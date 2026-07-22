Vorgeschmack aufs Falt-iPhone: Samsung wechselt das Format

Das erste faltbare iPhone ist noch nicht offiziell angekündigt, seinen wohl wichtigsten Konkurrenten kann man jedoch bereits vorbestellen. Samsung hat das Galaxy Z Fold 8 vorgestellt und verpasst seiner Faltgeräte-Reihe damit einen neuen Formfaktor. Das Smartphone ist kürzer und deutlich breiter als seine Vorgänger – und kommt den erwarteten Abmessungen des mutmaßlichen „iPhone Ultra“ auffällig nahe.

Das Galaxy Z Fold 8 besitzt im geschlossenen Zustand ein 5,5 Zoll großes Außendisplay. Aufgeklappt steht ein 7,6-Zoll-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 4:3 zur Verfügung. Das Gerät erinnert damit eher an einen Reisepass als an die bislang üblichen langen und schmalen Falt-Smartphones.

Fast identische Maße beim Falt-iPhone

Für Apples erstes faltbares iPhone werden derzeit ein 5,5 Zoll großes Außendisplay und ein etwa 7,8 Zoll großer Innenbildschirm erwartet. Auch Apple soll auf ein 4:3-Format setzen, das geöffnet stärker an ein kleines iPad als an zwei nebeneinanderliegende iPhone-Displays erinnert.

Samsung dürfte Apple mit dem neuen Format bewusst zuvorkommen. Das Fold 8 eignet sich aufgeklappt vor allem für Videos, Spiele, Bücher und Webseiten. Mit einem Gewicht von 201 Gramm ist es zugleich leichter als das letztjährige Fold 7 und sogar leichter als viele klassische Premium-Smartphones.

Zwei Fold-Modelle für unterschiedliche Nutzer

Samsung teilt die Baureihe erstmals deutlicher auf. Das neue Galaxy Z Fold 8 setzt auf den breiten Formfaktor, eine 50-Megapixel-Doppelkamera und einen 4.800-mAh-Akku. Das Galaxy Z Fold 8 Ultra führt dagegen das bisherige, höhere Design fort und bietet ein 8-Zoll-Hauptdisplay, eine 200-Megapixel-Kamera samt Teleobjektiv und einen 5.000-mAh-Akku.

Hierzulande kostet das breitere Z Fold 8 mindestens 1.999 Euro mit 256 Gigabyte Speicher, für das Fold 8 Ultra werden 2.199 Euro fällig. Die neuen Modelle können auch in Deutschland bereits vorbestellt werden und sollen Anfang August ausgeliefert werden.

Apple soll im Herbst folgen

Apple wird sein Faltgerät aktuellen Berichten zufolge gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro im September vorstellen. Neben dem 4:3-Display werden ein besonders dünnes Gehäuse, ein nahezu faltenfreier Bildschirm und Touch ID in der Seitentaste erwartet. Der Preis dürfte oberhalb von 2.000 Dollar beginnen.

Ob das Gerät am Ende tatsächlich „iPhone Ultra“ heißt, ist weiterhin offen. Samsung zeigt mit dem Fold 8 aber schon jetzt, wohin sich die Produktklasse bewegen dürfte: weg von schmalen Doppel-Smartphones und hin zu kompakten Geräten, die sich aufgeklappt wie kleine Tablets nutzen lassen.