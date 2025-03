Apple Account: Übertragen von gekauften Inhalten jetzt angeblich auch in der EU möglich

Vor knapp zwei Wochen hat Apple erstmals die Möglichkeit geschaffen, gekaufte Inhalte von einem Apple Account zu einem anderen zu übertragen, beschränkte die Funktion damals aber auf die Nutzung in den Vereinigten Staaten – ifun.de berichtete.

Nun hat Apple die Hinweise zur Einschränkung der Kaufmigration angepasst und damit die bisherige Sperre für Nutzer in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich entfernt. Bislang war die Übertragung digitaler Einkäufe von einem sekundären Apple-Account auf einen primären Account in diesen Regionen ausgeschlossen. Mit der neuen Formulierung gibt Apple an, dass die neue Funktion nun auch in Europa genutzt werden kann.

Allerdings zeigte ein Selbsttest, dass die Option auf unseren Accounts weiterhin nicht angezeigt wird. Ob Apple die Funktion schrittweise freischaltet oder unsere Geräte aktuell noch von einer der vielen Einschränkungen betroffen sind, bleibt unklar.

Voraussetzungen und Einschränkungen

Die Übertragung von Kufen ermöglicht es, Apps, Musik und andere Inhalte auf einen zentralen Apple-Account zu transferieren, sofern der sekundäre Account ausschließlich für Käufe genutzt wurde. Beide Accounts dürfen nicht von weiteren Personen genutzt werden und müssen sich in derselben Länder- und Regionseinstellung befinden.

Vor einer Übertragung sollten Nutzer verbleibendes Guthaben ausgeben, laufende Miet- oder Vorbestellungen abschließen und sicherstellen, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist.

Wichtige Einschränkungen:

Kinder-Accounts aus der Familienfreigabe können nicht migriert werden.

Accounts mit aktiven Beta-Tests über TestFlight sind ausgeschlossen.

Eine bereits durchgeführte Migration kann erst nach einem Jahr rückgängig gemacht werden.

Bei Nutzung von Apple One mit einer separaten iCloud-Speicherung ist eine Übertragung nicht möglich.

Unternehmenseinstellungen können die Migration blockieren.

Nach der Migration kann der sekundäre Account nicht mehr für Einkäufe genutzt werden.

Zudem gibt Apple an: Falls Apple-Guthaben genutzt wurde, kann es innerhalb der EU bis zu 15 Tage dauern, bis eine Migration durchgeführt werden kann.

Apple beschreibt den Ablauf in dem Hilfe-Dokument #117294 („Käufe von einem Apple Account zu einem anderen Apple Account übertragen“).