Ohne Zusatz-App: Apple und Google erleichtern den Systemwechsel

Apple und Google arbeiten gemeinsam an neuen Funktionen, die den Wechsel zwischen iOS und Android vereinfachen sollen. Ziel ist es, den Umzug persönlicher Daten zwischen den beiden Plattformen schneller und komfortabler zu gestalten. Die neuen Funktionen werden schrittweise freigeschaltet.

Ein erster Testlauf beginnt mit einer speziellen Vorabversion von Android für Pixel-Smartphones. Parallel dazu ist eine Integration in eine kommende Entwickler-Vorabversion von iOS 26 geplant.

Welche neuen Funktionen konkret hinzukommen, haben die Unternehmen bislang nicht im Detail benannt. Klar ist jedoch, dass der Datentransfer ohne Zusatz-Apps ausgeweitet werden soll. Unterstützt werden künftig unter anderem Kontakte, Kalenderdaten, Nachrichten, Fotos, Dokumente, WLAN-Zugänge, Passwörter sowie Daten aus Drittanbieter-Apps. Der Transfer soll zudem drahtlos erfolgen können und damit ohne Kabelverbindung auskommen. Technisch bedeutet dies, dass die beiden Betriebssysteme direkt miteinander kommunizieren können, ohne dass Zwischenschritte über einen Rechner nötig sind.

Bereits heute bieten Apple und Google mit den Apps „Move to iOS“ und „Android Switch“ Werkzeuge zum Gerätewechsel an. Diese bleiben vorerst weiterhin nutzbar, bis die neuen Funktionen vollständig ausgerollt sind.

EU sieht Vorgaben des Digital Markets Act bestätigt

Die EU-Kommission bewertet die Zusammenarbeit der beiden Konzerne als Erfolg der eigenen Digitalpolitik. Eine Sprecherin der Europäischen Kommission erklärte, dass die neuen Wechsel-Funktionen ein Beispiel dafür seien, wie der Digital Markets Act den Wettbewerb und den Nutzen für Verbraucher stärke. Die Regelung verpflichtet große Plattformbetreiber dazu, den Wechsel zwischen konkurrierenden Diensten technisch zu erleichtern.

Die neuen Übertragungsfunktionen sollen nicht nur in der EU zur Verfügung stehen, sondern weltweit angeboten werden. Bereits im vergangenen Jahr hatten Apple und Google den vereinfachten Transfer von eSIM-Profilen zwischen iOS und Android eingeführt. Auch dieser Schritt wurde im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt.

Wann die iOS-Version mit den neuen Funktionen erscheint, ist noch offen.