Volvo rüstet CarPlay per Softwareupdate nach

Würde der Fehler nicht nur in Verbindung mit Waze auftreten, könnte man auf einen Hardware-Defekt tippen. Andererseits liegen uns ansonsten aber auch keine Berichte über ein spezielles Problem in Verbindung mit Waze vor.

Mit der CarPlay-Nachrüstung per Softwareupdate erhalten zahlreiche Besitzer eine zumindest für iPhone-Nutzer attraktive Alternative zur standardmäßig auf Android basierenden Benutzeroberfläche ihrer Fahrzeuge. Volvo reiht sich damit in die Rihe jener Marken ein, die CarPlay per Update für bereits auf dem Markt befindliche Fahrzeuge nachreichen. Zuletzt konnten wir in diesem Zusammenhang über die über eine Software-Aktualisierung hinzugefügte CarPlay-Unterstützung für Polestar berichten – ein Gemeinschaftsprojekt von Volvo und dem chinesischen Autobauer Geely.

