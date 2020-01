O2 kündigt neue Unlimited-Tarife und höheres Datenvolumen an

O2 will verstärkt auf „Unlimited“-Angebote setzen. Die Telefónica-Tochter wird vom 4. Februar an drei solcher Tarife anbieten, die sich lediglich durch die maximale Surf-Geschwindigkeit unterscheiden. Zudem wird das Unternehmen das Datenvolumen seiner vorhandenen Tarife erhöhen und in allen höherwertigen Tarifen 5G ohne Aufpreis anbieten.

Die neuen „Free Unlimited“-Angebote von O2 wird es zu Monatspreisen ab 29,99 Euro geben. Dieser „Basic“-Tarif erlaubt die Nutzung von LTE mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2 MBit/s. Für 10 Euro mehr pro Monat gibt es in der Tarifstufe „Smart“ dann bereits 10 MBit/s max und 5G inklusive. Das Top-Angebot „Max“ erlaubt zum Monatspreis von 49,99 Euro das Surfen mit der maximal möglichen Geschwindigkeit und ohne Volumenbegrenzung. Alle drei Tarife haben eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze inklusive.

O2 bietet die neuen Tarife auch als sogenannte Flex-Variante an. Für einen Aufpreis von 5 Euro im Monat sind sie dann jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen zum Ende des Abrechnungszeitraums kündbar.

Kunden mit einem klassischen O2-Tarif dürfen sich über zusätzliches Datenvolumen freuen. In den Tarifen O2 Free S, M und L bietet der Provider künftig das doppelte Datenvolumen zum selben Preis. Eine Aufwertung erfahren zudem die sogenannten „Free Boost“-Tarife. Hier gibt es zum Aufpreis von 5 Euro pro Monat eine Verdopplung des Datenvolumens.