Google und Apple verbessern iPhone-zu-Android-Umzug

Google will den Wechsel vom iPhone zu Android deutlich vereinfachen. In einem aktuellen Android-Ausblick schreibt das Unternehmen, man habe gemeinsam mit Apple den Umzugsprozess von iOS zu Android überarbeitet. Künftig sollen deutlich mehr Daten drahtlos auf ein neues Android-Gerät übertragen werden können.

Google nennt neben Fotos, Nachrichten und Kontakten auch Passwörter, bevorzugte Apps und sogar die Anordnung des Homescreens. Auch die Übertragung einer eSIM zwischen iPhone und Android soll unterstützt werden. Damit würde einer der bislang nervigeren Schritte beim Plattformwechsel wegfallen.

Der verbesserte Umzug soll später in diesem Jahr starten. Zunächst nennt Google Samsung-Galaxy- und Pixel-Geräte als erste Zielgeräte. Ob zum Start alle genannten Datenarten in jedem Land und mit jedem Mobilfunkanbieter übertragen werden können, bleibt abzuwarten.

Mehr als nur Fotos und Kontakte

Bislang ist der Wechsel zwischen iPhone und Android zwar möglich, aber oft mit Handarbeit verbunden. Fotos, Videos, Kontakte und Nachrichten lassen sich je nach Gerät und Assistent übertragen, bei Passwörtern, App-Auswahl, Homescreen-Aufbau oder eSIM wird es jedoch schnell umständlicher.

Gerade deshalb ist die angekündigte Zusammenarbeit zwischen Google und Apple bemerkenswert. Beide Unternehmen haben ein Interesse daran, den Umzug in die jeweils andere Richtung nicht zu leicht erscheinen zu lassen. Gleichzeitig dürften Nutzer erwarten, dass ein Smartphone-Wechsel im Jahr 2026 nicht mehr wie ein halber Neustart wirkt.

Quick Share nur als weiterer Baustein

Google nennt im gleichen Android-Ausblick auch den Ausbau von Quick Share. Darüber hatten wir bereits ausführlicher berichtet. Die Funktion soll AirDrop-kompatible Übertragungen auf weitere Android-Geräte bringen und zusätzlich QR-Codes für den Austausch mit iPhones anbieten.

Im Kern geht es nun aber um den größeren Schritt: den eigentlichen Gerätewechsel. Wenn Passwörter, Nachrichten, Apps, Homescreen und eSIM tatsächlich zuverlässig drahtlos umziehen, könnte der Wechsel vom iPhone zu Android deutlich weniger abschreckend werden. Umgekehrt bleibt spannend, ob Apple den Weg von Android zum iPhone ebenfalls weiter ausbaut.