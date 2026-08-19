Ohne IBAN
PayPal-Alternative Wero startet jetzt auch bei bunq
Der europäische Bezahldienst Wero wächst in Deutschland um einen weiteren Bankpartner. Die Neobank bunq hat die Funktion jetzt für ihre deutschen Privatkunden freigeschaltet. bunq bestätigt die Verfügbarkeit inzwischen auch offiziell und beschreibt die Einrichtung direkt in seiner Banking-App.
Wero lässt sich bei bunq kostenlos aktivieren und anschließend direkt mit einem vorhandenen Konto verknüpfen. Geld kann dann in Echtzeit an andere Wero-Nutzer gesendet beziehungsweise von ihnen angefordert werden. Anstelle einer IBAN genügt dafür eine hinterlegte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
Wero ist auf iPhone-Ticker inzwischen ein alter Bekannter. Wir begleiten den europäischen PayPal-Konkurrenten seit seinem Deutschlandstart 2024. Inzwischen hat sich das Angebot deutlich weiterentwickelt und ist längst nicht mehr auf Geldtransfers zwischen Privatpersonen beschränkt.
Auch Online-Einkäufe möglich
Deutsche bunq-Kunden können Wero auch in unterstützten Onlineshops verwenden. Beim Bezahlvorgang wird Wero ausgewählt und die Transaktion anschließend über die bunq-App beziehungsweise per QR-Code bestätigt. In seinen aktuellen Geschäftsbedingungen nennt bunq sowohl Zahlungen zwischen Privatpersonen als auch Online-Einkäufe ausdrücklich als unterstützte Funktionen.
Damit passt der Start zu Weros aktuellem Ausbau im deutschen Handel. Zuletzt haben wir unter anderem über die Einführung bei Decathlon und den Start im Lidl-Onlineshop berichtet.
Wero gewinnt bei Neobanken an Bedeutung
Mit bunq verbreitet sich Wero zunehmend auch außerhalb der klassischen deutschen Bankenlandschaft. Erst vor wenigen Tagen hatte N26 den Dienst in Deutschland und Frankreich freigeschaltet. Bereits seit längerem beteiligen sich unter anderem Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Deutsche Bank, Postbank und ING.
Hinter Wero steht die European Payments Initiative. Der Dienst soll langfristig eine europäische Alternative zu PayPal und anderen internationalen Zahlungssystemen bilden. Wero selbst kündigt als nächste Schritte unter anderem Zahlungen im stationären Handel und weitere Länder an.
Entwickler: bunq
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Die Commerzbank überlässt die Entscheidung Wero einzuführen der Unicredit :-)
Und die DKB sitzt es aus.
Der eigentliche Unterschied liegt woanders: Wero wird direkt von europäischen Banken getragen statt von einem privaten US-Unternehmen – die Daten bleiben im europäischen Bankensystem unter EU-Datenschutzrecht. Mehr Wettbewerb kann Europas Abhängigkeit von internationalen Zahlungsanbietern verringern und langfristig die Gebühren senken.
Und die viel zitierten PayPal-Extras? Ratenzahlung, „Später bezahlen” und Versandverfolgung – letztere gibt’s ohnehin vom Paketdienst. Ratenzahlung/BNPL ist kein Feature, das man feiern muss – es verleitet eher zu Schulden, die man bei direkter Kontoabbuchung gar nicht erst macht. Bleibt der Käuferschutz als echtes PayPal-Plus – der ist real, aber eben nur ein Zahlungsfeature, kein Grund, auf ein souveränes europäisches Kontomodell zu verzichten.
Kurz: Wero ist noch nicht überall einsetzbar, aber strukturell die ehrlichere Antwort – ohne Zwischenkonto, ohne US-Abhängigkeit.
Und an alle, die schon bei Wero-Start “wird eh nichts, verschwindet bald wieder” gerufen haben: das haben manche auch über SEPA-Überweisungen, kontaktloses Bezahlen und die eigene Banking-App gesagt. Manche Prognosen altern einfach nicht gut.
Ich kann keinen Regenbogen mehr sehen.
Dann schließe die Augen.
… außer am Himmel :))
Da muss ich dir Recht geben.
Sie können es ausleben aber man muss es nicht immer im Vordergrund rücken..
Ist auch keiner, aber da müsste man hingucken. Beim bunq-Logo sind eigentlich nur Grün, Blau und Rot-Gelb in ein paar Schattierungen vertikal nebeneinander angeordnet. Violett fehlt, die Anordnung der Farben folgt nicht den Wellenlängen (Blau ist in der Mitte statt am Rand), die Übergänge passen nicht.
Und mir fällt es schwer solch dusselige Kommentare zu ertragen, @Polli.
Danke, @jakh, @EvB.
Traurig, dass solche homophoben Kommentare überhaupt freigeschaltet werden. Muss man nicht verstehen…
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Geht den meisten so
Nö. Ich gehöre auch zu den meisten und mich stört’s nicht.
@polli: was für ein dummer und rasistischer Kommentar
Was genau ist hier rassistisch? Inflationärer Sprachgebrauch ist fehl am Platz.
Dito!
Das tut mir leid.
Ich finde Wero super und es verbreitet sich langsam aber stetig!
Wero ist eine Alternative zur Überweisung, aber absolut nicht zu PayPal, und solange sie das nicht werden, können sie einem gern gestohlen bleiben.
Warum nicht zu Paypal?
Weil ich bei Paypal Zahlungen absichern kann.
Wo ist bei Wero der Unterschied zur klassischen Überweisung?
Nur Name statt IBAN. Das ist für mich keine Innovation.
Sorry, Telefonnummer, nicht Name. Genauso langweilig.
„unterstützten Onlineshops“ ist hier das Stichwort:
proprietäre Shop Lösung, keine Unterstützung für „normale“ Shop Systeme
Ich kann mich nicht erinnern wann ich mit Paypal eine Zahlung wirklich absichern wollte, musste oder das was gebracht hat.
Von dem her finde ich Wero sehr wohl als Alternative zu Paypal.
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Da gibt es ja überhaupt keine Cashback Möglichkeit oder?
OMG!
Hm also ich bin Bunq Kunde und habe Wero einfach mal aktiviert. Einen echten Nutzen sehe ich allerdings nicht darin. Mir ist noch kein physisches Geschäft untergekommen, wo man mit Wero hätte zahlen können. Und online gibt es SEPA Einzug, oder Debit-/Credit Kartenzahlung in jedem Shop und Webseite. Ab und zu dubioses Klarna. Manchmal seltener IDEAL oder Sofort! Wero ist mir so auch noch nicht untergekommen.
Privat hat WERO erstens auch niemand und zweitens wäre eine kostenlose Echtzeitüberweisung genauso schnell ohne zusätzlich noch etwas dazwischen zu hängen oder auf weitere „Verfügbarkeit“ der anderen Bank zu warten.
Meine niederländische IBAN wäre sogar kürzer als meine Handynummer und ist somit auch kein Argument.
Umgekehrt Geld Überweisung an mich geht auch mit bunq.me schon ewig mit einem QR Code und dann einem Doppelklick per Apple oder Google Pay.
Somit bleibt mir der echte Mehrwert bzw. Bedarf für Wero mehr als schleierhaft…
Naja so ist es eben eine Alternative online zu Paypal. Und zwischen Privatpersonen wird es noch mehr Verbreitung finden und ist dann eben doch vorteilhaft ggü. Sofortüberweisung weil ich keine IBAN teilen muss sondern die Freunde direkt über mein Telefonbuch finde.
Wir sollten über jegliche Alternative froh sein und ich hoffe es verbreitet sich zeitnah im Freundeskreis.
Die meisten sind einfach, analog WhatsApp, einfach komplett in Paypal schon hängen geblieben. ..
Es ist halt nur ganz einfach keine Alternative zu Paypal
Weshalb denn nicht? Ich kann damit online bezahlen – analog Paypal und ich kann Geld an Freunde oder Unbekannte senden ohne meine iban weiterzugeben?
Was fehlt dir?
Immer wieder lustig wie man es als Alternative zu Paypal sieht. Es ist keine sondern einfach nur ne Alternative zu Überweisung mit dem Hintergrund das man noch besser gesammelt kontroliert werden kann
Habe drei Konten bei der ING, wo wero bereits angeboten wird. Leider habe ich beim Familienkonto bereits ja gesagt und dann feststellen müssen, dass man wero nur für ein Konto einrichten darf. Ist ja doof.
check das nochmal – ich habe zwei Konten bei der norisbank (Einzel- und Gemeinschaftskonto) und konnte beide bei wero hinterlegen – mit dem gleichen account/ der gleichen Handynummer
Das dürfte eigentlich nicht klappen. Bei anderen Banken führt das registrieren einer bereits für ein anderes Konto verwendeten Mobilnumner zur Deregistrierung beim anderen Konto. Das hat deine Bank evtl. vergessen zu implementieren.
Achja… die Europäische Insellösung xD gebt es auf, es wird niemals gegen Paypal ernsthaft konkurrieren und in spätestens 5 Jahren hört man nichts mehr davon xDxDxD
5 Jahre ist ganz schön lang, ich rechne mit nicht mehr als 3 bis der Kram in der Versenkung verschwindet
Ihr zwei seid ja echte Visionäre!
Seit wann haben deutsche COBOL Kreditinstitute eine Vision?
Auch die x-te Jubelmeldung auf iPhone-Ticker über neue Anbieter für Wero ändert nichts an der Realität und die sieht gemäß einer Anfang der Woche veröffentlichten Umfrage zu Wero im Auftrag von Verivox wie folgt aus:
Nur 39% der Befragten konnten korrekt angeben, dass es sich bei Wero um einen Zahlungsdienst handelt. Hiervon gaben jedoch dann noch einmal 2 Drittel an, Wero nicht zu nutzen
Knapp ein Drittel hatte noch nie von Wero gehört!
58% bezweifelten, dass es gelingen wird, Wero zum beliebtesten Bezahldienst Europas auszubauen.
Zwei Jahre nach Markteinführung sprechen die Zahlen für sich…
Die Zahlen zeigen nur das zu wenig und schlechtes Marketing betrieben!
Die Mehrheit der Befragten Leute schnallt auch nicht, das niemand im Ausland bezahlen kann, ohne einen amerikanischen Kreditkarten Anbieter.
Das ist auch ein Punkt, der noch angepackt werden muss!
#digitaleSouveränität für Europa ist das Ziel.
Und die Zahlen zeigen vor allem eines. Wir sind bequem und wollen lieber den amis die Kohle hinterher werfen, satt Europa zu pushen.
Zumindest ein kleiner und wenn auch unvollständiger Schritt zur europäischen Unabhängigkeit von US-Zahlungssystemen (Master, Visa, Paypal). Daher nach meiner Meinung der Unterstützung wert.
Achja Bunq das waren die die mein Konto gesperrt und 6 Monate lang 200€ einbehalten haben. Kann jeden nur warnen bei dem Laden irgendwas zu machen.
Warum warst du gesperrt? Hattest du das kostenlose Konto??
Die DKB „beobachtet“.
Ich habe mir das bei der ING (Diba) angesehen. Ich sollte mein Adressbuch freigeben damit geprüft werden kann welcher meiner Kontakte nutzt.
Bei der Noris Bank wird der Dienst nun seit knapp 1 Monat angeboten! Das ist momentan nur praktisch, wenn man Freunden mal schnell Geld für beschaffte Karten oder irgendwas anderes schicken will weil man sie so schnell nicht sieht ! Der Einzelhandel ist zu langsam und die Banken kommen auch nicht schnell genug hinterher! Wenn sich alle dran beteiligen wird das eine gute sache , weil man endlich mal die ammis aus unseren Geldangelegenheiten raus halten kann ! Das ist schon ein Mehrwert ! Wir haben alle gesehen, was Amerika mit ihrer Marktmacht im digitalen uns vorschreibt und das beeinträchtigt unsere Souveränität ganz massiv! Wurde langsam Zeit das da was gemacht wird ! Ich denke der Dienst setzt sich durch
Das wäre ja das gleiche als wenn man sagt ich kann keine Sonne mehr sehn.
Mich würde mal interessieren wie das Gebühren Modell auf der Weru Seite aussieht gegenüber Paypal, irgendwie wird das totgeschwiegen.
Ich finde man kann es nicht mit Paypal vergleichen
In den meisten EU-Mitgliedstaaten funktioniert das überhaupt nicht. In diesen Zusammenhang von einer europäischen Zahlungsalternative zu sprechen ist wohl verfrüht!
„unterstützten Onlineshops“ ist hier das Stichwort:
proprietäre Shop Lösung, keine Unterstützung für „normale“ Shop Systeme.
Solange das sich nicht ändert, wird das auch nichts mit, Konkurrenz zu Paypal.
So lange WERO von nur wenigen Banken angeboten ist das Teil sinnlos und verschwindet wieder. Paypal geht wenigstens mit jeder Bank auf der ganzen Welt.
Wo ist der Käuferschutz?