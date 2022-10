1Password 8 jetzt mit leistungsfähigem Ableger auf der Apple Watch

Mit der neuen Apple-Watch-App haben sich die Entwickler von 1Password das Ziel gesteckt, die Funktionen ihrer Anwendung möglichst flexibel und anhand der Präferenzen des jeweiligen Nutzers konfigurierbar zu machen. Nutzer der App sollen komfortabel und schnell auf ihre gespeicherten Zwei-Faktor-Codes, WLAN-Kennwörter, sicheren Notizen und was sich sonst noch alles in 1Password gespeichert befindet zugreifen können.

Die Passwort-Verwaltung 1Password präsentiert sich jetzt auch auf der Apple Watch umfassend überarbeitet. Die Entwickler haben die zugehörige iOS-App in Version 8.9.6 veröffentlicht, das Update hat eine umfangreiche Liste an Neuerungen im Zusammenhang mit der Verwendung von 1Password auf der Apple-Uhr im Gepäck.

