Things 3: Großes Update für wiederkehrende Aufgaben

Die Aufgabenverwaltung Things bekommt mit Version 3.23 eine größere Überarbeitung ihrer wiederkehrenden Aufgaben. Entwickler Cultured Code spricht von zwei der am häufigsten gewünschten Verbesserungen: Wiederholungen lassen sich jetzt vorzeitig erledigen und flexibler auf einen anderen Termin verschieben.

Bislang konnten wiederkehrende Aufgaben erst abgehakt werden, wenn sie tatsächlich in der Heute-Ansicht erschienen. Mit Things 3.23 besitzen sie dagegen schon vorher das gewöhnliche Kontrollkästchen. Wer beispielsweise den für Montag geplanten Einkauf bereits am Samstag erledigt, kann ihn sofort abhaken. Things erstellt die nächste Aufgabe anschließend weiterhin anhand der hinterlegten Wiederholungsregel.

Einzeltermin oder ganzen Rhythmus verschieben

Auch kurzfristige Terminänderungen sind einfacher geworden. Wird eine nach festem Zeitplan wiederkehrende Aufgabe verschoben, bietet Things jetzt zwei Möglichkeiten an. „Ausnahme erstellen“ ändert lediglich den aktuellen Termin, während „Regel aktualisieren“ auch alle folgenden Wiederholungen entsprechend verschiebt.

Aus einer jeden Montag geplanten Aufgabe kann so beispielsweise einmalig eine Dienstagsaufgabe werden. Alternativ lässt sich der komplette Rhythmus dauerhaft auf Dienstag verlegen. Aufgaben, die sich erst eine bestimmte Zeit nach ihrer Erledigung erneut melden, können ohne zusätzliche Abfrage verschoben werden.

Auch vorzeitig mit Aufgaben beginnen

Wer eine Wiederholung noch nicht abschließen, aber bereits vorbereiten möchte, kann über „Nächste Kopie erstellen“ vorzeitig eine neue Instanz anlegen. Das funktioniert auch bei wiederkehrenden Projekten und erlaubt es etwa, bereits Notizen hinzuzufügen oder einzelne Punkte einer Checkliste abzuarbeiten.

Weitere Anpassungen umfassen ein überarbeitetes Fenster zum Erstellen von Wiederholungen, kleine graue Wiederholungssymbole an automatisch erzeugten Aufgaben sowie Sammelaktionen. Mehrere Wiederholungen können jetzt gleichzeitig pausiert, fortgesetzt oder beendet werden. Eine Übersicht aller wiederkehrenden Aufgaben und Projekte lässt sich über die Suche nach „Wiederholungen“ aufrufen.

Things 3.23 für iPhone ist im App Store erhältlich und setzt jetzt mindestens iOS 16.4 voraus. Die iPhone-Version kostet einmalig 9,99 Euro und beinhaltet auch die Apple-Watch-App. Bestehende Nutzer erhalten Version 3.23 als kostenloses Update.