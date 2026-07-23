Apple Store App bekommt einen virtuellen Einkaufsberater

Apple will die Kaufberatung in seiner Apple-Store-App offenbar um einen virtuellen Assistenten erweitern. Die bislang nicht angekündigte Funktion wird bereits ausführlich in den aktualisierten Datenschutzhinweisen der Anwendung beschrieben.

Der Assistent dürfte Fragen zu Apples Geräten beantworten und Nutzer bei der Auswahl geeigneter Produkte unterstützen. Denkbar wären etwa Vergleiche zwischen verschiedenen iPhone-Modellen, Empfehlungen zur passenden Speichergröße oder Hinweise auf Zubehör, das mit bereits vorhandenen Geräten kompatibel ist.

Assistent kennt Geräte und frühere Käufe

Um die Antworten zu personalisieren, kann Apple unter anderem Informationen zum Benutzerkonto, Gerätekennungen, den Mobilfunkanbieter und den Inhalt der Unterhaltung speichern. Sofern die Freigabe erteilt wurde, darf auch der Standort berücksichtigt werden.

Schon heute nutzt die Apple-Store-App Informationen über vorhandene Geräte, frühere Einkäufe, Abonnements und verwendete Apple-Dienste, um passende Produkte und Angebote anzuzeigen. Die App wurde zuletzt stärker auf personalisierte Empfehlungen ausgerichtet.

Externe Partner liefern Antworten

Apple weist darauf hin, dass Chat-Inhalte an nicht näher genannte Partner übermittelt werden können, die bei der Erstellung der Antworten helfen. Zuvor sollen persönliche Identifikationsmerkmale aus den Unterhaltungen entfernt werden.

Die Formulierung deutet darauf hin, dass zumindest Teile des Assistenten auf einem externen KI-Modell basieren könnten. Welcher Anbieter beteiligt ist, nennt Apple nicht. Auch ein Name, ein Starttermin und die zunächst unterstützten Länder und Sprachen sind noch unbekannt.

Der Hinweis, dass die Funktion nur dort greift, wo sie verfügbar ist, spricht für eine schrittweise Einführung. Wie bei anderen KI-Angeboten Apples könnte der Start zunächst auf englischsprachige Märkte begrenzt bleiben.

Unterhaltungen bleiben gespeichert

Apple will die Chatverläufe speichern, damit Nutzer frühere Unterhaltungen beim nächsten Öffnen der App fortsetzen können. Die Daten dienen zudem internen Geschäftsanalysen. Wer ausdrücklich zustimmt, kann seine Chats außerdem zur Verbesserung des Assistenten freigeben.

Diese Freigabe soll sich in der Apple-Store-App unter „Account“, „Einstellungen“ und „Chat-Verbesserungen“ verwalten lassen. Die neue Option ist in der aktuellen deutschen App allerdings noch nicht sichtbar.

Apple bietet bereits persönliche Kaufberatung per Videochat und Termine mit Mitarbeitern in seinen Ladengeschäften an. Der virtuelle Assistent könnte einfache Produktfragen künftig rund um die Uhr beantworten und Kunden erst bei komplexeren Anliegen an einen Specialist weiterleiten.