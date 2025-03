OOONO 5.0: Neue OOONO-App bereitet Premium-Abo vor

Der dänische Anbieter OOONO hat ein größeres Update für seine iPhone-Applikation veröffentlicht. Neben Design-Änderungen und technischen Anpassungen müssen sich Nutzer nach der Aktualisierung erneut anmelden und ihre Geräte neu verbinden.

Hinweise in den überarbeiteten Nutzungsbedingungen deuten zudem darauf hin, dass das Unternehmen die Einführung eines Abonnementmodells vorbereitet.

Anpassungen erfordern erneute Einrichtung

Mit dem aktuellen Update führt OOONO eine neue Anmeldeprozedur ein: Nutzer müssen sich künftig mit ihrer E-Mail-Adresse einloggen, um auf die App und deren Funktionen zuzugreifen. Die Verkehrswarner der CO-DRIVER-Familie müssen nach dem Update neu eingerichtet werden. Laut Anbieter dieser Schritt nur wenige Minuten in Anspruch nehmen.

Parallel dazu werden ältere Versionen der App schrittweise deaktiviert. Nach einer Übergangsphase soll sich die aktuelle App nicht mehr nutzen lassen. Wer das Update nicht durchführt, verliert demnach den Zugriff auf Verkehrswarnungen, die die App in Verbindung mit dem CO-DRIVER bereitstellt.

Nutzungsbedingungen deuten auf Abo-Einführung hin

Eine weitere Anpassung betrifft die OOONO-Nutzungsbedingungen. Dort wird nun die Möglichkeit erwähnt, dass bestimmte Funktionen künftig nur gegen Bezahlung verfügbar sein könnten. Demnach könne OOONO sogenannte Premium-Funktionen oder kostenpflichtige Software-Dienste einführen, die entweder über ein Abonnement oder eine einmalige Zahlung freigeschaltet werden.

Sollte es zu einer Umstellung auf ein Abo-Modell kommen, würden Nutzer mindestens 60 Tage im Voraus informiert, heißt es in den aktualisierten Bedingungen. Dies erklärt auch, warum eine Anmeldung per E-Mail-Adresse in der neuen App erforderlich ist.

Premium-Funktionen und kostenpflichtige Software-Dienste 4.1 OOONO kann bestimmte Premium-Funktionen oder erweiterte Funktionen einführen, die eine Zahlung erfordern, z. B. durch ein Abonnement oder ein anderes Zahlungsmodell. Falls OOONO solche kostenpflichtigen Dienste implementiert, werden Nutzer gemäß Abschnitt 11.2 mindestens 60 Tage im Voraus über die Änderungen informiert.

Falls ein Nutzer eine Premium-Funktion oder einen kostenpflichtigen Dienst nicht abonnieren möchte, bleibt der Zugriff auf eine Basisversion der App mit eingeschränkten Funktionen erhalten, die sich von der voll ausgestatteten Version für zahlende Nutzer unterscheiden kann. 4.3 Details zu den spezifischen Premium-Funktionen oder kostenpflichtigen Diensten, einschließlich Preisgestaltung, Funktionen und geltender Zahlungsbedingungen, werden als Teil des Benachrichtigungsprozesses gemäß Abschnitt 11.2 kommuniziert.

Basisversion der App angekündigt

Eine kostenlose Basisversion der App solle weiterhin bestehen bleiben, jedoch mit eingeschränkten Funktionen im Vergleich zur kostenpflichtigen Variante. Konkrete Details zur Preisgestaltung oder zu den geplanten Premium-Funktionen sind bislang nicht bekannt – auf unsere letzten Anfragen zum Thema haben die Dänen nicht reagiert: