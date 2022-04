Während Apple seine App-Unterstützung beim Wechsel von Android zu iOS bereits seit einigen Jahren anbietet, hat sich Google diesbezüglich bislang in erster Linie auf eine Webseite beschränkt. In mehreren Schritten erläutert das Online-Angebot „ Switch to Android “ die erforderlichen Schritte.

„Switch to Android“ ermöglicht es, wichtige Dateien aus den Bereichen Fotos, Videos, Kontakte und Kalender unkompliziert und kabellos auf ein Android-Gerät zu übertragen. Zudem unterstützt die Anwendung Google zufolge auch bei der Einrichtung eines neuen Geräts, hier erwähnt der Apple-Konkurrent insbesondere das oft vergessene Deaktivieren von iMessage, was dazu führen kann, dass SMS-Nachrichten nicht korrekt zugestellt werden.

Mit Switch to Android hat Google jetzt sein Pendant zu der von Apple für Android-Geräte angebotenen App Auf iOS übertragen am Start. Die neue Google-Anwendung lässt sich im App Store für iOS laden und soll iPhone-Nutzer beim Wechsel auf ein Android-Gerät unterstützen.

Pendant zu Apples "Move to iOS" Switch to Android: Google bietet jetzt ebenfalls eine Wechsel-App an

Insert

You are going to send email to