iPhone Ultra am Horizont
Vorgeschmack aufs Falt-iPhone: Samsung wechselt das Format
Das erste faltbare iPhone ist noch nicht offiziell angekündigt, seinen wohl wichtigsten Konkurrenten kann man jedoch bereits vorbestellen. Samsung hat das Galaxy Z Fold 8 vorgestellt und verpasst seiner Faltgeräte-Reihe damit einen neuen Formfaktor. Das Smartphone ist kürzer und deutlich breiter als seine Vorgänger – und kommt den erwarteten Abmessungen des mutmaßlichen „iPhone Ultra“ auffällig nahe.
Das Galaxy Z Fold 8 besitzt im geschlossenen Zustand ein 5,5 Zoll großes Außendisplay. Aufgeklappt steht ein 7,6-Zoll-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 4:3 zur Verfügung. Das Gerät erinnert damit eher an einen Reisepass als an die bislang üblichen langen und schmalen Falt-Smartphones.
Fast identische Maße beim Falt-iPhone
Für Apples erstes faltbares iPhone werden derzeit ein 5,5 Zoll großes Außendisplay und ein etwa 7,8 Zoll großer Innenbildschirm erwartet. Auch Apple soll auf ein 4:3-Format setzen, das geöffnet stärker an ein kleines iPad als an zwei nebeneinanderliegende iPhone-Displays erinnert.
Samsung dürfte Apple mit dem neuen Format bewusst zuvorkommen. Das Fold 8 eignet sich aufgeklappt vor allem für Videos, Spiele, Bücher und Webseiten. Mit einem Gewicht von 201 Gramm ist es zugleich leichter als das letztjährige Fold 7 und sogar leichter als viele klassische Premium-Smartphones.
Zwei Fold-Modelle für unterschiedliche Nutzer
Samsung teilt die Baureihe erstmals deutlicher auf. Das neue Galaxy Z Fold 8 setzt auf den breiten Formfaktor, eine 50-Megapixel-Doppelkamera und einen 4.800-mAh-Akku. Das Galaxy Z Fold 8 Ultra führt dagegen das bisherige, höhere Design fort und bietet ein 8-Zoll-Hauptdisplay, eine 200-Megapixel-Kamera samt Teleobjektiv und einen 5.000-mAh-Akku.
Hierzulande kostet das breitere Z Fold 8 mindestens 1.999 Euro mit 256 Gigabyte Speicher, für das Fold 8 Ultra werden 2.199 Euro fällig. Die neuen Modelle können auch in Deutschland bereits vorbestellt werden und sollen Anfang August ausgeliefert werden.
Apple soll im Herbst folgen
Apple wird sein Faltgerät aktuellen Berichten zufolge gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro im September vorstellen. Neben dem 4:3-Display werden ein besonders dünnes Gehäuse, ein nahezu faltenfreier Bildschirm und Touch ID in der Seitentaste erwartet. Der Preis dürfte oberhalb von 2.000 Dollar beginnen.
Ob das Gerät am Ende tatsächlich „iPhone Ultra“ heißt, ist weiterhin offen. Samsung zeigt mit dem Fold 8 aber schon jetzt, wohin sich die Produktklasse bewegen dürfte: weg von schmalen Doppel-Smartphones und hin zu kompakten Geräten, die sich aufgeklappt wie kleine Tablets nutzen lassen.
Finds immer noch Blödsinn, Aber am Ende bestimmt der Markt. Meine Meinung zählt da eh nicht.
True
sehe das in beiden Bereichen ähnlich. Blödsinn und unsere Meinung zählt nicht. Schade.
Scheint etwas an die Tablet-Tastatur-Notebooks zu erinnern. Bildschirm kann man vom Notebook abziehen und hat dann ein Tablet…
Also wenn das schon 2.000€ kostet, was wird dann das iPhone Fold kosten…
Das selbe? Samsung verlangt schon seit geraumer Zeit Apple Preise.
mehr…
Rechne mal mit 2500
Die Kameraplatzierung bei dem ausgefalteten Display finde ich ein wenig störend (hätte mein innerer Monk anders gemacht).
Aber so langsam frage ich mich ob Apple einen Spion bei Samsung platziert hat, der anscheinend das Design von denen Adaptiert. Kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass Samsung „die Idee“ von Apple geklaut hat, aber schneller auf den Markt bringt.
Wenn ich mich nicht sehr täusche dann baut Samsung die Displays für Apple. Die wissen daher sehr genau wie Apples nächste Geräte aussehen.
Die Displays werden vermutlich von Samsung kommen
Weil Apple eben nachdenkt und schaut, was man wie gebrauchen kann.
Samsung hat’s jetzt auch verstanden und wie immer angepasst – war beim Edge (also Air) ja bereits genauso.
Sehr geil!
Damit könnte ich endlich wieder mein handliches Smartphone bekommen, welches ich mir seit dem iPhone 13 Mini wünsche.
Ich finde das total unhandlich. Aufgrund der enormen Breite passt das in keine meiner Taschen,
Zumindest auf diesem Videoclip unten, wo die Frau dieses sich drehende Gerät umfasst, wirkt es überhaupt nicht handlich, sondern ganz schön klobig, finde ich.
Sehe ich ähnlich. Nur der Preisunterschied zum Mini ist halt krass
Also wenn ich den Bestellprozess durchspiele komme ich für das Fold mit 512 GB und gratis Galaxy Buds 4 Pro auf 1.619 €
Gar nicht mal soooo schlecht der Preis !
Dann mit Cashback oder Trade-in?
Weder noch. Kein Cashback, kein TradeIn. Wenn ich z.B ein Google 10 Pro XL in den TradeIn gebe, würde es sich nochmal um 490 € reduzieren – dann auf 1.178,10 €
Eine Watch Ultra 2 wäre mit allen Gutscheinen statt 749 € nur noch 347,70 €. Das sind Aktionen da kann man bei Apple wirklich nur von träumen.
Und Samsung macht da immer noch Gewinn ! Man stelle sich vor was Apple bei ihren Preisen da einsackt !!
Wenn ich das neue Samsung Fold sehe, hab ich direkt wieder den Wunsch eines Daily-Foldable. Habe schon paar Versuche mit Android Foldables gestartet, jedoch sind sie alle kein iPhone. So gut sie auch sind, allein das Ökosystem, als auch ein paar Komfortfeatures fehlen einfach, sofern man mehrere andere Apple Geräte noch nutzt. Ich freue mich auf das neue Foldable iPhone und hoffe, dass es nicht zu teuer wird.
Same
Das kommt davon wenn man Samsung als Display Lieferant hat. Zwangsläufig nutzen die Geschmacksmuster ihrer Kunden.
Ich persönlich sehe noch keinen Bedarf an so einem Gerät. Vor allem nicht bei solchen Preisen. Mit dem Faltdisplay würde ich nicht klar kommen. Ich finde das nach wie vor furchtbar. Da soll sich ja aber etwas tun. Das hat wahrscheinlich Apple sein Gehirnschmalz reingesteckt.