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Früher abhaken, einfacher verschieben

Things 3: Großes Update für wiederkehrende Aufgaben
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Die Aufgabenverwaltung Things bekommt mit Version 3.23 eine größere Überarbeitung ihrer wiederkehrenden Aufgaben. Entwickler Cultured Code spricht von zwei der am häufigsten gewünschten Verbesserungen: Wiederholungen lassen sich jetzt vorzeitig erledigen und flexibler auf einen anderen Termin verschieben.

Repeating Reschedule Io80

Bislang konnten wiederkehrende Aufgaben erst abgehakt werden, wenn sie tatsächlich in der Heute-Ansicht erschienen. Mit Things 3.23 besitzen sie dagegen schon vorher das gewöhnliche Kontrollkästchen. Wer beispielsweise den für Montag geplanten Einkauf bereits am Samstag erledigt, kann ihn sofort abhaken. Things erstellt die nächste Aufgabe anschließend weiterhin anhand der hinterlegten Wiederholungsregel.

Einzeltermin oder ganzen Rhythmus verschieben

Auch kurzfristige Terminänderungen sind einfacher geworden. Wird eine nach festem Zeitplan wiederkehrende Aufgabe verschoben, bietet Things jetzt zwei Möglichkeiten an. „Ausnahme erstellen“ ändert lediglich den aktuellen Termin, während „Regel aktualisieren“ auch alle folgenden Wiederholungen entsprechend verschiebt.

Aus einer jeden Montag geplanten Aufgabe kann so beispielsweise einmalig eine Dienstagsaufgabe werden. Alternativ lässt sich der komplette Rhythmus dauerhaft auf Dienstag verlegen. Aufgaben, die sich erst eine bestimmte Zeit nach ihrer Erledigung erneut melden, können ohne zusätzliche Abfrage verschoben werden.

Things 3 Repeating List Io80

Auch vorzeitig mit Aufgaben beginnen

Wer eine Wiederholung noch nicht abschließen, aber bereits vorbereiten möchte, kann über „Nächste Kopie erstellen“ vorzeitig eine neue Instanz anlegen. Das funktioniert auch bei wiederkehrenden Projekten und erlaubt es etwa, bereits Notizen hinzuzufügen oder einzelne Punkte einer Checkliste abzuarbeiten.

Weitere Anpassungen umfassen ein überarbeitetes Fenster zum Erstellen von Wiederholungen, kleine graue Wiederholungssymbole an automatisch erzeugten Aufgaben sowie Sammelaktionen. Mehrere Wiederholungen können jetzt gleichzeitig pausiert, fortgesetzt oder beendet werden. Eine Übersicht aller wiederkehrenden Aufgaben und Projekte lässt sich über die Suche nach „Wiederholungen“ aufrufen.

Things 3.23 für iPhone ist im App Store erhältlich und setzt jetzt mindestens iOS 16.4 voraus. Die iPhone-Version kostet einmalig 9,99 Euro und beinhaltet auch die Apple-Watch-App. Bestehende Nutzer erhalten Version 3.23 als kostenloses Update.

Laden im App Store
Things 3
Things 3
Entwickler: Cultured Code GmbH & Co. KG
Preis: 9,99 €
Laden

19. Aug. 2026 um 17:58 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Kann es ortsbasierte Erinnerungen? Nein? Dann weiterhin Apple Erinnerungen :) funktioniert hervorragend, wenn man es mal richtig eingerichtet hat

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  • Und immer noch weiter Updates seit langer Zeit ohne Zusatz Kosten. Keine Abo Gebühr. Super Software

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  • Geht bei GoodTask schon seit langem sehr gut :-)

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  • Nach wie vor sehr schade, dass Cultured Code nur im Apple Universum bleiben will…

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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