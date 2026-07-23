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iPhone zu Android

Passwörter und eSIM inklusive: Android übernimmt mehr iPhone-Daten
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Google nimmt die Vorstellung der neuen Samsung-Faltgeräte zum Anlass, erneut um wechselwillige iPhone-Nutzer zu werben. Der bereits angekündigte Umzugsassistent ist jetzt auf ersten Geräten verfügbar und soll deutlich mehr persönliche Daten drahtlos von iOS zu Android übertragen.

Transfer From Android

Grundsätzlich neu ist das Vorhaben nicht. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatten wir über die Zusammenarbeit von Apple und Google berichtet. Im Mai folgten weitere Details zu den unterstützten Datenarten. Neu ist nun, dass Google mit der tatsächlichen Verteilung begonnen hat.

Passwörter, WLAN und eSIM ziehen mit

Der neue Umzugsprozess ist direkt in Android 17 integriert. Eine separate Anwendung muss auf dem iPhone nicht mehr installiert werden. Neben Fotos, Videos, Kontakten, Nachrichten und Kalendereinträgen lassen sich auch Passwörter und gespeicherte WLAN-Zugänge übertragen.

Darüber hinaus soll das Google-Konto während der Einrichtung übernommen und die eSIM auf das neue Android-Smartphone übertragen werden können. Gerade Passwörter und Mobilfunktarife mussten beim Plattformwechsel bislang häufig separat eingerichtet werden.

Die Übertragung erfolgt drahtlos. Ob sämtliche Datenarten in Deutschland von Beginn an und unabhängig vom verwendeten Mobilfunkanbieter unterstützt werden, lässt Google offen.

Google IPhone Android Migration 2026

Zunächst für Pixel und neue Galaxy-Modelle

Die verbesserte Migration wird bereits auf ausgewählten Pixel-Geräten verteilt. Samsungs neue Galaxy Z Fold 8 und Galaxy Z Flip 8 unterstützen sie ebenfalls. Weitere Smartphones mit Android 17 sollen folgen.

Google hatte iPhone-Nutzern bereits 2022 eine eigene Wechsel-App zur Verfügung gestellt und das Angebot später mit Werbevideos begleitet. Der neue, ins Betriebssystem integrierte Ablauf soll diese Anwendung langfristig überflüssig machen.

Apple und Google senken damit zumindest die technischen Hürden beim Systemwechsel. Ob iPhone-Besitzer deshalb tatsächlich häufiger zur Android-Konkurrenz wechseln, dürfte jedoch weiterhin stärker von Zufriedenheit, Geräten, Apps und dem bereits vorhandenen Zubehör abhängen als vom eigentlichen Datentransfer.
23. Juli 2026 um 09:31 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Kommt für mein Jolla leider etwas zu spät…..

    Aber der Wille zählt ja bekannterweise…..

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  • Wer geht denn freiwillig von Apple zu Android :-)))) Never ever

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  • Bin vor einem Jahr von Samsung auf Apple gewechselt. Es ist nicht alles gold was glänzt. Es fehlen mir viele Features, wie der Sichere Ordner, die Sortierung der Fotoalben, die unterschiedlichen Lautstärken für Wecker, System, Klingelton, Nachrichtenton, etc. Die umfangreichen Informationen in der Statuszeile und diverse Dinge mehr. Apple hat aber auch seine Vorzüge. Generell würde ich kein Fanboy werden weder von Apple noch Android. Hat alles Vor- und Nachteile. Und Apple ist unverschämt teuer….

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  • Ähm, die neuen Samsung Geräte sind alle 100-200€ teuerer geworden. Wer ist dann unverschämter?

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  • Ich auch, Fold 8 ist bestellt. Mit Rabatten 1500€, das gibt es bei Apple nie!

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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