Homematic IP öffnet sich für Modbus und MQTT

Die Homematic IP Home Control Unit wird in der kommenden Woche um zwei neue Schnittstellen erweitert. Wie der Hersteller eQ-3 ankündigt, sollen sich mit dem für den 27. Oktober geplanten Softwareupdate auch Geräte in das System einbinden lassen, die über die Kommunikationsstandards Modbus und MQTT angesprochen werden. Damit baut Homematic IP den Leistungsumfang der Smarthome-Zentrale weiter aus.

Die Unterstützung der beiden Standards erfolgt über separate Plugins, die sich direkt über die Weboberfläche der Home Control Unit aktivieren und konfigurieren lassen.

Modbus für Solaranlagen und Wärmepumpen

Modbus kommt insbesondere bei der Steuerung und Überwachung von Geräten aus dem Energiebereich zum Einsatz. Dazu zählen beispielsweise Wechselrichter von Solaranlagen, Batteriespeicher, Stromzähler, Wallboxen und Wärmepumpen.

Mit dem neuen Plugin sollen kompatible Geräte die von ihnen bereitgestellten Messwerte und Statusinformationen direkt an Homematic IP übermitteln können. Diese lassen sich anschließend innerhalb des Systems für Automatisierungen verwenden. So könnte Homematic IP beispielsweise automatisch eine Wärmepumpe aktivieren oder das Laden eines Elektroautos freigeben, sobald die eigene Photovoltaikanlage ausreichend Energie bereitstellt.

MQTT erweitert die Geräteauswahl

Das zweite Plugin unterstützt den Kommunikationsstandard MQTT, der insbesondere bei Smarthome-Geräten und vernetzten Anwendungen verwendet wird. Anders als Modbus ist MQTT nicht auf den Energiebereich beschränkt, sondern findet auch bei Beleuchtung, Heizungssteuerungen, Klimaanlagen und Sicherheitstechnik Verwendung.

Über die neue Schnittstelle sollen sich kompatible Geräte in Homematic IP einbinden und anschließend über die zugehörige App gemeinsam mit den Komponenten des Herstellers verwalten lassen.

Die Home Control Unit unterstützt bereits den Kommunikationsstandard EEBUS, über den sich ebenfalls Geräte aus dem Energiebereich miteinander vernetzen lassen. Mit Modbus und MQTT kommen nun zwei weitere Möglichkeiten hinzu, Komponenten anderer Hersteller in das System einzubinden. Die konkrete Unterstützung einzelner Geräte hängt jedoch von deren MQTT- beziehungsweise Modbus-Implementierung ab.

Weiterführende Informationen zu den neuen Plugins hat eQ-3 bereits in PDF-Form bereitgestellt:

Ergänzung:

Uns liegen bislang keine Informationen über eventuelle zusätzliche Kosten für die Nutzung der Plugins vor. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass eQ-3 an der Einführung eines kostenpflichtigen Energiemanagement-Systems arbeitet.