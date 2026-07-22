Start im deutschen Onlineshop
Wero wächst weiter: Jetzt auch bei Decathlon verfügbar
Das europäische Bezahlsystem Wero hat mit Decathlon einen weiteren bekannten Handelspartner gewonnen. Nachdem zuletzt mehrere Banken und Handelsunternehmen, darunter auch Lidl, ihre Unterstützung angekündigt haben, ist Wero nun auch bei Decathlon verfügbar.
Seit dieser Woche können Kunden im deutschen Onlineshop von Decathlon auch mit Wero bezahlen. Nach Angaben des Unternehmens ist Deutschland der erste Markt der international aktiven Decathlon-Gruppe, in dem die neue Zahlungsmethode eingeführt wurde.
Bezahlung über die Banking-App
Wero setzt auf direkte Konto-zu-Konto-Zahlungen. Wer die neue Option beim Bezahlvorgang auswählt, wird zur Freigabe der Zahlung direkt in die Banking-App seiner Bank weitergeleitet. Dort kann die Transaktion beispielsweise per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung bestätigt werden. Eine zusätzliche App ist dafür nicht erforderlich.
Mit der Einführung baut Decathlon sein Angebot an digitalen Zahlungsmöglichkeiten weiter aus. Die Wero-Option ist zudem mit dem Anfang des Jahres eingeführten Mitgliedsprogramm von Decathlon verknüpft.
Start im Onlineshop – Filialen folgen später
Die Einführung von Wero beschränkt sich zwar zunächst auf den Onlineshop von Decathlon. Laut Unternehmensangaben wird jedoch bereits an einer technischen Integration für die bundesweit mehr als 110 Filialen gearbeitet. Künftig soll Wero dann auch an den Ladenkassen genutzt werden können.
Gutscheinaktion im Oktober
Für den Herbst planen Decathlon und die hinter Wero stehende European Payments Initiative (EPI) zudem eine gemeinsame Werbeaktion. Im Oktober sollen Kunden, die ihren Einkauf auf decathlon.de mit Wero bezahlen, einen Gutschein im Wert von 10 Euro für den nächsten Einkauf erhalten.
Mit Decathlon wächst die Zahl der Unternehmen, die Wero unterstützen, weiter an. Zu den zuletzt hinzugekommenen Partnern zählen unter anderem N26, Lidl, Rossmann, Hornbach, die Deutsche Bank, die Postbank sowie DPD.
Entwickler: European Payments Initiative
Laden
Ich finde die europ. Alternative ja eigentlich super. Allerdings bin ich schon mehrfach an der WERO-Option gescheitert. Entweder taucht meine Bank nicht auf, sondern nur niederländische oder meine Bank taucht auf, aber es wird die falsche App geöffnet, ohne dass ich Einfluss darauf habe.
Warum kann nicht einfach wie bei Paypal die eigene App aufgehen?
Und auch die peer-to-peer-Zahlung funktioniert nicht verlässlich. Ich kann zT für eine neue Zahlung den user nicht auswählen, mit dem ich schon per wero öfter hin & her bezahlt habe.
Noch jemand Lust, wero zu benutzen, aber ähnliche Probleme?
hier Volksbank. Funktioniert ohne Probleme.
Sag mir den Banken habe ich auch. Ich wurde immer gerne damit zahlen, aber meine Bank war noch nie aufgelistet, obwohl die WERO unterstützt. ( GLS)
Es gibt eine Wero-App. Ich nutze Wero, wann immer es geht. Die App zeigt einem an, wer im eigenen Adressbuch Wero-Zahlungen entgegennehmen kann. Das werden immer mehr.
Ich nutze auch wero, wo immer es geht. Deshalb ärgere ich mich auch über die Stellen, an denen es angeboten wird aber nicht funktioniert …
Die App kann ich nicht nutzen, da meine Bank dort zwar auftaucht, mich dann aber un die banking-App verweist …
„Totgeburt!“
Also ich nutze es seit Beginn und vorher schon kwitt. konnte Paypal immer mehr vernachlässigen.
Kwitt gibt es doch aber seit Ende 24 nicht mehr und sollte von Wero abgelöst werden?!
Tja … Commerzbank immer noch nicht dabei und ich befürchte vielen anderen geht es mit ihrer Bank ähnlich, denn die Liste der unterstützenden Banken ist wirklich kurz. Ich kann mich nicht an solche Hindernisse mit Paypal erinnern …
Paypal muss in der Bank auch nicht unterstützt werden. Paypal ist ein Lastschriftverfahren bzw. eine Überweisung durch Paypal. Das Geld geht also über Paypal. Wero dagegen ist eine direkte Zahlung, die von Wero nur vermittelt wird. Das Geld geht nie an Wero.
Dürfte für Decathlon günstiger sein, Wero auch im Geschäft vor Ort anzubieten, als die Gebühren für VISA und MasterCard zu bezahlen… Klar kostet Wero auch, aber bestimmt nicht so viel und das Geld bleibt in Europa.
So ist es.
Warte noch auf die Commerzbank. Die hat vermutlich momentan andere Probleme.
Hat Wero inzwischen eigentlich einen Käuferschutz?
Wero ist eine vereinfachte Echtzeitüberweisung. Also: Nein.
Gute Sache nachdem PayPal dermaßen nachgelassen hat.
Hoffe in Kombination mit EUDI kommt dann bald anonymes zahlen für 16/18+ Einkäufe wie Bier und so.
Hatten die Sparkassen schon mal pilotiert und wäre genial damit man nicht immer seine Daten preis gibt bzw überall den Ausweis zeigen muss.
wobei hat paypal denn nachgelassen?
Ich finde Wero super, gerade weil man keine eigene App benötigt und es über meine Banking App läuft. Jetzt muss nur noch die Akzeptanz steigen.