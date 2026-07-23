Passwörter und eSIM inklusive: Android übernimmt mehr iPhone-Daten

Google nimmt die Vorstellung der neuen Samsung-Faltgeräte zum Anlass, erneut um wechselwillige iPhone-Nutzer zu werben. Der bereits angekündigte Umzugsassistent ist jetzt auf ersten Geräten verfügbar und soll deutlich mehr persönliche Daten drahtlos von iOS zu Android übertragen.

Grundsätzlich neu ist das Vorhaben nicht. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatten wir über die Zusammenarbeit von Apple und Google berichtet. Im Mai folgten weitere Details zu den unterstützten Datenarten. Neu ist nun, dass Google mit der tatsächlichen Verteilung begonnen hat.

Passwörter, WLAN und eSIM ziehen mit

Der neue Umzugsprozess ist direkt in Android 17 integriert. Eine separate Anwendung muss auf dem iPhone nicht mehr installiert werden. Neben Fotos, Videos, Kontakten, Nachrichten und Kalendereinträgen lassen sich auch Passwörter und gespeicherte WLAN-Zugänge übertragen.

Darüber hinaus soll das Google-Konto während der Einrichtung übernommen und die eSIM auf das neue Android-Smartphone übertragen werden können. Gerade Passwörter und Mobilfunktarife mussten beim Plattformwechsel bislang häufig separat eingerichtet werden.

Die Übertragung erfolgt drahtlos. Ob sämtliche Datenarten in Deutschland von Beginn an und unabhängig vom verwendeten Mobilfunkanbieter unterstützt werden, lässt Google offen.

Zunächst für Pixel und neue Galaxy-Modelle

Die verbesserte Migration wird bereits auf ausgewählten Pixel-Geräten verteilt. Samsungs neue Galaxy Z Fold 8 und Galaxy Z Flip 8 unterstützen sie ebenfalls. Weitere Smartphones mit Android 17 sollen folgen.

Google hatte iPhone-Nutzern bereits 2022 eine eigene Wechsel-App zur Verfügung gestellt und das Angebot später mit Werbevideos begleitet. Der neue, ins Betriebssystem integrierte Ablauf soll diese Anwendung langfristig überflüssig machen.

Apple und Google senken damit zumindest die technischen Hürden beim Systemwechsel. Ob iPhone-Besitzer deshalb tatsächlich häufiger zur Android-Konkurrenz wechseln, dürfte jedoch weiterhin stärker von Zufriedenheit, Geräten, Apps und dem bereits vorhandenen Zubehör abhängen als vom eigentlichen Datentransfer.