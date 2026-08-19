PayPal-Alternative Wero startet jetzt auch bei bunq

Der europäische Bezahldienst Wero wächst in Deutschland um einen weiteren Bankpartner. Die Neobank bunq hat die Funktion jetzt für ihre deutschen Privatkunden freigeschaltet. bunq bestätigt die Verfügbarkeit inzwischen auch offiziell und beschreibt die Einrichtung direkt in seiner Banking-App.

Wero lässt sich bei bunq kostenlos aktivieren und anschließend direkt mit einem vorhandenen Konto verknüpfen. Geld kann dann in Echtzeit an andere Wero-Nutzer gesendet beziehungsweise von ihnen angefordert werden. Anstelle einer IBAN genügt dafür eine hinterlegte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.

Wero ist auf iPhone-Ticker inzwischen ein alter Bekannter. Wir begleiten den europäischen PayPal-Konkurrenten seit seinem Deutschlandstart 2024. Inzwischen hat sich das Angebot deutlich weiterentwickelt und ist längst nicht mehr auf Geldtransfers zwischen Privatpersonen beschränkt.

Auch Online-Einkäufe möglich

Deutsche bunq-Kunden können Wero auch in unterstützten Onlineshops verwenden. Beim Bezahlvorgang wird Wero ausgewählt und die Transaktion anschließend über die bunq-App beziehungsweise per QR-Code bestätigt. In seinen aktuellen Geschäftsbedingungen nennt bunq sowohl Zahlungen zwischen Privatpersonen als auch Online-Einkäufe ausdrücklich als unterstützte Funktionen.

Damit passt der Start zu Weros aktuellem Ausbau im deutschen Handel. Zuletzt haben wir unter anderem über die Einführung bei Decathlon und den Start im Lidl-Onlineshop berichtet.

Wero gewinnt bei Neobanken an Bedeutung

Mit bunq verbreitet sich Wero zunehmend auch außerhalb der klassischen deutschen Bankenlandschaft. Erst vor wenigen Tagen hatte N26 den Dienst in Deutschland und Frankreich freigeschaltet. Bereits seit längerem beteiligen sich unter anderem Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Deutsche Bank, Postbank und ING.

Hinter Wero steht die European Payments Initiative. Der Dienst soll langfristig eine europäische Alternative zu PayPal und anderen internationalen Zahlungssystemen bilden. Wero selbst kündigt als nächste Schritte unter anderem Zahlungen im stationären Handel und weitere Länder an.