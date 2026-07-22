Das europäische Bezahlsystem Wero hat mit Decathlon einen weiteren bekannten Handelspartner gewonnen. Nachdem zuletzt mehrere Banken und Handelsunternehmen, darunter auch Lidl, ihre Unterstützung angekündigt haben, ist Wero nun auch bei Decathlon verfügbar.

Seit dieser Woche können Kunden im deutschen Onlineshop von Decathlon auch mit Wero bezahlen. Nach Angaben des Unternehmens ist Deutschland der erste Markt der international aktiven Decathlon-Gruppe, in dem die neue Zahlungsmethode eingeführt wurde.

Bezahlung über die Banking-App

Wero setzt auf direkte Konto-zu-Konto-Zahlungen. Wer die neue Option beim Bezahlvorgang auswählt, wird zur Freigabe der Zahlung direkt in die Banking-App seiner Bank weitergeleitet. Dort kann die Transaktion beispielsweise per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung bestätigt werden. Eine zusätzliche App ist dafür nicht erforderlich.

Mit der Einführung baut Decathlon sein Angebot an digitalen Zahlungsmöglichkeiten weiter aus. Die Wero-Option ist zudem mit dem Anfang des Jahres eingeführten Mitgliedsprogramm von Decathlon verknüpft.

Start im Onlineshop – Filialen folgen später

Die Einführung von Wero beschränkt sich zwar zunächst auf den Onlineshop von Decathlon. Laut Unternehmensangaben wird jedoch bereits an einer technischen Integration für die bundesweit mehr als 110 Filialen gearbeitet. Künftig soll Wero dann auch an den Ladenkassen genutzt werden können.

Gutscheinaktion im Oktober

Für den Herbst planen Decathlon und die hinter Wero stehende European Payments Initiative (EPI) zudem eine gemeinsame Werbeaktion. Im Oktober sollen Kunden, die ihren Einkauf auf decathlon.de mit Wero bezahlen, einen Gutschein im Wert von 10 Euro für den nächsten Einkauf erhalten.

Mit Decathlon wächst die Zahl der Unternehmen, die Wero unterstützen, weiter an. Zu den zuletzt hinzugekommenen Partnern zählen unter anderem N26, Lidl, Rossmann, Hornbach, die Deutsche Bank, die Postbank sowie DPD.