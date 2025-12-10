Datentransfer zwischen iOS und Android
Ohne Zusatz-App: Apple und Google erleichtern den Systemwechsel
Apple und Google arbeiten gemeinsam an neuen Funktionen, die den Wechsel zwischen iOS und Android vereinfachen sollen. Ziel ist es, den Umzug persönlicher Daten zwischen den beiden Plattformen schneller und komfortabler zu gestalten. Die neuen Funktionen werden schrittweise freigeschaltet.
Ein erster Testlauf beginnt mit einer speziellen Vorabversion von Android für Pixel-Smartphones. Parallel dazu ist eine Integration in eine kommende Entwickler-Vorabversion von iOS 26 geplant.
Welche neuen Funktionen konkret hinzukommen, haben die Unternehmen bislang nicht im Detail benannt. Klar ist jedoch, dass der Datentransfer ohne Zusatz-Apps ausgeweitet werden soll. Unterstützt werden künftig unter anderem Kontakte, Kalenderdaten, Nachrichten, Fotos, Dokumente, WLAN-Zugänge, Passwörter sowie Daten aus Drittanbieter-Apps. Der Transfer soll zudem drahtlos erfolgen können und damit ohne Kabelverbindung auskommen. Technisch bedeutet dies, dass die beiden Betriebssysteme direkt miteinander kommunizieren können, ohne dass Zwischenschritte über einen Rechner nötig sind.
Bereits heute bieten Apple und Google mit den Apps „Move to iOS“ und „Android Switch“ Werkzeuge zum Gerätewechsel an. Diese bleiben vorerst weiterhin nutzbar, bis die neuen Funktionen vollständig ausgerollt sind.
EU sieht Vorgaben des Digital Markets Act bestätigt
Die EU-Kommission bewertet die Zusammenarbeit der beiden Konzerne als Erfolg der eigenen Digitalpolitik. Eine Sprecherin der Europäischen Kommission erklärte, dass die neuen Wechsel-Funktionen ein Beispiel dafür seien, wie der Digital Markets Act den Wettbewerb und den Nutzen für Verbraucher stärke. Die Regelung verpflichtet große Plattformbetreiber dazu, den Wechsel zwischen konkurrierenden Diensten technisch zu erleichtern.
Die neuen Übertragungsfunktionen sollen nicht nur in der EU zur Verfügung stehen, sondern weltweit angeboten werden. Bereits im vergangenen Jahr hatten Apple und Google den vereinfachten Transfer von eSIM-Profilen zwischen iOS und Android eingeführt. Auch dieser Schritt wurde im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt.
Wann die iOS-Version mit den neuen Funktionen erscheint, ist noch offen.
Schön, endlich. Hoffen wir mal, das es auch vernünftig funktioniert.
Wer brauch das. Es wird doch hier wohl keiner abtrünnig werden wollen? :-)
Hoffe doch! Wie kann man es denn auch nur einen Tag länger mit Android aushalten können ?
Wer bisher noch nicht zu iOS gewechselt ist, kann das bald super einfach tun. ;)
1+++ ;-)
Sehr zu begrüßen, auch wenn ich (noch) nicht über einen Wechsel zu einem Android Phone nachdenke ;-)
Wäre auch schön wenn der Umstieg von Apple zu Apple leicht funktionieren würde. Anscheinend war ich kein Einzelfall bei dem die Übertragung erstens mehrere Stunden benötigt und dann auch noch nicht mal ganz geklappt hatte.
Hatte ich noch nie Probleme, das es mal ne Stunde ca dauert ist bei mir normal bei der Anzahl an Fotos und Videos, aber sonst klappt das bei mir bisher immer absolut reibungslos
Ich bin tatsächlich mal vor vielen Jahren auf die dunkle Seite der Macht gewechselt.
Und bevor hier jemand wieder irgendwas an den Satz auszusetzen hat, der letzte Satz war ein Joke.
Auf jeden Fall kam ich mit Android nicht zurecht. Klar, ich konnte alles bedienen, aber es war mir gegenüber iOS zu umständlich, viel zu umständlich.
„Vor vielen Jahren“…….dann probiere es jetzt nochmal – Du wirst überrascht sein ;)
Warum bist du dann hier und nicht bei Android?
Ich würde so gerne zu Android wechseln. Wenn ich das Android-Handy von meinem Frau bediene… ein Träumchen im Gegensatz zu IOS. Man kommt ohne Finger verrenken in das Benachrichtigungsfeld. Die Benachrichtigungsanzeige aufm Lockscreen ist besser gelöst. Die Gestensteuerung , von Links oder rechts wischen und man kommt immer einen Schritt zurück, bis zum Homebildschirm.
Die Tastatur ist um Welten besser.
Aber das iPhone hat nunmal das bessere Gesamtpaket an Hardware für mich. Lautsprecher, Akkulaufzeit, Kompakte Bauweise,Kamera, Face-ID…
Das passt ja. Nächstes Jahr wird eh ein neues Diensthandy fällig. Da kann man den Wechsel ja dann bedenkenlos zum Pixel ausprobieren. Apple hat mich mit seinem UI und der KI Strategie (wenn man sie so bezeichen will) mittlerweile eh nicht abgeholt. Wenn ich mir dann noch anschaue, dass ich beim alten iOS auch nicht mal alle Sicherheitsupdates bekomme, die im aktuellen OS gegeben sind sehe ich halt echt keinen Grund mehr den Laden zu unterstützen. Wenn ich ein unsicheres Gerät nutze, dann kann ich auch eins nutzen wo ich die sicherheit wenigstens manuell nachbessern kann.
die EU schmückt sich mit fremden Federn,sie hat noch nie etwas für das Volk getan.