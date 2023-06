Polestar 2 mit erweiterter CarPlay-Integration

Der Polestar 2 wurde bereits im vergangenen Jahr per Software-Update um die Unterstützung von CarPlay erweitert. Jetzt legt der Hersteller hier nochmal nennenswert nach. Das jetzt für das Elektrofahrzeug bereitgestellte Over-the-Air-Update mit der Versionsnummer P2.9 bindet nun auch das Fahrerdisplay hinter dem Lenkrad in die CarPlay-Anzeige mit ein.

Bislang war das Fahrerdisplay des Polestar 2 ausschließlich den direkten Fahrzeug-Infos und damit verbunden der bei Polestar bislang standardmäßig vorhandenen umfangreichen Google-Integration vorbehalten. Die CarPlay-Anzeige war derweil auf das ergänzende Tablet-Display über der Mittelkonsole beschränkt.

Die erweiterte CarPlay-Einbindung im Polestar 2 darf man durchaus als Vorstufe von Apples CarPlay 2.0 betrachten. Apple will hier noch in diesem Jahr mit ersten konkreten Informationen an die Öffentlichkeit gehen. Ergänzend zur Mediensteuerung über CarPlay sollen künftig nicht nur Fahrzeugfunktionen wie die Klimatisierung oder die Sitzpositionen in iOS-Optik über CarPlay bedient werden können, sondern Apple will damit verbunden auch alle im Fahrzeug vorhandenen Bildschirme bespielen. Polestar gehört neben den deutschen Marken Mercedes, Porsche und Audi zu den ersten Herstellern, mit denen Apple diesbezüglich kooperieren will.

Karten und Anrufe auf dem Fahrerbildschirm

CarPlay mit Apple Karten im Polestar 2

Das aktuelle Update für den Polestar 2 bringt die Anzeige von Apples Karten-App zusätzlich zum Mittelbildschirm auch auf den Fahrerbildschirm hinter dem Lenkrad, was besonders beim Navigieren deutlich komfortabler ist. Auch Anrufe werden mit der neuen Softwareversion zusätzlich auf dem Dashboard-Bildschirm des Fahrers angezeigt.

Obendrauf werden im Polestar 2 über CarPlay fortan zusätzliche Telefon- und Medieninformationen angezeigt und man die Lenkradtasten für Anruffunktionen verwenden.

YouTube-App im Polestar 2

Ergänzend bekommen Polestar-Fahrer mit dem Update eine YouTube-App und erweiterte Funktionen für die herstellereigene Range-Assistant-App ins Bordsystem integriert.