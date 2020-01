Pennies Mini: Schlichte Budget-Verwaltung in iMessage

Die kleine Schwester der iPhone-Applikation Pennies, eine Erweiterung für Apples Nachrichten-App, lässt sich aktuell kostenlos aus dem App Store laden.

Die App will euch auf Reisen, Festival-Besuchen und Party-Vorbereitungen mit Freunden unter die Arme greifen und dafür sorgen, dass sich alle fair und transparent an den anfallenden Kosten beteiligen.

Im Gegensatz zur Haupt-Anwendung Pennies, die aktuell 4,49 Euro kostet, konzentriert sich Pennies Mini auf das einfache Teilen von Budgets, in denen sich Entnahmen notieren und Aufstockungen vermerken lassen.

Die iMessage-Erweiterung Pennies Mini lässt sich unabhängig von der Pennies-App nutzen, muss allerdings bei allen Beteiligten iPhones installiert sein.

Richte einfache Budgets ein und teile sie in Sekundenschnelle mit deinen Freunden. Teile so viele Budgets wie du willst: Du musst mehrere Budgets im Auge behalten? Kein Problem, Pennies kümmert sich für dich darum. Du hast etwas gekauft? Hervorragend! Tippe einfach auf die Nachricht, füge die Ausgabe ein und sende sie an deine Freunde in deinem Nachrichten-Thread.