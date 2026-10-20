Updates kommen nächste Woche
Homematic IP öffnet sich für Modbus und MQTT
Die Homematic IP Home Control Unit wird in der kommenden Woche um zwei neue Schnittstellen erweitert. Wie der Hersteller eQ-3 ankündigt, sollen sich mit dem für den 27. Oktober geplanten Softwareupdate auch Geräte in das System einbinden lassen, die über die Kommunikationsstandards Modbus und MQTT angesprochen werden. Damit baut Homematic IP den Leistungsumfang der Smarthome-Zentrale weiter aus.
Die Unterstützung der beiden Standards erfolgt über separate Plugins, die sich direkt über die Weboberfläche der Home Control Unit aktivieren und konfigurieren lassen.
Modbus für Solaranlagen und Wärmepumpen
Modbus kommt insbesondere bei der Steuerung und Überwachung von Geräten aus dem Energiebereich zum Einsatz. Dazu zählen beispielsweise Wechselrichter von Solaranlagen, Batteriespeicher, Stromzähler, Wallboxen und Wärmepumpen.
Mit dem neuen Plugin sollen kompatible Geräte die von ihnen bereitgestellten Messwerte und Statusinformationen direkt an Homematic IP übermitteln können. Diese lassen sich anschließend innerhalb des Systems für Automatisierungen verwenden. So könnte Homematic IP beispielsweise automatisch eine Wärmepumpe aktivieren oder das Laden eines Elektroautos freigeben, sobald die eigene Photovoltaikanlage ausreichend Energie bereitstellt.
MQTT erweitert die Geräteauswahl
Das zweite Plugin unterstützt den Kommunikationsstandard MQTT, der insbesondere bei Smarthome-Geräten und vernetzten Anwendungen verwendet wird. Anders als Modbus ist MQTT nicht auf den Energiebereich beschränkt, sondern findet auch bei Beleuchtung, Heizungssteuerungen, Klimaanlagen und Sicherheitstechnik Verwendung.
Über die neue Schnittstelle sollen sich kompatible Geräte in Homematic IP einbinden und anschließend über die zugehörige App gemeinsam mit den Komponenten des Herstellers verwalten lassen.
Die Home Control Unit unterstützt bereits den Kommunikationsstandard EEBUS, über den sich ebenfalls Geräte aus dem Energiebereich miteinander vernetzen lassen. Mit Modbus und MQTT kommen nun zwei weitere Möglichkeiten hinzu, Komponenten anderer Hersteller in das System einzubinden. Die konkrete Unterstützung einzelner Geräte hängt jedoch von deren MQTT- beziehungsweise Modbus-Implementierung ab.
Weiterführende Informationen zu den neuen Plugins hat eQ-3 bereits in PDF-Form bereitgestellt:
- Das Modbus-Plugin an der Homematic IP Home Control Unit
- Das MQTT-Plugin an der Homematic IP Home Control Unit
Ergänzung:
Uns liegen bislang keine Informationen über eventuelle zusätzliche Kosten für die Nutzung der Plugins vor. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass eQ-3 an der Einführung eines kostenpflichtigen Energiemanagement-Systems arbeitet.
Entwickler: eQ-3 AG
Laden
Wenn jetzt noch Matter kommt, würde ich mir die Umrüstung auf Ikea nochmal überlegen…
Warum nicht Home Assistant?
Wurde ich bisher noch nicht warm aka mir ist bisher der Aufwand zu hoch.
Zu frickelig
Wenn ich dann mit den Wandthermostaten meine Daikin Klima steuern könnte. Geil
Leider gefühlt zehn Jahre zu spät, keine Ahnung, warum man Homematic heutzutage noch ernsthaft einsetzen sollte
+1 bin auch am Absprung
Weil es zuverlässig und sicher ist! Die Hauptkritierien bei einer Homeautomation?
In der cloud …
Was würdest du denn alternativ empfehlen?
wir haben sie im einsatz: weil sie die einzigen sind, die eine steuereinheit und stellantriebe für Fußbodenheizungsverteiler anbieten
Mein Kollege versucht mir das auch die ganze Zeit zu erklären wieso man smarte Stellantriebe braucht. Ich war der Meinung es reicht mit einem smarten Raumthermostat die vorhandenen Stellantriebe zu steuern. Sie kommunizieren doch über einen Draht oder nicht?
Die Stellantriebe (Falmot) von Homematic gehen aber Schrittweise von 0 bis 100% auf.
Weil es einfach (wenn man will auch völlig lokal) funktioniert und eine solide Funkreichweite hat. Nicht so wie der ganze Zigbee-Frickelkram, der mir wesentlich mehr Arbeit macht während Homematic einfach funktioniert. Toll sind auch die etwas spezielleren Homematic-Teile wie die Schaltplatine oder die Steuerung für Magnetventile zur Gartenbewässerung. Ich habe hier so um die 100 Homematic-Teile seit mehr als 10 Jahren im Einsatz und bisher ist nur ein einziger Lichtschalter mal kaputtgegangen.
In Verbindung mit dem IObroker ist das System dann auch praktisch völlig offen.
Und auch nicht ganz unwichtig: Made in Germany
Weil es sehr viele Geräte für die unterschiedlichsten Anwendungen gibt und es einfach nur läuft. In Verbindung mit Home Assistant perfekt integrier- und erweiterbar.
Das ist immer gut, wenn solche etablierten Protokolle nutzbar sind!
Kann ich denn auch Homematic Geräte via mqtt steuern??
Das wäre auch meine Frage, ob Homematic Geräte dann auch darüber erreichbar sind.
Frage: wird das auch für die CCU3 sprich OpenCCU umgesetzt?
Das musst du Jens Maus fragen, nicht uns hier.