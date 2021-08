Philips Hue: App-Version 4.3.0 bringt die Timer zurück

Nach zwei Wartungs-Updates mit Version 4.1 im Juli und Version 4.2 zu Monatsbeginn, liefert Signify nun mit der Philips-Hue-App in Version 4.3 einen weiteren Schwung an Korrekturen aus, die nicht zuletzt auch von kritischen Anwenderstimmen inspiriert wurden. Allem voran hat die Hue-App ihre Timer zurückbekommen

Insert

You are going to send email to