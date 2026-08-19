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Kein neues Case nötig?

Überraschung beim iPhone 18 Pro: Alte Cases könnten passen
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Der jährliche iPhone-Wechsel bringt oft zusätzliche Kosten für Hüllen und Zubehör mit sich. Beim iPhone 18 Pro könnte Apple seinen Kunden diesmal zumindest einen Neukauf ersparen. Erste Zubehörhersteller gehen davon aus, dass Schutzhüllen des iPhone 17 Pro auch beim kommenden Modell passen.

Moment Case Mit Objektiv

Den bislang deutlichsten Hinweis liefert OtterBox. Wie 9to5Mac berichtet, hat Bloomberg-Reporter Mark Gurman bei Best Buy bereits eine OtterBox-Hülle entdeckt, deren Verpackung ausdrücklich sowohl das iPhone 17 Pro als auch das iPhone 18 Pro nennt.

OtterBox legt sich damit erstaunlich früh fest. Apple dürfte das iPhone 18 Pro erst im September offiziell vorstellen. Dass Zubehörhersteller vorab Maße erhalten, ist allerdings nicht ungewöhnlich. Apple arbeitet mit ausgewählten Partnern zusammen, damit passende Hüllen möglichst direkt zum Verkaufsstart verfügbar sind.

Astropad hört dasselbe von Zulieferern

OtterBox steht mit seiner Einschätzung offenbar nicht allein. Astropad-Mitgründer Matt Ronge bestätigt auf X, dass seine Zulieferer ebenfalls von einer entsprechenden Kompatibilität ausgehen.

Damit würde Apple beim kleineren Pro-Modell die grundlegenden Außenmaße offenbar kaum verändern. Für Besitzer eines iPhone 17 Pro wäre das praktisch: Eine vorhandene Hülle könnte beim Wechsel auf die nächste Generation direkt weiterverwendet werden.

Iphone Cases

Frühere Berichte sprechen von mehr Dicke

Ganz zusammenpassen wollen die neuen Hinweise allerdings noch nicht mit bisherigen Gerüchten. Wir hatten im Juli darüber berichtet, dass die iPhone-18-Pro-Modelle deutlich dicker werden könnten. Grundlage waren Informationen aus dem Umfeld von Apples Zulieferern.

Auch geleakte Aufnahmen sollen ein dickeres Gehäuse und eine stärkere Kameraerhebung zeigen. Andere Quellen gehen dagegen davon aus, dass sich zumindest die Außenmaße kaum ändern. Möglich wäre zudem, dass OtterBox seine Hüllen mit genügend Spielraum konstruiert hat, um kleinere Abweichungen auszugleichen.

Eine Garantie ist die Verpackung deshalb noch nicht. Bei Zubehör vor einer iPhone-Vorstellung ist grundsätzlich Vorsicht angebracht. Auch beim iPhone 17 tauchten Hüllen bereits Wochen vor der Präsentation auf – nicht jeder Hersteller lag mit seinen Annahmen richtig.

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19. Aug. 2026 um 15:43 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • So Hüllen sind einfach nur ein Graus. Ein paar mal probiert aber immer wieder nach wenigen Stunden bis Tagen runtergetan.

    Früher hatte ich es noch so in Slip-in Taschen, aber da gibts auch keine guten mehr. Seitdem nur mehr ohne.

    Und sowas von zufrieden.

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  • Wünschenswert und nachhaltiger wäre es. Im Turbo-Kapitalismus also kaum vorstellbar.

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  • Welch Überraschung es bleibt gefühlt alles beim alten.

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  • Neues Gerät und dann eine ein Jahr alte abgeschrammelte Hülle drauf? Hmm.
    Meine ist grad nicht mal ein Jahr alt und ich will sie schon wieder wechseln, weil sie abgegriffen ist – und das bei einem iP14pro

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  • Ich verstehe das Problem nicht. Wenn man sich ein neues iPhone kauft, dann schmeißt man das alte doch nicht weg. D.h., es benötigt weiterhin auch noch ein Case.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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