples Erinnerungen-App wird von vielen iPhone-Besitzern vor allem für Einkaufslisten, kleine Aufgaben und zum Verwalten der üblichen To-Do-Listen genutzt. Dabei kann die Anwendung auch bei größeren Vorhaben helfen, bei denen es nicht damit getan ist, einzelne Einträge einfach abzuhaken. Weniger bekannt ist die Möglichkeit, Erinnerungen in mehreren Spalten nebeneinander anzuordnen und zwischen diesen hin und her zu verschieben.
Erinnerungen als Spalten anzeigen
Das Prinzip kennt man aus der Projektverwaltung unter dem Namen „Kanban“. Statt alle Aufgaben in einer langen Liste zu sammeln, verteilt man sie auf Spalten wie „Noch zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Warten auf Rückmeldung“. So lässt sich auf einen Blick erkennen, welche Arbeiten noch anstehen und wo es gerade hakt. Was so fast nach einer eigenständigen Projektmanagement-App klingt, gehört jedoch bereits zum Funktionsumfang von Apples Erinnerungen.
Aus Listen werden verschiebbare Spalten
Um die Ansicht einzurichten, öffnet man zunächst eine selbst angelegte Liste in der Erinnerungen-App. Über die drei Punkte oben rechts lässt sich mit „Abschnitte verwalten“ > „Neuer Abschnitt“ eine Unterteilung hinzufügen. Auf diese Weise können beispielsweise die Bereiche „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Warten auf Rückmeldung“ und „Fertig“ entstehen.
Anschließend öffnet man das Menü mit den drei Punkten erneut und wählt „Als Spalten anzeigen“. Die zuvor erstellten Abschnitte stehen nun nebeneinander. Einzelne Erinnerungen lassen sich mit dem Finger aufnehmen und in eine andere Spalte verschieben. Aus einer einfachen Aufgabenliste wird so eine Projektübersicht, in der sich der aktuelle Arbeitsstand erkennen lässt.
Links die Listen- rechts die Spalten-Ansicht
Das ist insbesondere dann praktisch, wenn Aufgaben nicht einfach nur erledigt oder unerledigt sind, sondern zwischendurch auf eine Rückmeldung warten oder bereits bearbeitet werden. Die gewohnte Möglichkeit, Erinnerungen abzuhaken, bleibt dabei erhalten.
Auch auf dem Mac verfügbar
Wer mit der Darstellung nicht warm wird, kann jederzeit über dasselbe Menü zur klassischen Listenansicht zurückkehren. Die angelegten Abschnitte bleiben dabei erhalten. Es handelt sich lediglich um zwei unterschiedliche Darstellungen derselben Aufgaben.
Auf dem Mac lässt sich die alternative Ansicht ebenfalls aktivieren
Auch auf dem Mac steht die Spaltenansicht zur Verfügung. Hier wählt man eine Liste aus und wechselt über das Menü „Darstellung“ zwischen Listen- und Spaltenansicht. Listen ohne eigene Abschnitte erscheinen zunächst nur mit einer Spalte namens „Andere“.
Entwickler: Apple
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Für mich die beste App für Erinnerungen. Ich habe so ziemlich alle probiert, die hier vorgestellt wurden. Alle haben Nachteile. Die von Apple funktioniert für mich am besten.
Aber auch nur weil sie sich in den letzten Jahren stetig entwickelt hat :)
Cool, wieder was gelernt
Nüchtern, nicht allzu hübsch, funktionell. So würde ich die App charakterisieren.
Für geteilte Einkaufslisten setze ich aber immer noch auf Bring!
Bring! ist für Einkaufslisten auch mein Fav
Aber die Kanban-Ansicht von Erinnerungen probiere ich mal aus
So viel wie möglich mit Bordmitteln is the way to go (for me)
Wir benutzen eine freigegebene Notiz. Dort trägt jeder die zu besorgende Sachen ein.
Beim Einkauf wir abgehakt.
Wir haben auch lange bring! Benutzt. So haben wir das abgelöst.
Einkaufen gehe ich mit „Buy me a Pie!“, tolle App.
Oder Pon
Super cool, nur sehe ich die beschriebene Möglichkeit „Abschnitte verwalten“ nicht : /
– ist das wieder so ein „kann das iPhone 16e nicht“-Ding?
Dafür braucht es mindestens 2 Abschnitte…
Due ist unschlagbar. Faires Bezahlmodel
Kann ich so bestätigen, nutze ich seit vielen Jahren. Weiß auch nicht, warum die App nicht mal vorgestellt wird, obwohl sie hier immer wieder in den Kommentaren genannt wird.
Kann ich so unterschreiben, Due ist klasse.
Auf dem iPad macht diese Variante noch ein wenig mehr Spass als auf dem iPhone.
Ich nutze das ergänzend fürs Bullet Journaling. Spalten „Daily Log; Weekly Log; Monthly Log; Future Log“ Doch für Gedankenblitze ist das hier vorgestellte MEMOROLL mein neuster Favorit. Sehr zu empfehlen für BuJo Nutzer.
Danke für den Tipp das als Kanban Board zu nutzen! Hab nicht gewusst, dass Kanban damit gut funktioniert.
Toll wäre, wenn man pdf hochladen könnte.