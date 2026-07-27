Lidl integriert Wero als neue Bezahloption

Lidl erweitert die Zahlungsmöglichkeiten in seinem deutschen Onlineshop. Kunden können ihre Bestellungen auf Lidl.de ab sofort auch über Wero bezahlen. Die europäische Bezahllösung setzt auf Echtzeitüberweisungen zwischen Girokonten und wird direkt über die jeweiligen Banking-Apps der teilnehmenden Banken genutzt.

Die Einführung kommt nicht überraschend. Lidl gehörte bereits zu den Händlern, die ihre Unterstützung für Wero früh angekündigt hatten. Nachdem der Bezahldienst zunächst schrittweise bei ersten Onlinehändlern eingeführt wurde und zuletzt unter anderem auch bei Decathlon verfügbar wurde, wächst das Händlernetz nun weiter.

Zahlung per Banking App oder QR Code

Für die Nutzung benötigen Kunden ein Girokonto bei einer unterstützten Bank und müssen Wero einmalig in ihrer Banking App aktivieren. Während des Bezahlvorgangs auf Lidl.de wählen sie Wero als Zahlungsmethode aus. Anschließend werden sie direkt in die Banking-App weitergeleitet, wo die Zahlung per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder einer anderen Freigabemethode bestätigt wird. Alternativ kann ein QR-Code gescannt werden.

Da Wero auf SEPA-Echtzeitüberweisungen setzt, wird der Rechnungsbetrag unmittelbar vom Girokonto eingezogen. Auch Rückerstattungen bei Retouren sollen direkt auf das ursprünglich verwendete Konto erfolgen.

Bezahldienst Wero bei der DKB: Das sagt die Bank

Nach Angaben der European Payments Initiative steht Wero inzwischen mehr als 56 Millionen Bankkunden in Europa zur Verfügung. In Deutschland unterstützen inzwischen zahlreiche Kreditinstitute den Dienst. Zu den teilnehmenden Banken zählen unter anderem Sparkassen, Volksbanken, Deutsche Bank, Postbank, ING, N26 und weitere Institute. Auch die Commerzbank hat ihren Einstieg angekündigt, während andere Banken ihre Einführung noch vorbereiten.

Wero ist zunächst als Lösung für Geldtransfers zwischen Privatpersonen gestartet und entwickelt sich seit Ende vergangenen Jahres zunehmend zu einer Bezahlmethode für den Onlinehandel. Für die kommenden Monate sind weitere Funktionen geplant. Noch in diesem Jahr sollen wiederkehrende Zahlungen unterstützt werden. Ab 2027 ist außerdem vorgesehen, dass Wero auch kontaktlose NFC-Zahlungen im stationären Handel ermöglicht.